Gürgen Öz’den doğalgaz faturalarına ironik yaklaşım

Gürgen Öz, doğalgaz faturalarına gelen zamlarla ilgili Almanya’da ironik bir video çekti. Almanya’daki binaların yalıtım sisteminin çok güçlü olduğunu ve bu yüzden Almanların kaloriferleri bile açmadığını söyleyen Öz, Türkiye’de ise bir türlü ısınamayanların yaşadıklarını dile getirdi:

“Ah arkadaşlar ya Christmas markette gülerken yakaladım kendi kendimi… Çünkü elimde değil. Şimdi biz Almanya’ya ne zaman gelsek burası çok soğuk oluyor. Özellikle geceleri -5’e kadar düşüyor yani. Aralık ayındayız ve bizim kaldığımız otellerde, evlerde hiçbir zaman kaloriferi yakmıyorlar. Evin içi sıcacık ya inanamazsınız. Soruyorum, ‘Niye yakmıyorsunuz kaloriferi?’ diye… Adam diyor ki, ‘Binanın yalıtımı çok iyi’. E, diyorum ‘Sizinki yalıtım da, bizimki yalatım mı?’ Ben görüyorum. İstanbul’da binaları her gün soyuyorlar çırılçıplak. Bir şeyler koyuyorlar, döşüyorlar, boyuyorlar, kapatıyorlar. Kardeşim yine ısınmıyor, yine ısınmıyor. Yani strafor koyuyorsanız, strafor koyuyoruz deyin ya. Almayın milletin parasını. Doğalgazı yakıyoruz, yakıyoruz ısınmıyor. Daha çok yakıyoruz. Sonra yeni zamlarla kol gibi doğalgaz faturası geliyor. Faturanın bir kolu sana uzanıyor, bir kolu bana uzanıyor. Bizim boru hattı çok gelişti. Her yerden geçiyor boru hattı.”