Hafriyat nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre hafriyat mı, harfiyat mı?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘hafriyat'dır.
HAFRİYAT NE DEMEK: Toprağı kazma, kazı anlamına gelir
HAFRİYAT NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “hafriyat mı, harfiyat mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı hafriyat şeklinde olmalıdır.
harfiyat (Yanlış kullanım)
hafriyat (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Hafriyat kamyonları trafik kurallarını hiçe sayıyor.”