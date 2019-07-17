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Hafta içi nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘haftaiçi’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Hafta içi nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘haftaiçi’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'haftaiçi'dir. Haftaiçi mi, hafta içi mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 17 Temmuz 2019 - 10:27

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘haftaiçi’dir.

HAFTA İÇİ NE DEMEK: Haftanın cumartesi ve pazar dışında kalan günleri, hafta arası.

HAFTAİÇİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “hafta içi, haftaiçi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı hafta içi şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

haftaiçi (Yanlış kullanım)
hafta içi (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Hafta içi tüm işlerini halledip tatile çıkmayı düşünüyor.”

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