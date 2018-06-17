Haftanın Kitapları

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Tespitler ve gözlemler

Haluk Çetin'den ‘Ataol Behramoğlu ile Aydınlığa Yolculuklar'… Çetin, yurtiçi ve yurtdışında yaşadıkları anılar toplamını, tespitler ve gözlemlerini içten bir üslupla anlatıyor. (Tekin Yayınevi)

İyileşme yolculuğu

Senem Eke Yıldız'dan ‘Bir Grup Terapisi Hikayesi Psikodiyet'… Kitap, insanların yeme bozukluklarıyla başa çıkmaya çalışırken yaşadıkları sürece ışık tutuyor. Psikodiyet, yeme bozukluğu olan sekiz kişinin iyileşme yolculuğunun hikayesi. (Cinius Yayınları)

Çok yol almalıyız

Fatoş Karahasan'dan ‘Açılın Gençler Geliyor'… “Gençleri kozalarından çıkarmalı, onları teşvik edecek bir girişimcilik ekosistemi yaratmak için daha çok yol almalıyız.” Erol Bilecik / TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı. (CEO Plus)

Elinizden düşmeyecek

‘Polisiye Öyküler' kitabında, polisiye denince akla gelen ilk isimlerin yanı sıra bu türün taze kalemlerine de yer verdiğimiz bir seçki göreceksiniz. Kitabı elinizden düşüremeyeceksiniz. (Kelime Yayınları)

Günlük beslenme

Neal Barnard'tan ‘Peynir Tuzağı'… “Bu bilgilendirici ve eğlendiren kitap, peynirin neden günlük beslenme alışkanlığımızın bir parçası olmaması gerektiğini açıkça anlatıyor.” Dr. Ted D. Barnett (Yabancı Yayınları)

Arkadaşlık hikayesi

Füsun Çetinel'den ‘Çiko'nun Seçimi'… Yazar, sımsıcak bir arkadaşlık hikayesi anlatıyor. İlk gençliğe adım atmaya hazırlanan iki çocuğun hayallerini ustalıkla işleyen roman okuru, hayvan hakları, hayvan sirklerinin acımasızlığı üzerine düşündürüyor. (Günışığı Kitaplığı)

Hayata dair

Petra Fietzek'ten ‘Gülmek İçimizde'… Neşenin de kederin de, ağlamanın da gülmenin de hayata dair olduğunu ustaca anlatan bir kitap. (Hep Kitap)

Çözüm önerisi

Ali Bayramoğlu'ndan ‘Başka Bir Dünya Mümkün'… Bu kitap, ‘iyi hissetme'nin hayatın temel amacıymış gibi bize dayatıldığı günümüz dünyasına sadece bir eleştiri değil; bir çözüm önerisi. (Doğan Novus)

Öngörüyü aşıyor

Erdal Sarızeybek'ten ‘Nil'den Fırat'a Devlet Oyunları'… Olacak olayları önceden bilme yeteneğine öngörü diyorlar. Olaylar bugün birebir cereyan ediyorsa bu artık öngörüyü aşıyor ve kehanet oluyor. (Destek Yayınları)

Üç kişilik aşk

Samantha Young'tan ‘Aramızdaki Uçurum'… Yazardan üç kişilik bir aşk hikayesi. Bazı sırlar her şeyi değiştirebilecek kadar büyüktür… (DEX)