Hafta içi nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘haftaiçi’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘haftaiçi’dir.
HAFTA İÇİ NE DEMEK: Haftanın cumartesi ve pazar dışında kalan günleri, hafta arası.
HAFTAİÇİ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “hafta içi, haftaiçi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı hafta içi şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
haftaiçi (Yanlış kullanım)
hafta içi (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Hafta içi tüm işlerini halledip tatile çıkmayı düşünüyor.”