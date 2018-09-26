Hafta sonu en çok Bücür izlendi

Hafta sonu en çok Bücür izlendi

Berat Efe Parlar’ın muhteşem oyunculuğuyla seyirciden tam not aldığı Bücür, haftanın en çok izlenen filmi oldu. Hafta sonu herkes Bücür izledi, aileler Bücür’ü çok sevdi.

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Yapımcılığını BKM’nin yaptığı, başrolünde Berat Efe Parlar’ın yer aldığı Bücür, açılışı 70 bin 784 seyirciyle yaptı ve hafta sonunda Box Office Türkiye’nin birinci sırasına yerleşti.

Box Office Türkiye’nin verilerine göre, yeni vizyona giren Dehşetin Yüzü (The Nun) ise 68 bin 656 seyirci tarafından izlendi ve ikinci sırada yer aldı. Son dört hafta sonunun gişe lideri İnanılmaz Aile 2, 45 bin 574 seyirciyle listede üçüncü sıraya gerilerken, Aida Begic’in yönettiği Bırakma Beni açılış hafta sonunda 28 bin 493 seyirci tarafından izlendi ve dördüncü sıradan giriş yaptı.

Listenin beşinci sırasında yer alan yapım ise 28 bin 247 seyirciyle The Predator oldu.