Haftanın Kitapları

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Mutlaka okunmalı

Hasan Seyfettin Teoman'dan Zeytinlik Devrimcileri. Mudanya, mübadil kültür ve uygarlığının Anadolu gelenekleriyle harmanlandığı cumhuriyetçi, laik, Atatürkçü, özgürlükçü ve barışçı halkıyla devrimci gençlik yetiştiren bereketli bir zeytinliktir. (İkinci Adam Yayınları)

Kanayan yara

Toplumcu yazar Alişan Birlik 14'üncü romanı Vicdan'da, yine toplumun kanayan yarasına parmak basıyor. Vicdanları acıtan olayları romanında anlatıyor. Birlik, romancının yazar sayılabilmesi için mutlaka toplumculuğun içinde bulunması gerektiğini de vurguluyor… (Başlık Yayınları)

Bir başyapıt

Bram Stoker'den Dracula. Genç hukuk müşaviri Jonathan Harker'ın iş için Transilvanyalı Kont Drakula'nın şatosuna gitmesiyle başlayan; âşık sevgililerden, vampir avcılarına; gemilerden tımarhanelere ilerleyen bir başyapıt. (DEX Kitap)

Öyle de oldu

Can Perimçek'ten Ve Öyle de Oldu. Gökten üç elma düştü! Bana, bana ve yine bana… Önce akıl sustu. Sonra kalp kabul etti. Sonunda ruh teslim oldu. Öz'e yolculuğum böylece başlamış oldu. “Ve Öyle De Oldu!” (Müpdela Yayınları)

Futbolcu olma hayali…

Christine Nöstlinger'den Franz ve Futbol Hikâyesi. Franz, ağabeyi Josef gibi güçlü bir futbolcu olmak ister. Son maçta, alnına şiddetli bir top darbesi alınca, çelimsiz bulunur ve takımdan atılır. (Günışığı Kitaplığı)

Birinci elden tanıklık

Sabri Sayarı ve Aytaç Demirci'den M. Abdülhalik Renda-Hatırat. Yeni kurulan Cumhuriyet'in malî ve idarî kaidelerine dair birinci elden tanıklığıyla ilk kez okurların dikkatine sunulmaktadır. (Yapı Kredi Yayınları)

İstikbaldeki yaşam

Jorge Luis Borges'ten Rüyalar Kitabı. İnsan, rüyaları boyunca istikbaldeki yaşamın idmanını yapar.” – Nietzsche (Kırmızı Kedi Yayınları)