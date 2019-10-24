Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Güpegündüz nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘güpe gündüz’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Güpegündüz nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘güpe gündüz’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'güpegündüz'dür. Güpegündüz mü, güpe gündüz mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 24 Ekim 2019 - 10:56

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘güpegündüz’dür.

GÜPEGÜNDÜZ NE DEMEK: Ortalık iyice aydınlıkken, iyice gündüzken, dalgündüz anlamındadır.

GÜPEGÜNDÜZ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin güpegündüz mü, güpe gündüz mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı güpegündüz şeklinde olmalıdır. Yani bileşik yazılmalıdır.

güpe gündüz (Yanlış kullanım)
güpegündüz (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bütün bu yaşananlar güpegündüz gerçekleşti.”

İLGİLİ HABERBaşlı başına nasıl yazılır? TDK'ya göre 'başlı başına' bitişik mi ayrı mı yazılır?
Son güncelleme: 10:57 - 24.10.2019
Etiketler