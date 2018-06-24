Haftanın Kitapları

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Özkan Saçkan / osackan@sozcum.com

Bir başucu kitabı

Kortay Hira'dan ‘Orta Yol'… Dünyada ilk kez bir ideolojinin nörobilimsel veriler ışığında günümüze uyarlandığı kitap, daha iyi bir dünyaya inanan gizli kahramanların başucu kitabı olacak. (Phoenix Yayınevi)

İsim sözcükleri

Hayat Batur Baysaling'ten ‘Anatolia-Anadolu-İsimler Sözlüğü'… Bu kitap, farklı kökenli insanların kültürlerinin dillerinde yer almış isim sözcüklerinden oluşturulmaya çalışıldı. (Cinius Yayınları)

Felsefi bir araştırma

Gisele Köseoğlu'ndan ‘Gürcü Hatun'… Mahperi Hatun romanının ikinci cildi olan kitap 13. yüzyıl Anadolu Selçuklu Devleti'nde yaşanan olayları gözler önüne seriyor. Roman aynı zamanda felsefi bir araştırma. (Gita Yayınevi)

Dehşet verici bir serüven

J. C. Lane'den ‘Sobe Öldün'… Sobelenenin öldüğü, oyun alanının şehir olduğu, ebenin oyuna avantajlı başladığı bir serüvene davetlisiniz. (Bilgi Yayınevi)

Tek mutluluğu

Angela Nanetti'den ‘100 Şatolu Çocuk'… Yetimhanede yaşayan Viola tavşan dudağından dolayı sıkıntı yaşamaktadır. Çok yalnız olan kızın tek mutluluğu şato resimleri yapmaktır. (Günışığı Kitaplığı)

Boğuşma şaşırtıcı

Prof. Dr. Hasan Ayık'tan ‘Ahlak Sorunumuz'… Evrensel bir değere yeniden dönmeyi işliyor kitap. Bu kez sorun ahlak sorunu. Bunca filozofun gündeminde olan ahlak konu ediliyor kitapta. (Önce Kitap)

İstediği her şeye sahip

Birol İnan'dan ‘Hep Sevgili Kalalım'… Mutluluk tarifini ‘özgür caz ve özgür aşk' olarak yapan Demir istediği her şeye sahiptir. Başarılı bir iş hayatı, çok sevdiği iki çocuğu vardır. (Mona Kitap)

Acıklı bir parodi

Saruhan Doğan'dan ‘Hodbinler'… Türkçe edebiyatın zengin mirası üzerine kurulmuş mükellef sofra, gülünesi bir sürükleniş, acıklı parodi, aşk, ihtiras ve ihanet nümayişi. (Hayy Kitap)

Bir zerre kıvılcım

Attila Damar'dan ‘Vahşet ve Utanç; Ülkemizde Kadın Gerçeği'… Yazar, “Bu eser okyanustan tek bir damlacık da olsa, geleceğin evrensel yangınına bir ilktir diye umarak kaleme aldım' diyor. (Buğra Yayınları)