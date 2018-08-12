Haftanın Kitapları

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Özkan Saçkan / osackan@sozcum.com

En güzel şiirler

‘Bir Mayıs Günü Bırakıp Gittin Beni'… Sadece yirminci yüzyıl Yunan şiirinin değil dünya şiirinin en büyük ustalarından Yannis Ritsos. Şairin en güzel şiirlerini, bir başka usta şair Cevat Çapan'ın Türkçesiyle okuyacaksınız. (Kırmızı Kedi Yayınları)

Yazarın güncesi

Benian Çulhaoğlu'ndan ‘Seni Seviyorum Kore'… Bu kitap, tek başına yolculuk yapan bir gezgin, ressam ve yazarın güncesi. Yazar satır aralarında güvenli, eğlenceli ve ekonomik gezmenin ipuçlarını da veriyor. (Cinius Yayınları)

Çarpıcı anlatım

Akif Manaf'tan ‘Devrim Nedir ve Nasıl Gerçekleştirilir?'… Eserde Karl Marx'ın devrim teorisinin insanlığı nasıl yanılttığı ve dünyayı değiştiren gerçek devrimin içsel olarak nasıl gerçekleştiği çarpıcı bir dille anlatılıyor. (Dahi Yayıncılık)

Herkes için yazıldı

Özkan İrman'dan ‘Ortak Hadi Gel Batalım'… Bu kitap, girişimci ruha sahip, sadece matematiğe değil ortaklıkla ilgili duyguya da ihtiyaç duyan herkes için yazıldı. (Ceres Yayınları)