Haftanın kitapları

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Keyifli bir macera

Jules Verne'den Esrarlı Ada. Yazarın başyapıtlarından biri olan kitap, diğer Olağanüstü Yolculuklar'a yaptığı şaşırtıcı göndermelerle dikkatli okuruna keyifli bir macera sunuyor. (Alfa Yayıncılık)



Alışılmadık aşk

Hikmet Hükümenoğlu'ndan Aşka İnanmayanlar için Aşk Öyküleri. Yazar, tuhaf, patolojik, alışılmadık aşk hikâyelerinin yanında bildik durumları da ustalıkla, incelikli bir mizahla, merak duygusunu hep canlı tutarak anlatıyor. İnanıp inanmamak okura kalmış. (Can Yayınları)



Umut veren yolculuk

Özkan İrman'dan Mezeci Çırağı-Pirinç Hanı. Esnafın, yoksulluk ve aşk acısıyla örülü hikâyesini, bir çocuğun sessiz tanıklığıyla anlatırken, aynı zamanda yaşanmışlıklardan beslenen kahramanlarının dünyasında umut veren bir yolculuğa davet ediyor. (Ceres Yayınları)



Nasıl mutlu olunur

Cevher Sönmez'den Mutluluğun Pin Kodu: Aile Olmak. Bu kitapta aşkınızı ve ailenizi nasıl doğru biçimde yönlendirebileceğiniz, nasıl çok daha mutlu olabileceğinizin cevaplarını bulacaksınız… (Destek Yayınları)



Vahşete dönüşen aşk



Gastron Leroux'tan Operadaki Hayalet. Gotik edebiyatın en büyük eserlerinden olan kitapta. tüylerimizi ürperten edebi çekiciliğinin nedeni, bir hayaleti değil vahşete dönüşen bir aşkı anlatıyor olması ve bunu yaparken okurları da tıpkı bir hayalet gibi hep arafta bırakması. (DEX Kitap)

Kesinlikle bir rehber

Zekiye Olgaçay'dan Ruhsal Rönesans-Uyanıştan Ustalığa. Elindeki kitap sana yolun her aşamasında rehberlik edecek. Karanlıktan ışığa doğru ilerlerken sana ışık tutacak, yolunu aydınlatacak. Yorulduğunda, yıldığında sana devam etmen için güç ve cesaret verecek. Kesinlikle başucundan ayırmaman gereken ruhsal bir yol haritası, bir rehber! (Doğan Novus)

Hak etmiyoruz

Arzu Özev'den Zehirli Masallar. İçimdeki şeytanlarla, düşmanlarla, yok edicilerle savaşacağım. Bende var olan o cennet yere kavuşacağım. Çok mutlu olmaktan daha azını hak etmiyorum. Hiçbirimiz bunu hak etmiyoruz… (Doğan Novus)



Radyo ve tv sohbetleri

Doğan Hızlan'dan …Yazı Kalır. Yazarın edebiyatımızın tanınmış isimleriyle yaptığı radyo ve televizyon sohbetleri bu kitapta bir araya geliyor. Bazıları artık aramızda olmayan yazar ve şair dostları, kendi hikâyelerini anlatıyor. (Doğan Kitap)



Hoşlanmıyorlar

Göktuğ Canbaba'dan Ürkütücüler. Aynı okyanusla ıslanıp aynı güneşle ısınan ve geceleri aynı ayla aydınlanan upuzun sahilin bir ucunda Ürkütücüler, diğer ucunda insanlar yaşıyordu. Bu iki topluluk birbirinden pek de hoşlanmazdı. (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Edebiyatın etkileşimi

György Lukacs'den Tarihsel Roman. “Bu kitapta, tarihsel ruh ve toplumun tümünü tasvir eden büyük edebiyatın etkileşimini incelemek istedik. Doğal olarak mesele bu şekilde ortaya konduğunda problemin, iç, teorik, en soyut diyalektiği bile tarihsel nitelikte ortaya çıkacaktır.” – György Lukacs (Epos Yayınları)



Hayalindeki film

Adalet Ağaoğlu'ndan Öyle Kargaşada Böyle Karşılaşmalar. Sayfalar arasında farklı dillerle ve Esperanto'yla da karşılaşıyoruz; Ağaoğlu'nun kurduğu düşsel, muazzam müzelerle de; hayalindeki filmin sinopsisi ve okuduğu kitaplardan altını çizdiği satırlarla da… (Everest Yayınları)



Merakların peşinde

Christine Nöstlinger'den Franz ve Dedektiflik Hikâyesi. Uysal bir çocuk olan Franz, en yakın arkadaşı Gabi'nin tüm isteklerini yerine getirmekte, hatta onun hobilerine bile ortak olmaktadır. Gabi sürekli hobi değiştirdiğinden bu çok yorucudur. (Günışığı Kitaplığı)

Gerçek olaylar

John Yeoman'dan Dünyanın En Tembel Ördeği. Bu kitapta yazar ve çizer, sadece rekor kitaplarına geçmek için yapılan anlamsız denemelerle kendi tarzlarında eğleniyor. Bu kitapta sözde çok ciddi çalışmalara, ciddi insanlara ve gerçek olaylara yer veriliyor. (Hep Kitap)

Gündelik hayat

Soner Sert'ten Duvar. Yazar kitabında görmezden gelinen insanların geçmişleri, bugünleri ve gelecekleriyle bir ülkenin karanlıkta kalan gündelik hayat tarihini anlatıyor. (İthaki Yayınları)

Değerli ve gözalıcı

Haldun Hürel'den Tuhaf ve Kısa Öyküler-İstanbul. İstanbul'un gizli kalmış kuytularında saklanan bin bir türlü hatıranın izinde yürürken, vaktiyle bu eşsiz şehrimizin salt “kompozisyonal” değil, sosyal yaşam ölçütleriyle de ne denli değerli ve göz alıcı olduğunu hayretle okuyacaksınız. (Kapı Yayınları)



Yeni bir kaynak

Gazeteci-yazar Mehveş Evin'den A’dan Z’ye Buraya Nasıl Geldik. Yazar, sahalardan kitaplara tüm kaynakları tarayarak halıyı kaldırdı; birikmiş tozu A'dan Z'ye sınıflandırarak bir zamanlar üzerine bastığımız zeminin rengini görebileceğimiz yeni bir kaynak oluşturdu. (Karakarga)



6 kısa bölüm

Antoine de Saint-Exupery'den Bir Rehineye Mektup. Eser, Portekiz seyahati, Sahra anıları ve ABD deneyimi gibi yazarın hayatındaki yakın tarihli olayları ele alan altı kısa bölümden oluşmaktadır. (Kırmızı Kedi Yayınları)



Yaşam kılavuzu

Imre Vallyon'dan Savaşçının Yolu. Kitap, Ruhani Savaşçının günlük hayatı için bir yaşam kılavuzudur. Araştırmacı-yazar Imre Vallyon, yaşamınızdaki kriz veya çekişme anlarında, bu kitaptaki aforizmaları bir rehber olarak kullanmanızı öneriyor. (Mona Kitap)

14 öyküden oluşuyor

Uğur Nazlıcan'dan Bir Dükkânı Beklemek. Yazar zorlamasız, etkileyici, farklı bir anlatı sunmayı başarıyor. Hansel ve Gretel'den Van Gogh'a, Siyah Kalem'den Binbir Gece'ye çağrışımlarla örülü on dört öyküden oluşan kitap, daha ilk cümleden yakalıyor okuru. (Yapı Kredi Yayınları)