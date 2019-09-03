Hafriyat nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre hafriyat mı, harfiyat mı?

Hafriyat nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre hafriyat mı, harfiyat mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘hafriyat’dır. Hafriyat mı, harfiyat mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘hafriyat'dır.

HAFRİYAT NE DEMEK: Toprağı kazma, kazı anlamına gelir

HAFRİYAT NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “hafriyat mı, harfiyat mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı hafriyat şeklinde olmalıdır.

harfiyat (Yanlış kullanım)

hafriyat (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Hafriyat kamyonları trafik kurallarını hiçe sayıyor.”