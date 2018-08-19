Haftanın Kitapları

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Mahalle sıcaklığı



Şebnem Burcuoğlu'ndan Süreyya Kuaför Salonu. Yeşilçam naifliğinde, mahalle sıcaklığında Süreyya Kuaför Salonu içten, sevgi dolu aynı zamanda komik bir aşk üçgenini merkezine alıyor. Aynı semtin çocuğu ve ayrılmaz üçlüsü Feza, Cemal ve Süreyya'nın hikayesini anlatan yazarı okurken hasretini çektiğiniz mahalle sıcaklığını iliklerinize kadar hissedeceksiniz. (Dex Plus)

Her şeye sahip

Birol İnan'dan Hep Sevgili Kalalım. Mutluluk tarifini özgür caz ve özgür aşk olarak yapan Demir, istediği her şeye sahiptir. Başarılı bir iş hayatı, iki çocuğu ile birlikte Bitez Koyu'nda yaşamaktadır… (Mona Kitap)

Doğru cevaplar

Michael Moorcock'ten İşte İnsan. Tarih değişmesin diye tarihe müdahale etmenin bedeli nedir? Fikir mi gerçekliğin sebebidir yoksa gerçeklik mi fikrin? İşte İnsan, yanlış sorulara verilen doğru bir cevap. (İthaki Yayınları)

Yeniden yorumlamak

Ümit Meriç'ten Dualar ve Aminler. Hayatın akışı içinde düştüğümüz açmazları, acıları kalbi ile akleden bir teslimiyetle kucaklayıp incelikli bir dil ile yeniden yorumlamamız için… (Kapı Yayınları)

Beyni anlama

Matthias Eckoldt'tan Beynin ve Zihnin Kısa Tarihi. Kitap, tarihi beynin beyni anlama mücadelesini tarihsel süreç içinde ortaya koyuyor. Gerald Hüther, nörobiyolog ve İnsan Beynini Kullanma Kılavuzu adlı kitabın yazarı. (Say Yayınları)

Çarpıcı anı ve tespitler

Cazim Gürbüz'den Tanış Ünlüler; Anılar, Gizdökümleri. Ülkücü Hareketin iki başbuğu Alparslan Türkeş, Yılma Durak ve en başta gelen ideologlarından Nevzat Kösoğlu hakkında hiçbir yerde duyamayacağınız çarpıcı anı ve tespitler… (Berfin Yayınları)

Alman klasiği

E.T.A. Hoffmann'dan Küçük Zaches Namıdiğer Zinnober. Alman edebiyatının klasikleri arasında yerini alan kitap, aydınlanmacı akla yönelik kimi zaman körlüğe varan tutkunun satirik bir üslupla eleştirildiği bir başyapıt. (Can Yayınları)

Gerçek hayatta

Abdullah Aysu'dan Modern Dünyada Tarım ve Özgürlük. Yazar, bu kitapta bize “Dünyanın başka bir gerçeğini” gösteriyor. Bu mücadele, modern dünyanın egemenlerine karşı yürütülen toprak ve özgürlük talebinin somut varlığını kanıtlıyor… (Epos Yayınları)

Sıra dışı bir kitap

Sam Shepard'den Motel Günlükleri. Yazarın en önemli eserlerinden biri olan kitap, kısa öyküler ve fotoğraflardan oluşan ayrıksı yapısıyla sıradışı bir kitap. (Everest Yayınları)

Aşkın mücadelesi



Giuseppe Tornatore'den Sıra Dışı İlişki. İletişim sinyallerinin kesilmediği, yalnızca sanal olan bir varlık ile olan bağın ne hissettirdiğini sorgularken, aşkın internet çağına karşı mücadelesini anlatıyor. (Beyaz Baykuş)

Müzikler hakkında

Dave Hackett'ten Uyku Vakti Babişko. Lolipop yemeye bayılır, hava hâlâ karanlıkken uyanır ve 1980'lerin müzikleri hakkında fazlasıyla çok şey bilir. (Bilgi Yayınevi)

İlk zaferini kazandı

Ryder Windham'den Starwars Yeni Bir Umut. Gizli üslerinden hareket eden asi uzay gemileri, kötülük dolu Galaktik İmparatorluğa karşı ilk zaferlerini kazandılar. (Doğan ve Egmont Yayıncılık)

Aydınlatıcı bir kitap

Steven Levitsky ve Daniel Ziblatt'tan Demokrasiler Nasıl Ölür? “Kapsamlı, aydınlatıcı ve oldukça zamanında yazılmış bir kitap.” —New York Times Book Review. “Harika ve ikna edici. Demokrasiler Nasıl Ölür tam olarak doğru anda ortaya çıktı.” —The Washington Post. (Salon Yayınları)

Hayalet hikâyesi

Mary Downing Hahn'den Derin Karanlık ve Tehlikeli. “Fırtınalı hava, derin, karanlık bir göl ve cevaplanamayan sorular, gizem ve hayalet hikâyesi hayranlarına en sonuna kadar sayfa çevirtiyor.” – TeensReadToo.com – “Tüyler ürpertici.” – Kirkus Reviews – (Karakarga Yayınları)

Bugünün ruhuna uyumlu

Çağrı Dörter'den Bugünün Tasavvufu-Tasavvufa Giriş. Bu kitap, Hakikat Okyanusu'na önce kıyıdan bakmak, sonra sahillerinde dolaşmak, kendini hazır hissettiğinde ağır ağır içine girmek ve dilediği zaman da derinleşmek isteyenler için bugünün ruhuna uyumlu bir köprü olmak üzere yazılmıştır. (Doğan Novus Yayınları)

Herkes onu seviyor

Alexander McCall Smith'ten Aslan Terbiyecisi Fredi Mole. Kitap, sekiz yaş üstü çocuklara hitap ediyor. Fredi Mole, herkesin sevdiği, iyi kalpli bir çocuk. Çok da çalışkan. Ailesine destek olmak için yaz tatillerinde babasına yardım ediyor. Arkadaşları da onu sık sık bir yerlere davet ediyor. (Hep Kitap)