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Hababam Sınıfı’nın Hayta İsmail’i Ahmet Arıman’a hapis istemi
Hababam Sınıfı’nın Hayta İsmail’i Ahmet Arıman’a hapis istemi
Hababam Sınıfı’nın Hayta İsmail’i Ahmet Arıman’ın kendisine hakaret ettiğini iddia eden bir gazeteci savcılığa suç duyurusunda bulundu. ‘Hakaret’ suçundan hakkında 2 yıla kadar hapis istenen Arıman duruşmada, “Sinirle o mesajları yazdım’ dedi.
Kültür Sanat 11 Eylül 2019 - 17:03

İddialara göre gazeteci M.Y., Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i Ahmet Arıman'ı, kendisinin yemeğine büyü yaptığı gerekçesiyle aradı. İddiaya göre Arıman, telefon görüşmesinin ardından gazeteci M.Y.'e hakaret içeren mesajlar attı.

Gazeteci M.Y., kendisine hakaret içeren mesajlar attığını iddia ettiği Ahmet Arıman'a dava açtı. Ahmet Arıman'ın ‘hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle açılan davanın ilk duruşması bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya sanık Ahmet Arıman, müşteki M.Y. ve avukatı katıldı.

İHA

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