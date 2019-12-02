‘Hababam Sınıfı’nın ‘Bacaksız’ı Tuncay Akça, hastaneye kaldırıldı

Ses sanatçısı Onur Akay’ın iddiasına göre, 55 yaşındaki usta oyuncu hastaneye kaldırıldı ve acil ameliyata alındı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Akça’nın, uzun süredir bağırsaklarından rahatsız olduğunu öğrenildi.

Oyuncu Tuncay Akça adını sinemaseverlere, Hababam Sınıfı'nın öğrencileri arasında yer aldığı dönemde duyurdu. Filmde Bacaksız lakabı ile tanınan Akça, 1981 senesinde usta oyuncu ve yönetmen Yılmaz Güney'in Yol isimli sinema filminde oynamıştır. Tuncay Akça, özellikle Hababam Sınıfı filminde öğrencilerin ıslanarak beklediği bölümde “Abi siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?” repliği ile tanınmıştır. Filmde Adile Naşit, Münir Özkul, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Tarık Akan ve Ahmet Arıman gibi usta oyuncular ile birlikte rol alan Akça, Bizimkiler dizisinde ise manav rolü ile seyircilerin karşısına çıktı.