Haftanın Kitapları

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ÇOCUKLARA ÖZEL

Zeki Kayahan Coşkun'dan ‘Meğer Annem Haklıymış'… “Seni doğuracağıma taş doğursaydım!”, “Seni dokuz ay karnımda taşıdım ben!” Bu ve benzeri serzenişlere maruz kalmış… Annesini ihmal etmiş, üzmüş çocukların kitabı.

(Karakarga Yayınları)

Nasıl ele geçirdiler

Ahmet Dinç'ten ‘Kesnizani Irak'ın Fetö'sü'… FETÖ'nün Irak'taki ikizi Kesnizani örgütü/tarikatı CIA-MOSSAD tarafından ne zaman kuruldu? Kesnizaniler, tıpkı FETÖ'nün Türkiye'de yaptığı gibi Irak'ta polis, askeriye, istihbarat ve diğer bütün devlet birimlerini nasıl ele geçirdi? (Kripto Kitaplar)

Bir başucu eseri

Mehmet Semih Söylemez'den ‘Birlikte Başarmak'… Bir arada yaşayabilmeyi, birlikte başarmayı başaranlar gerçekleştirebilir. Mutlu insanlarla anılan bütün toplumların derinlerinde bu kültür vardır. Bir başucu kitabı… (Elma Yayınevi)

Hayretle okuyacaksınız

Akif Manaf'tan ‘Nefret Psikolojisi'… Yazar, nefretin kaynağının sevgi olduğunu anlatıyor. Hepimizde var olan nefret duygusunun ne kadar da kolay sevgiye dönüşeceğini hayretle okuyacaksınız! (Dahi Yayıncılık)

Beş öykü, özel dil

Barış Uzunhan'dan ‘İstanbul'un İpe Sapa Gelmez Alternatif Tarihi'… Yazar, “Öykü kitabımda Bizans dönemi İstanbul'dan Kurtuluş Savaşı'na kadar uzanan süreçte vuku bulmuş olabilecek beş öyküyü özel bir dil ve kurguyla anlatmaya çalıştım” diyor. (Uzu Yayınları)

İlham verici bir kitap

Juliana Sissons'tan ‘Moda Tasarımında Triko'… ‘Moda Tasarımının Temelleri Dizisi'nin altıncı eseri olan kitap, tasarıma bağımsız ve deneysel bir yaklaşım sunarak sınırsız yaratıcılık imkanı verir. (Literatür Yayıncılık)

Unutulmayacak

Boris Strugatski, Arkadi Strugatski'den ‘Uzayda Piknik'… “Strugatskiler'in sadakati ve hırsı, dostluğu ve aşkı, marifetli ve yetenekli şekilde ele alması ortaya şahane bir hikaye çıkarıyor. Yıllarca unutulmayacak bir kitap” Thedore Sturgeon (İthaki Yayınları)