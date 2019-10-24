Güpegündüz nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘güpe gündüz’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Güpegündüz nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘güpe gündüz’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'güpegündüz'dür. Güpegündüz mü, güpe gündüz mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘güpegündüz’dür.

GÜPEGÜNDÜZ NE DEMEK: Ortalık iyice aydınlıkken, iyice gündüzken, dalgündüz anlamındadır.

GÜPEGÜNDÜZ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin güpegündüz mü, güpe gündüz mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı güpegündüz şeklinde olmalıdır. Yani bileşik yazılmalıdır.

güpe gündüz (Yanlış kullanım)

güpegündüz (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bütün bu yaşananlar güpegündüz gerçekleşti.”