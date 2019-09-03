Hafta sonu nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘haftasonu’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Hafta sonu nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘haftasonu’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘hafta sonu’dur. Hafta sonu mu, haftasonu mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘hafta sonu'dur.

HAFTA SONU NE DEMEK: Haftanın son günleri, genellikle cumartesi ve pazar.

HAFTA SONU NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “hafta sonu mu, haftasonu mu” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı hafta sonu şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

haftasonu (Yanlış kullanım)

hafta sonu (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Arkadaşlarımla hafta sonu için güzel bir plan yaptık.”