Haftanın Kitapları

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Tartışmalara rağmen

Arthur Schopenhauer'den ‘Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar'… Yazarın birçok konudaki görüşü bugüne kadar pek çok kez tartışma konusu oldu. Bu tartışmalara rağmen fikirleri Nietzsche gibi pek çok düşünürü derinden etkilemeyi başardı. (Say Yayınları)

Katkı yaptılar

Faruk Şen'den ‘Ay Yıldız Altında Sürgün'… “Alman bilim adamlarının nasyonal sosyalizm zamanında mülteci olarak Türkiye'de gösterdikleri faaliyetlere dayanır.” Frank Walter Steinmeier / Almanya Cumhurbaşkanı (Kaynak Yayınları)

Soluksuz bir direniş

Mustafa Tuncel'den ‘Son Zil'… Çetin doğayla baş eden bir grup çocuk ve hayatını onlara adamış genç bir öğretmen. Bu insanların gösterdikleri soluksuz bir direniş… (Bu Yayınevi)

Kendini izliyor

Hazal Yılmaz'dan ‘Anlam Arama'… Yazar, çocukluğu ve olgunluğu arasındaki labirentte dolaşıyor. Bazen bilinç akışı, bazen de çözümleyici bir yazma dürtüsüyle kendini izliyor. (Karakarga Yayınları)

İçimizde 3 hayvan yaşar

Andrés Pascual ve Ecequıel Barrıcart'dan ‘Ayı Kaplan Ejderha'… İçimizde üç hayvan yaşar: ayı, kaplan ve ejderha. Ayı, duygularımızı yönetir; kaplan, hareketlerimizi kontrol eder; ejderha ise gökyüzünden hayatımızı izler. (Destek Yayınları)

Atatürk'ün önerdiği kitap

Grigoriy Petrov'dan ‘Beyaz Zambaklar Ülkesinde'… Bu ilginç kitapta yazar, yılmadan çalışılınca bir ülkenin nasıl refaha kavuştuğunu gösteriyor. Finlandiya'nın beyaz zambaklar ülkesine dönüşmesini hayranlıkla okuyacaksınız. (Remzi Kitabevi)

Çok ama çok üzülüyor

Judith Kerr'den ‘Dombili Kötü Bir Şey Yapıyor'… Dombili hiç istemeden kötü bir şey yapıyor ve çok üzülüyor. Dolaştığı bahçesinin birdenbire yok olduğunu düşününce haksız da sayılmaz. (Hep Kitap)