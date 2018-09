Haftanın Kitapları

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Çözüm yolları

Ani Eryorulmaz'dan Zehirli İlişkiler. Zor ilişki içindeki ‘hastalıklı' yapılar ve bu ilişkiler için çözüm yolları. Hangi durumlarda ilişkide olduğunuz kişi tedavi görmelidir? •Eşinizin rahatsızlığının ne olduğunu bilirseniz ilişkide bir değişiklik olur mu? Hangi patolojiler tedavisi zor kategorisine girer? Zor bir ilişkinin içinde kalmak “hastalıklı” olmasa da kalan kişi için ne söyler? (Destek Yayınları)



Krallığın dengesini değiştirecek



Philippa Gregory'den Kızıl Kraliçe. Entrika, tutku ve soğukkanlı hırslarla dolu bu romanda, yazar tanrının isteğiyle tarihi değiştirmek zorunda olduğuna inanan, güçlü ve gururlu bir kadının hikâyesini anlatıyor.

“Mücadele, ihanet ve siyasi çekişmelerle dolu cüretkar, renkli, unutulmaz bir roman.” -Publishers Weekly (Artemis Yayınları)



Ulu önderin yaşam öyküsü

Adnan Özyalçıner'den Büyük Önder Atatürk’ten Çocuklara Öyküler. Bu kitapta O'nun yaşamından derlediğimiz öyküleri bulacaksınız. Doğumundan itibaren çocukluk yıllarının, gençlik yıllarının, bir asker olarak ülkesini savunduğu savaş yıllarının, ülkesini yeniden kurmak için yaptığı çalışmaların anlatıldığı öyküleri okuyacaksınız. Kendisini ülkesine, halkına adamış, bu uğurda savaşıp mücadele etmiş bir önderin yaşam öyküsüne tanık olacaksınız. (Büyülü Fener Yayınları)

Biraz mizah!



Mehmet Ali Çatal'dan Holi Şit. Yazar kitabında, babasıyla sürekli tartışma içinde olan ancak bir türlü maddi gücünü toplayıp kendi evine çıkamayan bir gencin başına gelenleri anlatıyor. Kahramanın bu yolda yaşadıkları okuyucuyu güldürürken bazen de iç acıtıyor. (Linza Yayınları)

Kalp damar hastalığı

Sadi Güleç'ten Hmm! Dedi Doktor; Anjiyo Olmanız Gerekiyor… Yazar “Bu kitapta, anjiyo, stent, baypas vb. hakkında aklınıza gelebilecek soruların yanıtlandığını göreceksiniz. Sahip olacağınız bilgilerle hem kendinizin hem de kalp damar hastası olan sevdiklerinizin sağlık ve mutluluğuna katkı sağlayacak, eşe dosta doğru tavsiyelerde bulunacaksınız” diyor. (Bilgi Yayınevi)

Çizme yöntemleri

Yazar Marion Deuchars'dan Gel Beraber Büyük Ressamlar Gibi Çizelim. Yazar, sanatçıların kullandığı teknikler ve bu tekniklerle çizme yöntemleri de tarif ediliyor. Kitaptaki tekniklerle çok yakında Paul Klee gibi çizebilecek, Joan Miró gibi renklerle oynayabilecek hatta belki sürrealist resimler yapabileceksin! (Hep Kitap)

Derin bir inceleme

John Cheever'den Falconer Hapishanesi. “Çağımızın en önemli romanlarından.” – The New York Times – “Falconer Hapishanesi, Amerikan ruhunun derin bir incelemesi – bir başyapıt.” -A.M. Homes (Can Yayınları)



Sıradışı yaşam öyküsü

Selin Feldman'dan Steve Jobs. Apple'ın kurucusu, iPhone ve iPad'in yaratıcısı Steve Jobs'un sıradışı yaşam öyküsünü okurken, onu başarıya götüren azmine ve kararlılığına hayran kalacaksınız. (Karakarga)

Genç yazarlara ögütler

Marquis de Sade'den Romanlar Üzerine Düşünceler. Romanın kendince bir şeceresini çıkarırken genç yazarlara yararlı öğütler verir. Aydınlanma'nın bir adı Kant ise diğer adı da şüphesiz Sade'dır. (Kırmızı Kedi Yayınları)



Ustalığa ulaşmanın yolu

Cem Kınay'dan Akıllı Ol İnsan Ol. Galibiyetlerin bedeli ağırdır. Kolay ve ucuz yoldan gelmezler. Zaten zafer duygusunun tadı aşındırılan yolların çetinliğinden doğar. Ustalığa ulaşmanın yolu çalışmaktan, tutkudan, pes etmemekten ve adanmışlıktan geçer. Özgünlüğünüz imzanız, rakiplerinize saygınız tacınızdır. Düşlediğiniz her şey kuralına uygun oynarsanız sizin olur. (Destek Yayınları)



Satış yöntemleri



Selman Yaşaroğulları ve Serap Altekin'den İdealist. Bu kitap, satışın temel prensiplerini, satış yöntemlerini ve saha deneyimlerini, insanın düşünme ve karar verme süreçleri, satış iletişiminde sosyal etkinin rolü ve tüketici davranışları gibi psikoloji biliminin verileri ile harmanlayarak sunma heyecanıyla karşınızda. (Ceres Yayınları)

Eğitime adanmış 50 yıl



Enver Yücel'den Hayatım Eğitim. Bu kitapta, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel'in eğitime adanmış 50 yıllık başarılarla dolu yolcuğunun hikâyesini okuyacaksınız. Yücel kitabında eğitime adanmış ömründe yaşadıklarını ve eğitimin geleceğine dair düşüncelerini okurla paylaşıyor.



