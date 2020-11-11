Güven Kıraç ve Erkan Can’dan müze ziyareti

‘Erkan Can ve Güven Kıraç Karavanda’ programının çekimleri için Karabük’ün Safranbolu ilçesine gelen iki ünlü isim, Karabük Üniversitesi kampüsünde uçak, tren, klasik otomobil, kamyon, otobüs, motosiklet ve traktörlerin yer aldığı ‘Açık Hava Araç Müzesi’ni ziyaret ederek, hem müze hem de okul hakkında bilgi aldı.

Erkan Can ve Güven Kıraç, “Buradaki araçların hepsinin bir hikayesi olduğunu biliyoruz. Belki yaşayan sahipleri de vardır. Kendileri de gelip ziyaret ediyordur. Bu araçların geleceği taşınması lazım. Gençlerimiz bu araçları tanısın. Açık havada olması da çok şık. Güzel bir çalışma olmuş” dedi.

Nostaljik araçlara ilgi duyan Güven Kıraç ve Erkan Can, ‘Açık Hava Araç Müzesi’ndeki araçları tek tek gezerek inceledi. (İHA)