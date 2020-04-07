Gürgen Öz: Bir virüs geldi her şey durdu

Başarılı oyuncu Gürgen Öz, corona virüsü salgını ile her şeyin değişmesine ilişkin çarpıcı bir video çekti ve "Ne oldu hani 150 liraya lahmacun satıyordunuz? Etin üzerine altın döküp yiyordunuz? Bir havalar bir havalar böyle. Ne oldu? Herkes sıfırlandı" dedi.

Corona virüsü salgını ile dünya derinden sarsılmaya devam ediyor. İnsanların çoğu evlerine kapandı. Sokaklardaki hayat neredeyse durdu. Sosyal medya hesabından paylaştığı videolar ile dobra konuşmasıyla bilinen Gürgen Öz, bu değişimle ilgili yine ses getiren açıklamalara imza attı.

‘HERKES SIFIRLANDI’

“Şu olaylar bize gerçekten bazı şeyleri, özümüzü hatırlatabilir. Yani, ne oldu hani 150 liraya lahmacun satıyordunuz? Etin üzerine altın döküp yiyordunuz? Bir havalar bir havalar böyle. Ne oldu? Herkes sıfırlandı” diyen Öz, herkesin artık evde ve aynı durumda olduğunu, söyledi.

‘HİÇBİR ŞEYİN YOKMUŞ GİBİ YAŞAYACAKSIN’

Para akışının durduğunu ifade eden Öz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geriye ne kaldı? Sen kaldın. Bir tek sen kaldın. Şimdi senin bu havan civan yokken, kimsin bakalım sen? O yüzden hayat boş. Hiçbir şeyin yokmuş gibi yaşayacaksın. Kendine güveneceksin, içine döneceksin, içsel özgürlüğün olacak. Yani bu dönem içe dönmek, bazı şeyleri düşünmek, uyanmak için çok önemli. Dışarıdaki hayat rüya! Bak, bir virüs geldi her şey durdu. Ne oldu? Kulüpler mulüpler böyle bin liraya şu kadarcık et yemeler ne oldu. Bitti! O yüzden hayat boş, dışarısı yalan! İçerisi gerçek…”