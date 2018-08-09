Hababam Sınıfı yıllar sonra bir arada

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Kepez Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesi’nde Amir Ateş semt konağındaki müzenin açılışına, serinin filmlerinde rol alan bazı oyuncuların yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve protokol üyeleri katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, piyanoda filmin müziğini çalarken oyuncular ve protokol üyeleri eşlik etti.

‘MUTLULUĞUMUZ SONSUZ’

Hababam Sınıfı serisinde ‘Boncuk’ karakterini canlandıran Ergün Sözen, eserin tarihi özelliğe sahip bir film olduğunun altını çizerek, “Umarım böyle güzel müzelerle tüm Türkiye genelinde Türk sinemasını yaşatarak devam edecek. O bakımdan mutluluğumuz sonsuz” dedi. Mutluluğunu dile getiren oyunculardan Eyüp Güçmen ise müzeden çok etkilendiğini vurgulayarak, herkesin burayı ziyaret etmesini umduğunu kaydetti.



Hababam Sınıfı filmini yansıtan objelerin yer aldığı müzede, Kemal Sunal ve Halit Akçatepe’nin silikon heykellerinin yanı sıra filme aktarılan eserin yazarı Rıfat Ilgaz, yönetmen Ertem Eğilmez, filmde rol alan Adile Naşit, Cem Gürdap, Sıtkı Akçatepe, Kemal Sunal, Münir Özkul, Muharrem Gürses, Ahmet Sezerel, Feridun Şavlı ve Tarık Akan’ın birer fotoğrafları bulunuyor. Sınıfın duvarlarında ise filmden kesitlerin bulunduğu fotoğraflar yer alıyor.

‘MUHTEŞEM ESERLERDEN BİRİSİ’

Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, Hababam Sınıfı’nın beş nesli etkileyen ve bundan sonra da gelecek nesillerde etkisi devam edecek muhteşem bir eser olduğunu söyledi. Çocukluğunun ve gençliğinin Hababam Sınıfı ile geçtiğini anlatan

Türel, “Filmlerde oynamış oyuncuları da burada görünce, canlı bir müze olduğunu bir daha idrak ettim. Hababam Sınıfı, Türk sinemasının muhteşem eserlerinden birisi. Çünkü, içerisinde toplumun bütün kesimleri kendisinden bir şey buluyor. Büyük bir sinema eseri” dedi.

‘HATIRALARI YAŞATMAK İSTEDİK’

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de “Antalya’da hem sinemaya vurgu yapmak hem Yeşilçam’ın hatıralarını yaşatmak hem de Yeşilçam’ın bize bizi anlatan en önemli filmlerinden olan Hababam Sınıfı serisinin üzerinde, milletimizin yıllar içinde biriktirdiği hatırayı tekrar milletimize, sanatseverlere iade etme düşüncesiyle bu müzeyi kurduk” ifadelerini kullandı.



AA