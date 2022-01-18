Güvenlik görevlilerinin gözünden 100 karede İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinden İstgüven AŞ bünyesinde şehrin bin 300 noktasında 7 gün 24 saat çalışan, 10 bine yakın özel güvenlik görevlisinin çektiği fotoğraflar İstanbullularla buluşuyor.
İstanbul’un güvenliğini sağlarken sanata da gönül veren özel güvenlik görevlileri, bu kez şehri fotoğrafladı.
İBB’ye bağlı İstgüven bünyesinde çalışan güvenlikler, telefon, fotoğraf makinesi ve tabletlerini kullanarak şehrin eşsiz manzaralarını yakaladı.
İstgüven tarafından hayata geçirilen ‘Hadikaydet İstgüven’ projesi kapsamında deklanşöre basan çalışanlar arasından her ay birinci seçildi.
Proje kapsamında elde edilen 100 İstanbul fotoğrafı, 19 Ocak’ta İstanbullular ile Yenikapı Metro İstasyonu’nda buluşmaya hazırlanıyor.
Sergi 4 Şubat’a kadar ziyaretçilere açık olacak.