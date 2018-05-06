Haftanın Kitapları

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Tarihi akışı içinde

W. M. Spellman'den ‘Ölümün Kısa Tarihi'… Bu kitapta ölüm farklı zaman dilimlerinde, mekanlarda ve kültürlerde ele alınıyor. Ölüm kavramının tarihin akışı içindeki gelişimi anlatılıyor. (Can Yayınları)

1930'ların İspanyası

Yazar Ernest Hemingway'den ‘Beşinci Kol ve İspanya İç Savaşının dört öyküsü'… The New York Times kitap eleştirmeni Philip Young: “Kitap, 1930'ların İspanya'sını görkemli bir şekilde duyumsatıyor.” (Bilgi Yayınevi)

Fantastik bir roman

Banu Demir'den ‘Geçmiş, Gelecek ya da Şimdi'… Yazarın ilk fantastik romanı ilgi çekici kurgusuyla dikkat çekiyor. Uzun süredir gezi yazılarıyla tanınan Demir, gazetecilik ve reklam sektörlerinde kazandığı yazım becerisini bir romana dönüştürdü. (Sokak Yayın Gurubu)

İdealist aydın tipi

Orhan Karaveli'den ‘Sakallı Celal'… Bugünlerde eksikliğini hissettiğimiz, doğru bildiğinden asla şaşmayan, idealist aydın tipinin en saygın örneklerinden biri. (Kırmızı Kedi Yayınları)

Yaratıcı çözümler

Andrew Clements'ten ‘Kaybedenler Kulübü'… Yazar, kitapların dünyasında kaybolmayı seven bir çocuğun gözünden okuma eylemine farklı açılardan yaklaşıyor. Roman, beklenmedik durumların yaratıcı çözümler doğurabileceğini gösteriyor. (Günışığı Kitaplığı)