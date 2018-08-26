Haftanın Kitapları

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Bilim kurgu klasiği

H. G. Wells'ten Dünyalar Savaşı. 1898 yılında yazılmış olmasına rağmen, zamanının çok ötesinde bir hayal gücünün eseri olan Dünyalar Savaşı, bilimkurgu klasikleri arasında en güçlü kitaplardan birisidir. (Alfa Yayıncılık)

Kötülükler krallığı

Ayşe Yamaç'tan Andaman Denizi’nin Gizemi. Geleceğe yenilmek mi? Geçmişi yenmek mi? İşte bütün mesele bu! Evrende bir kötülükler krallığı kurmak ve tüm canlıları köle yapmak isteyen Kumtaş… (Bu Yayınevi)

İnsan belleği

Özkan İrman'dan İz Yok Vukuat Yok. İnsan belleği, acımasız kayıt alanı; unut dersin unutmaz, unutma dersin unutur… Nizamiyeye girdiği andan itibaren Orhan buradaki düzeni fark etmişti. Yerini yadırgaması kadar, yaptığı iç muhasebe de onu uyutmuyordu. (Ceres Yayınları)



Denizci öyküsü

Jack London'ın yarı otobiyografik romanı Martin Eden, yazarlık uğruna hayatını ortaya koyan genç bir denizcinin öyküsünü anlatır. Martin Eden, Ruth Morse'u gördüğü ilk andan itibaren ona derin duygular beslemeye başlar. (Destek Yayınları)



Ucubenin hikayesi

Mary Wollstonecraft Shelley'den Frankenstein. Yazar, bilimkurgunun başlangıcı sayılan Frankenstein'ı, iki yüzyıl önce yazmaya başladığında henüz 18 yaşındaydı. O günden beri, ceset parçalarından diriltilmiş bir ucubenin hikâyesini anlatan roman, kanımızı dondurmaya devam ediyor. (DEX Kitap)

Vahşi cinayetler

Jo Nesbo'dan Polis. Oslo sokaklarında bir katil dolaşıyor. Polis memurları, daha önce görevlendirildikleri ama çözemedikleri vakaların olay mahallinde öldürülüyorlar. Medya vahşi cinayetlere büyük tepki gösteriyor. (Doğan Kitap)



Engelleri aşıyorlar

Barbara Sleigh'ten Kediler Ülkesi-Karbonel 2. Rosemary ve John kedi dostlarına yardım etmek için kolları sıv ıyorlar. Kediler Ülkesi'ni korumak için karşılarına çıkan tüm sihirli engelleri aşmak zorundalar. Kediler Ülkesi' nde yaşanan maceraları çok seveceksiniz! (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Hızla kirleniyor

Abdullah Aysu'dan Su: Hayat Veren 2 Damla. Hayat suda başladı. Bütün canlılar hayatlarını suya borçlu. Fakat su, insanların kullandığı kimyasal maddeler nedeniyle hızla kirleniyor. Son 200 yılda doğanın milyarlarca yıllık su birikimi sanayi çöpleriyle kirletildi. (Epos Yayınları)



Yaratıcı eylem çağrısı

George Monbiot'ten Bu Enkazı Kaldırmak. “George monbiot'nun yaratıcı ve esin verici eylem çağrısı deneyim sahibi oldukça öğrenen bir harekete yeni bir tutarlılık getiriyor.” – Danny Dorling – (Everest Yayınları)



Arkadaşlığın halleri…

Christine Nöstlinger'den Franz ve Arkadaşlık Hikâyesi. Franz'ın en iyi iki arkadaşı, Gabi ve Egon birbirlerini çekemezler. Egon, Gabi'yi cadoluzun teki olarak görür, Gabi de Egon'u sıkıcı bulur. (Günışığı Kitaplığı)

Mevsimlerin güzelliği

John Yeoman'dan Bütün Bir Yıl Boyunca. Kitapta yılı keyifli kılan olaylar ile mevsimlerin kendine özgü güzellikleri şiirsel dille anlatılıyor. Bahar temizliği yaparken veya kışın dışarıya çıkmak için hazırlanırken başa gelebilecekler eğlenceli bir üslupla aktarılıyor. (Hep Kitap)



Karşılaştırma

Dennis R. MacDonald'dan Homeros Destanları ve Markos İncili. Yazar bu kitapta Markos İncili ile Homeros destanlarını, özellikle de Odysseia'yı karşılaştırıyor ve Homeros'un sayısız ismin yanı sıra Markos'u da etkilediği sonucuna varıyor. (İthaki Yayınları)



Yaşanan ihanet

Jack London'dan Vahşetin Çağrısı. Altın renkli güneşin altında uyuyarak ve yemek yiyerek günlerini geçiren Buck için, hayat Santa Clara Vadisi'nde güzeldi. Fakat bir gün yaşanan ihanet sonucu kaçırıldı; zorluklar ve tehlikelerle dolu bir hayat yaşamaya zorlandı. (Yabancı)



Fanilik bilinci

Erol Göka'dan Hoşçakal. Ömrümüzün gelip geçici oluşu, kabul etmemiz, katlanmamız gereken zorlukların başında geliyor. Kitap, fanilik bilincimizin artmasına katkıda bulunabilmek için yazıldı. (Kapı Yayınları)



Gülmek garanti

Kandemir Konduk'tan Ağustosta Kocam Donuyor Yazar, zengin mizah tecrübesini bu kez öykülerinde konuşturuyor. İster siyasi ister gündelik olsun, her türlü olayın altında yatan komediyi bulup çıkarıyor. Gülmek garanti! (Kırmızı Kedi Yayınları)



Mücadele veriyor

Joanna Trollope'den Alıngan Aşk-Bir Jane Austen Uyarlaması. İngiliz kadın yazar, eserin ana yapısını korurken, günümüze dair eğlenceli detaylar da eklemiş: Bu kez Dashwood kız kardeşler, sadece dedikoducu komşularıyla değil internet trolleriyle de mücadele veriyor! (Mona Kitap)



İnsanlığa sesleniyor



Lao Tzu'dan Tao Te Ching-Erdem Rehberi. Çinli bilge Lao-Tzu'nun kaleme aldığı, Taoizmi anlatan bu eserin ünü, bütün dünyada kutsal kitaplarla yarışıyor… Tarih boyunca ilgi odağı olmuş Doğu bilgeliği, bu gizemli dizelerden tüm insanlığa sesleniyor… (Remzi Kitabevi)

Kendine özgü ışık

Dag Solstad'tan Mahcubiyet ve Haysiyet. “Solstad'ın dili, eski görünen yeni bir zarafetle parıldar ve taklit edilemeyen, enerji dolu, kendine özgü bir ışıltı yayar.” Karl Ove Knausgaard (Yapı Kredi Yayınları)