Hadise’nin 50 bin kişilik korosu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Mersin'de sahne alan Hadise'ye 50 bin dinleyici eşlik etti. Başarılı popçunun down sendromlu bir hayranıyla yaptığı düet de alkış aldı.

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Hadise, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Mersin’de 50 bin kişiye konser verdi. Sahneye elinde Türk bayrağı ile çıkan “Hepinizi bu gurur dolu gecede canı gönülden kucaklıyorum” diyen Hadise, “Dünyanın en cesur milletiyiz biz. Tarihimiz destanlarla dolu. Bu vatan uğrunda canını veren herkesi şükran ve rahmetle anıyorum. Onların yokluklar içerisinde kazandıkları zaferler sayesinde bu topraklarda rahat ve huzurlu yaşayabiliyoruz. Bizde bu gece hep birlikte burada da bir destan yazacak, atalarımızın zaferini hep birlikte kutlayacağız” ifadelerini kullandı.

DOWN SENDROMLU HAYRANLA DÜET

Yaklaşık iki buçuk saat sahnede kalan başarılı popçu, sahnesinde ağırladığı down sendromlu bir hayranı ile de düet yaptı. Yaklaşık 50 bin kişilik bir koro eşliğinde “Nerdesin Aşkım” şarkısına bis yapan Hadise, geceyi noktaladı.