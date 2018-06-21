Hadise’nin sansürlenen klibi 100 milyon izlenmeyi geçti

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Hadise, Sıfır Tolerans adlı şarkısının klibi için Fransız manken Aurelien Muller ile kamera karşısına geçmişti. Ses getiren klibi yayınlayan kanallara RTÜK tarafından reklam gelirlerinin yüzde 2’si kadar ceza kesilmiş ve bu sansür girişimi şaşkınlık yaratmıştı. Hadise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Ben klibime verilen ‘erotik’ damgasına katılmam ve izin vermem! Bir kadın bir aşkı anlatan ve yansıtan sahneler çekince ‘erotik’ oluyor ama erkek sanatçılarımız istedikleri gibi kadın mankenler/oyuncularla çektikleri sahneler nedense hiç ama hiç ‘erotik’ kategorisine girmiyor. Ben bir kadın olarak buna boyun eğmek zorunda mıyım? HAYIR. ‘Erkektir yapar, kadındır susar’ zihniyetine sonuna kadar karşı çıkıyorum! Maalesef ülkemizde kadın erkek ayrımı 2018 yılında bu kadar yoğun bir şekilde var ise, işimiz zor. Ama ben bir kadın olarak bunun için savaşmaya ve özgürce sanatımı yapmaya ve yaşamaya devam edeceğim” demişti.

Tüm bu engellemelere rağmen Hadise’nin klibi YouTube’da 100 milyondan fazla kez izlendi. Hadise, Instagram hesabından, “Tüm yasaklara, engellemelere rağmen Sıfır Tolerans 100 milyon izlenmeyi geçti! Herkese teşekkürler” mesajını paylaştı.