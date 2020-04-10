Gürgen Öz: ‘Hayat durdu, faturalar durmadı’

Başarılı oyuncu Gürgen Öz, Instagram hesabından politik mizah içeren video paylaşmayı sürdürüyor. Öz, son olarak fatura ödemelerinin ertelenmemesini eleştirdi ve "Hayat durdu, faturalar durmadı" dedi.

Instagram hesabından paylaştığı hiciv ve eleştiri dolu videolar ile beğeni toplayan Gürgen Öz, bu kez corona virüsü salgını nedeniyle iptal edilmeyen faturalarla ilgili konuştu.

‘SİNİRLERİM BOZULDU’

“Arkadaşlar sabah sabah kendimi faturalara gülerken yakaladım” diyen Öz, “Elimde değil yani, sinirlerim bozuldu. Hayat durdu, faturalar durmadı. Öyle yani, öyle geliyor” dedi.

‘ALLAH’TAN BİLGİLENDİRMEK İSTİYOR’

Kendisine gelen bir mail’i de takipçileri ile paylaşan Öz, izleyenleri güldürdü: “Şimdi bana bir mail atmışlar, onu okumak istiyorum size. Diyor ki, ‘Sayın abonemiz size değer veriyoruz. Bu yüzden faturalarınız şubelerimiz yerine, internet üzerinden ödeyebilirsiniz. Size değer verdiğimiz için, sizi şey yapmak istiyoruz. Bilgilendirmek istiyoruz.’ Allah’tan bilgilendirmek istiyor. Oh şükür.”