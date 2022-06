Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi izleyicilerle buluştu

Akbank 40. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması sonuçlandı. Jüri tarafından seçilen eserler, 30 Temmuz’a kadar hem Akbank Sanat’ta fiziksel olarak hem de Metaverse’te sergilenecek.

Çağdaş Sanat alanındaki gelişmeleri teşvik etmek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla Akbank Sanat'ın Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ile birlikte düzenlediği Akbank 40. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması sonuçlandı. Jüri tarafından seçilen eserler, 30 Temmuz'a kadar hem Akbank Sanat'ta fiziksel olarak hem de Metaverse'te sergilenecek. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yapılan bin 11 başvuru arasından 23 sanatçının 24 eseri sergi seçkisinde yer alıyor. Sergide eserleri yer alacak sanatçılar şöyle: Ahmet Berkin Günsay, Alara Başar, Ali Kanal, Begüm Çelik, Betül Sertkaya, Buğra Erol, Cemil Olgun Can, Dilara Başköylü, Elif Özen, Emre Çalış, Ferhat Tunç, Gizem Candan, İrem Sezer, Lalin Mercan, Nazif Can Akçalı, Oğuz Gököz, Özlem Cıbır, Özlem Köse, Rıdvan Aşar, Sümeyra Çetin, Yasemin Kaplan, Zeynep Sude Can ve Zülkif Esin. Öte yandan yarışmanın ödül töreninde sergide eserleri yer alan genç sanatçılara toplamda 115 bin TL'lik ödül eşit olarak dağıtıldı.