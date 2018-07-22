Haftanın Kitapları

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Yoga felsefesi

B.K.S. Iyengar'dan ‘Yogaya Işık-Light on Yoga'… Yazar, her yoga pozunu adım adım açıklıyor. Nefes tekniklerini, yoga felsefesini ve maneviyatını hem yogaya yeni başlayanlara hem de deneyimli yoga eğitmenlerine öğreterek, haftalık gelişim planıyla ve fotoğraflarla birlikte sunuyor. (Omega Yayınları)

Hava'dan vergi

Cahit Kayra'dan ‘Marjinal Teoriler Ansiklopedisi'… Bu teoride ‘Anâsır-ı Erbaa' yani dört ana ögeden esinlendim. Kömürden, petrolden, elektrikten, ateşten, sudan, topraktan vergi alıyoruz. Niçin havadan vergi almayalım? (Tarihçi Kitabevi)

Çarpıcı bir araştırma

Prof. Dr. Zeki Tez'in kaleme aldığı ‘Yasaklı Sanat Olarak Minyatür, Resim ve Grafik Tarihi', tarih boyunca resim sanatının farklı coğrafyalarda nasıl filizlendiğini ve yasaklamalarla karşılaştığını anlatan yetkin bir araştırma… (İnkılap Kitabevi)

Orta sınıfın yükselişi

Anton Çehov'dan ‘Vişne Bahçesi'… Eserde, on dokuzuncu yüzyıl ortalarında Rusya'da toprak köleliğinin kaldırılmasıyla birlikte orta sınıfın yükselişi anlatılıyor. Aynı dönemde, aristokrasinin statüsünü kaybedişi konu ediliyor. (Remzi Kitabevi)

Gün ışığına çıkıyor

Abdülbaki Gölpınarlı'dan ‘Kaygusuz-Vizeli Alaeddin'… Kitap, kültürün pek çok ayrıntısını gün ışığına çıkarıyor. Edebiyat ve kültür tarihçiliği için bir merhale sayılan bu kitap yayıncılık bakımından da bir gösterge. (Kapı Yayınları)

İki kuramcı yan yana

Miguel Abensour'dan ‘Devlete Karşı Demokrasi'… Marx ve Makyavel'in düşünceleri başkalarıyla kıyaslanamayacak kadar modern. Bu kitapta, bütün zamanların çağdaşı olan iki modern kuramcı yan yana getiriliyor. (Epos Yayınları)

Mizah öyküleri

Metin Fidan'dan ‘Jüpiter Kaç Lira?'… Kitap, yazarın keyifli dilini kullandığı ve çok daha özgürce düşünerek yazdığı mizah öykülerinden oluşuyor. (Karakarga Yayınları)

Umudun ışığı

Melina Akay'dan ‘Yeryüzü Göçebeleri'… Timuçin ve Miray'ın bir tablo aracılığıyla kesişen yaşamları çoğu yeryüzü göçebesi gibi zor bir sınavdan geçecek; umudun ışığını birlikte kovalamaya başlayacaklardı! (Mona Kitap)

Bir yok oluş romanı

Doruk Kirezci'den ‘Biraz Uyusam Düzelirim'… Postacı amcası Refik tarafından büyütülen Bilge, amcasının ölümünden sonra kendi ayakları üzerinde durmaya çalışır ve bir eczane açar. Kitap, bir yok oluş romanı. (Müptela Yayınları)

Her biri akıl dolu

Cemalettin E. Kavaklıgil'den ‘Tilki ile Davul'… Masalcı Dede, “Kitap, halktan derlenmiş masallardan oluşturulmuş. Her biri akıl doludur” diyor. (Mevsimler Kitap)