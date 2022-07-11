Güzel oyuncu Zendaya, yönetmenliğe soyundu

Zendaya, Euphoria'nın üçüncü sezonunda bir bölümü yönetmeyi planladığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Zendaya, son dönemde özellikle Örümcek-Adam ve Dune filmlerindeki rolleriyle öne çıksa da kamera arkasına da ayrı bir ilgisi var.

25 yaşındaki oyuncu, Vogue İtalya’ya verdiği röportajda, rol aldığı HBO dizisi Euphoria’nın bir bölümünü yöneteceğini açıkladı.

Zendaya, aslında ikinci sezondaki bir bölümü yönetmesi gerektiğini, ancak hazırlanmak için yeterli zamanı olmadığını söyledi:

“Komik. Aslında 6. bölümü yönetmem gerekiyordu. Hazırlanmak için yeterli zamanım yoktu, bu yüzden ne yazık ki bu sefer yapamadım. Bunu doğru şekilde yapmak için yeterli zamana sahip olmak istedim. Yani, muhtemelen gelecek sezon olacak.”

Zendaya, söylediği gibi bir bölümü yönetirse ilk yönetmenlik deneyimini de yaşamış olacak.

Euphoria’nın ikinci sezonunun ilk bölümü, şu anda 14 milyondan fazla izleyiciyle şimdiye kadar bir HBO dizisinin en çok izlenen bölümü oldu.

Bu rakam, birinci sezondaki bölüm başına ortalama izleyici sayısının (6,6 milyon izleyici) iki katından fazlaydı.

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