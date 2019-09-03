Hafta sonu nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘haftasonu’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘hafta sonu'dur.
HAFTA SONU NE DEMEK: Haftanın son günleri, genellikle cumartesi ve pazar.
HAFTA SONU NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “hafta sonu mu, haftasonu mu” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı hafta sonu şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
haftasonu (Yanlış kullanım)
hafta sonu (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Arkadaşlarımla hafta sonu için güzel bir plan yaptık.”