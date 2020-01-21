“Hafıza Odası” sergisi uzatıldı

Pilevneli Project sunumuyla ve DAAX Corporation sponsorluğunda 6 Aralık'ta açılan Ahmet Güneştekin’in ‘Hafıza Odası’ sergisi yoğun istek üzerine 9 Şubat’a kadar uzatıldı. Güneştekin, sergi ile birlikte her cumartesi Pilevneli Mecidiyeköy'de interaktif sanat konuşmaları ile sanatseverlerle buluştu. Sürenin uzatılmasıyla birlikte farklı konukların katılımıyla sanat konuşmaları da devam edecek.



“Hafıza Odası” sanatçının farklı sanatsal disiplinlerle etkileşim içinde çalıştığı işlerini bir araya getirerek, materyalleri yorumlama çeşitliliğine ve sergileme pratiğine bakıyor.



Sergide sanatçının anıları çağrıştıran nesnelerle çalıştığı enstalasyonlarıyla birlikte dilin düşünme biçimleriyle olan ilişkisinden yola çıkarak çalıştığı video yerleştirmeleri sergileniyor.



Sergide ayrıca sanatçının fragmanları anlatı olarak okunabilecek bir formda çalıştığı kırkyamaları, gerçeküstü ve grotesk seramikleri ve tuval yüzeyine dışbükey metal yarımküreler yerleştirerek çalıştığı işleri yer alıyor.