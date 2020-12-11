Hafta sonunda bazı müzeler açık olacak

Ülkemizde yabancı ziyaretçi yoğunluğu bulunduğu gerekçesiyle corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında bazı müze ve ören yerlerinin açık olacağı açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ülkemizde yabancı turist yoğunluğunu göz önünde bulundurarak, bazı müze ve ören yerlerinin hafta sonundaki sokağa çıkma kısıtlamalarında açık kalmasına karar verdi.

Kararı Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) bir yazıyla ve sosyal medya hesaplarından duyurdu.

YABANCI YOĞUNLUĞU İÇİN AÇILACAK

TÜRSAB, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararını şöyle duyurdu:

* Yabancı ziyaretçi yoğunluğunun olduğu bazı müze ve örenyerlerinin de haftasonları ziyarete açık bulundurulmasının uygun olacağı düşünülerek; Aksaray Ihlara Vadisi Örenyeri, Denizli Hierapolis Müzesi ve Örenyeri, İzmir Efes Müzesi ve Örenyeri, İzmir Efes St. Jean Örenyeri, Konya Mevlana Müzesi, Nevşehir Göreme Örenyeri, Nevşehir Karanlık Kilise, Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri ve Nevşehir Zelve-Paşabağları Örenyerinin hafta sonları ziyarete açık bulundurulmasının uygun görüldüğü belirtilmiştir. Üyelerimizin bilgisine sunarız.