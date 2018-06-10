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Haftanın Kitapları
Haftanın Kitapları
Özkan Saçkan'dan haftanın kitapları
Kültür Sanat 10 Haziran 2018 - 06:08
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Kızgın ve öfkeli 

Metin Güçlü'den ‘Hedef Dünya'… “Sisteminize girdiğimizde hiçbir uyarıyla karşılaşmadık” diyordu uzaklardan gelen prenses. Okan ise tipik bir dünyalıydı. “Yine de bir hırsız gibi suyumuzu çaldınız. Size yakışmadı.” (Cinius Yayınları)

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Gerilim roman

John Grisham'dan ‘Dalavere'… Mark, Todd ve Zola daha iyi bir dünya yaratma hayaliyle hukuk fakültesine girmişlerdir. Ancak üçüncü sınıfta inanılmaz bir oyuna getirildiklerini fark ederler. (Remzi Kitabevi)

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Mısır bilim kulübü

Perihan Sadıkoğlu'ndan ‘Peri'nin Hiyeroglif Günlüğü'… Peri, Mısır'a çok meraklıydı. İzlediği Tutenstein çizgi filmi Antik Mısır'ı merak etmesine sebep oldu. Okul arkadaşları üçüzlerle bu serüvenini paylaştı. (Puslu Yayıncılık)

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Tırmanan çocuklar

Ödüllü yazar Koray Avcı Çakman, çocukları bu yaz tatilinde Titrekkavak'a, Bora'nın babaannesinin kuyruklu dostlarıyla tanışmaya davet ediyor ‘Yorgancı, Hayal Ağacı ve Kalaycı'… (Altın Kitaplar)

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İzlemek güzel

Nikolay Buharin'den ‘Zamanlar-Hapishane Yazıları'… Buharın elinizdeki harika kitabı zor şartlarda yazdı.(Epos Yayınları)

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Gerilim romanı

Patrick Ness'ten ‘Umut Bıçağı'… “Kitap hem bir gerilim romanı hem sevgi ve kefaret üzerine bir fabl.” The Independent (Yabancı Yayınları)

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Adını koyamaz

Yonca Eldener'den ‘Yedi Uyananlar'… “Bir mağara dalışı araştırmacı Ellen'ın ölümüyle sonuçlanır. Kaya o dönemde yaşadıklarının adını koyamaz. (Mona Kitap)

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Mutfağın efendisi

Habib Bektaş'tan ‘Sevginin Gizli Tarifi'… Bir su damlası gibi dünyalar güzeli bir kız; kendisiyle ve dünyayla barışık. Sağduyulu, iyi yürekli! Mutfağın efendisi. (Altın Kitaplar)

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ABD'nin desteği

Ceyhun Bozkurt'tan ‘Vizesiz Müttefik'… Kitapta, ABD'nin PKK terör örgütüne verdiği destek eksenindeki gelişmeler ayrıntılı bir şekilde inceleniyor. (Destek Yayınları)

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