Gwyneth Paltrow’u Marvel soruları isyan ettirdi

Gwyneth Paltrow, hayranlarının Marvel Sinema Evreni ile ilgili sorularına sonunda isyan etti.

Sozcu.com.tr

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2008 yılından beri Marvel Evreni’nde yer alan ve Robert Downey Jr.’ın canlandırdığı Iron Man’in hem asistanı hem de sevgilisi Pepper Potts’u canlandıran Gwyneth Paltrow, evrenin sıkı hayranlarının ısrarlarına sonunda isyan etti.

Paltrow, çarşamba günü Instagram’da bir soru-cevap oturumu düzenledi ve takipçileri ona hayatı ve kariyeri hakkında çeşitli sorular gönderdi. Bir hayranı, “Bunu her zaman soruyorum, neden Marvel’ı bıraktınız?” diye sordu.

Paltrow yanıt verdi: “Aman Tanrım, bana bağırmayı bırak! Iron Man artık olmadığı için bunu yapmayı bıraktık ve neden Iron Man olmadan Pepper Potts’a ihtiyacın var? Bilmiyorum. Marvel’ı ara ve onlara söyle, bana değil; ben, sadece burada oturuyorum.”

Paltrow, daha önce nisan ayında Marvel yıldızı arkadaşı Scarlett Johansson ile konuşurken seriye geri dönme olasılığından bahsederken dalga geçerek, “64 yaşında bir Pepper Potts mu? Ne kadar harika” demişti.

Ancak Paltrow, karakterin ölmediğini, dolayısıyla Marvel Studios’un isterse onu geri getirebileceğini de belirtti.

Paltrow, Marvel Evreni’ndeki rolüyle son yıllarda öne çıksa da Seven, Yetenekli Bay Ripley, Aşık Shakespeare gibi önemli yapımlarda da rol almış ve Oscar Ödülü’ne layık görülmüştü.

Soru-cevap bölümünde ünlü isim, sahibi olduğu Goop’un meşhur vajina mumu da dahil olmak üzere birçok soruyu yanıtladı. Bunun arkasındaki düşünce süreci sorulduğunda yıldız, güçlü, feminist bir ifade olması gerektiğini ve aslında kimsenin vajinası gibi kokmaması gerektiğini söyledi. Paltrow, medyanın olayı başka bir şeye dönüştürmesinin utanç verici olduğunu da sözlerine ekledi.

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