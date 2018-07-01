Haftanın Kitapları

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Bir insan öyküsü

Doğan Satmış'tan ‘Mina'… Yazar “Mekanları, adıyla sanıyla, gerçek haliyle herkese anlatmayı isterim. Sosyal medyayı da severim, takip ederim, cep telefonum elimden düşmez. Bu kitapta ise hayatı bir günde değişen bir insan öyküsü var” diyor. (Bizim Gezegen)

Gerçeğin ışığı

Özer Baysaling'ten ‘Hayatın Küçük Sırları'… Avukat ve spor adamı olan yazar; geçirdiği kanser, ameliyatlar, kemoterapi, radyoterapi, zatürre, ölümcül enfeksiyon, çeşitli sağlık sorunları altında hastanelerde pençeleşirken birden gerçeğin ışığını görür. (Cinius Yayınları)

Beceri ve yetenekler

James Kouzes ve Barry Posner'den Liderliği Öğrenmek. “Yazarlar kitabında mitleri yıkıyor, uygulanabilir ve ustalık düzeyine geliştirilebilir açık ve net beceri ve yeteneklerden oluştuğunu ortaya koyuyor.” Tina Seelig, Profesör (Optimist Yayınları)

40 öyküden oluşuyor

‘Starwars-40.Yılında 40 Öyküyle Farklı Bir Açıdan'… Bu müthiş derleme, filmlerde görüp de hikayesini merak ettiğimiz diğer karakterlerin başlarından geçen maceraları anlatan 40 öyküden oluşuyor. (DEX)