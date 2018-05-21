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Hababam Sınıfı’nda oynayan Dinçay Çetindamar vefat etti
Hababam Sınıfı’nda oynayan Dinçay Çetindamar vefat etti
Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Hababam Sınıfı'nın oyuncularından Dinçay Çetindamar, 62 yaşında hayatını kaybetti.
Kültür Sanat 21 Mayıs 2018 - 12:54

Çetindamar’ın ölüm nedeni ise kalp krizi… Oyunculuğu bıraktıktan sonra esnaflık yapan Dinçay Çetindamar, zaman zaman “Hababam Sınıfı” buluşmalarında yer alıyordu. 1 Ocak 1956 doğumlu olan Dinçay Çetindamar, Darıca’da kadın kuaförlüğü ve esnaflık yapıyordu.

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Dinçay Çetindamar en son verdiği röportajda Hababam Sınıfı için şu sözleri söylemişti: “Bizim zamanımızda amatör ruhla genç yaşta filmlerde ve dizilerde oynadık. Şimdilerde ise 40 yaşındaki insanlar liseli genç rolünde oynuyor. İlgi görmemesinin sebebi de bu.

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Hababam Sınıfı gerçek bir hayat hikâyesi. Yeni filmler, diziler var olacak ama Hababam Sınıfı her zaman tazeliğini koruyacak. Hababam Sınıfı'nda üstlendiğim rol ile Halit Akçatepe, Tarık Akan, Kartal Tibet, Şener Şen ve Adile Naşit gibi dev isimlerle tanıştım. Dizide en çok sevdiğim ve hayranı olduğum isim Kemal Sunal'dı. Biz o dönemlerde para için değil sadece o kadroda yer almak için oynadık.”

Son güncelleme: 14:06 - 21.05.2018
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