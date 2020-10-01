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Hababam Sınıfı Güle Güle filminin konusu ve oyuncuları kimler?
Hababam Sınıfı Güle Güle filminin konusu ve oyuncuları kimler?
1981 yılında çekilen Hababam Sınıfı Güle Güle filmi bu akşam komedi severlerle buluşacak. Hababam Sınıfı Güle Güle filmi, okula yeni atanan Mehmet Hoca'nın mücadelesini konu alıyor. İşte Türk sinemasına damga vurmuş isimlerin yer aldığı filme dair detaylar...
Kültür Sanat 1 Ekim 2020 - 14:34

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİNİN KONUSU

Hababam Sınıfı Güle Güle filminde, okula atanan yeni öğretmen Mehmet Hoca’nın Hababam Sınıfı ile yaşadıkları anlatılır. Mehmet Hoca taşradan İstanbul’a atanır. Hababam Sınıfı’nın edebiyat derslerine girmeye başlar. Sınıf başlangıçta onun şivesi ve doğal tavırları ile alay eder.

Ancak Mehmet Hoca’nın öğrencilere karşı içten davranması Hababam Sınıfı’nın davranışlarını da değiştirir. Hababam Sınıfı ve Mehmet Hoca arasında oluşan kuvvetli bağ, bazı problemler de yaratacaktır.

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİNİN OYUNCULARI

İlyas Salman – Mehmet Bülbül

Adile Naşit – Hafize Ana

Ayşen Gruda – Melahat

Mehmet Ali Erbil – Ali

Savaş Dinçel – Beden Öğretmeni Müjdat Eken

Hüseyin Kutman – Tarih Hocası Osman

Özden Özgürdal – Öğrenci

Şevket Altuğ – Kimya Hocası Şevket

Yaprak Özdemiroğlu – Gamze

Fulya Özcan – Ayşegül

Cem Özer – Mülayim

Osman Cavcı – Ekrem