Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi” açıldı

Çağdaş Sanat alanındaki gelişmeleri teşvik etmek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat iş birliğiyle düzenlenen Akbank 39. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması sonuçlandı.

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Yarışmanın bu yılki jüri üyeleri arasında Agah Uğur, Leyla Alaton, Saruhan Doğan, Gönül Nuhoğlu, Derya Bigalı ve serginin küratörlüğünü de üstlenen Murat Tabanlıoğlu yer aldı. Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yaklaşık 600 başvuru arasından seçilen 21 sanatçının 20 eseri, Akbank Sanat'ta sergilenmeye başladı. Ücretsiz olarak görülebilecek sergi, 20 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.