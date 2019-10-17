Gupse Özay: “Türkiye akraba ilişkilerinde bir numara”

Yeni kitapları ‘Jüpi ve Bakkal Amcanın Tonton Bıyığı’ ve ‘Jüpi ve Komşu Teyzenin Konuşan Terlikleri’ ile ilgili konuşan Özay, "Benim çocukluğum mahalle dokusunu sonuna kadar yaşadığım şekilde geçti. Komşuculuk vardı; herkesi tanırdım, esnafı bilirdim. Hepsi abi, baba, teyze olmuşlardı. Belki de şu an bunları yeni nesillerin çok fazla yaşayamamasına üzülüyorum" dedi.

Oyuncu ve senarist Gupse Özay, çocuklar için ‘Jüpi ve Bakkal Amcanın Tonton Bıyığı' ve ‘Jüpi ve Komşu Teyzenin Konuşan Terlikleri' kitaplarını kaleme aldı. Doğan Egmont Yayınları’nın yayınladığı kitaplar ile ilgili Ajandakolik’e konuşan Özay, “çocukları gıdıklamak istediğini” söyledi.

Jüpi karakterinin kendi çocukluğuna benzediğini belirten Özay, “Benim çocukluğum mahalle dokusunu sonuna kadar yaşadığım şekilde geçti. Komşuculuk vardı; herkesi tanırdım, esnafı bilirdim. Hepsi abi, baba, teyze olmuşlardı. Belki de şu an bunları yeni nesillerin çok fazla yaşayamamasına üzülüyorum” dedi.



“KORKMA EYLEMİNİ SEVİYORUM”

Akraba ilişkilerini çok sevdiğini belirten Özay, “Türkiye akraba ilişkilerinde bir numara. Hepsinin bir ismi var. Ben kadın hikâyelerine odaklandığım için genellikle kadınlar arası rekabeti dostluğa çevirdiğim hikâyeleri seçiyorum” açıklamasını yaptı.

Korku filmlerine bayıldığını sözlerine ekleyen yazar, sözlerini şöyle noktaladı: “Sanırım adrenalin yaratan korkma eylemini seviyorum. Bir de o kadar beynimiz yoruluyor ki düşünmekten; bazen boş ve heyecan yaratan şeyler iyi geliyor bana.”