Unutulmaz bir hikâye

Michael Ondaatje'dan İngiliz Hasta. Roman, İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarında Toskana'da yaşamları kesişen dört kişinin sıra dışı hikâyeleriyle örülü. Toskana'nın büyülü atmosferinden, çöl güneşi altında yolculuklara, İngiltere'nin serin yeşilliğine, Hindistan'ın renkli keşmekeşine uzanan unutulmaz bir hikâye. (Alfa Yayınları)

Geleceğin habercisi

Melike Funda Kaynak'tan 5,5 Kafadar: Baltalı Kuledeki Esrar. Kralların, prenseslerin, savaşların ve bilinmezlerin olduğu zamanlardan gelenlerle tanışan 5,5 kafadar gizemli şifreyi çözerken gece gezenlerin gözleyicisi, geleceğin habercisi, yer altının tanrıçası Hekate’nin kendilerini izlediğinden habersizdiler. (Bu Yayınevi)

Uyku işleri babada

Nadine Brun Cosme'den Babamla Bir Gün. Bu akşam annemiz evde değil, sinemaya gitti. O yüzden banyo, yemek ve uyku işlerini babamız yapacak. Sürprizlere hazır olun! (Büyülü Fener)

Yazılar, söyleşiler

Asaf Halet Çelebi'den Bütün Yazıları. Türkçenin en çarpıcı kalemlerinden biri olan yazarın dergilerde kalmış bütün yazıları, söyleşileri, konferansları ve onunla yapılan söyleşiler bu kitapta bir araya geliyor. Şiirlerinin yanı sıra eleştirel metinleri de oldukça ilgi çeken Çelebi'nin entelektüel merakının ne denli geniş olduğunu görüyoruz bu kitapta. (Everest Yayınları)



Bir yaşam öyküsü

Ayşe Sarısayın'dan Denize Yazıldı. Yazar, sıra dışı bir kadının, Elif Daldeniz Baysan'ın iki dil ve kültür arasındaki gelgitlerle şekillenen portresini sunuyor okurlara. Elif ve çevresinin kurmaya çalıştığı başka bir yaşamın öyküsünü, düş ve düş bozumlarını aktarmanın ötesinde çok dillilik, kültür, seçilmiş aile gibi kavramları açımlayan, ölümle baş etme çabalarını sorgulayan bir kitap. (Can Yayınları)

Komik ve sihirli

Melissa Keil'den Aşkın Sihirli Formülü. ‘Sophıa ve Joshua'nın hikâyesi beyninize ve kalbinize kazınacak.' Wıll Kostakıs – ‘Bu iki dışlanmış dâhinin dayanılmaz çekimleri çok zekice, komik ve sihirli.' Lawrence Leung – (DEX)



Ömürlük bilenlere

Özlem Binel'den Sır Bende. Masal ülkeleri düşleyenlere, gerçek aşkın varlığına inananlara, ‘Sır' denince lal olup ömürlük bilenlere, yaraların güçlendirdiği kadınlara, yara açmayan adamlara, emanetim size, demek için yazıldı. Aşk olsun; okuyana büyüsü bulaşsın, esrarını kendinde bulsun, demek için yazıldı. (İnkılap Kitabevi)



Hak arama mücadelesi

Feryal Saygılıgil'den Bir Kadın Grevi. Almanya merkezli Fresenius Medical Care FMC'ye bağlı olarak 2000 yılından beri Antalya Serbest Bölgesi'nde faaliyetlerini sürdüren Novamed'de çalışan kadınların bir yılı aşkın süren hak arama mücadelesi kitap oldu. (Güldünya Yayınları)



Devlet anlatıyor

Melahat Kutun'dan Devlet: Yapma Dev. Minerva'nın Genç Baykuşu 2. kitapla ‘bu şafakta' devleti anlatmak için uçuyor. Siyaset bilimci yazar, her şeye ve her yere hakîm olan devleti anlatıyor: Devletin parçalarını, güçlerini, insanların devletle, devletin insanlarla ilişkilerini. (Epos Yayınları)



Olayların ortasında kaldı

Eric-Emmanuel Schmitt'ten Yüzlerin Ötesini Gören Adam. Belçika'nın sessiz sedasız kenti Charleroi'da bombalar art arda patlıyor. Ölü ve yaralılar var. Eylemler tanrı adına, din adına gerçekleştiriliyor. Yerel gazetede stajyerlik yapan kimsesiz Augustin, olayların ortasında kalıyor. Bir yandan asıl suçluyu bulmak için kendi soruşturmasını yürütüyor, bir yandan masum bir çocuğun nasıl teröriste dönüştüğüne şahitlik ediyor. (Doğan Kitap)



Hayatına müdahale ediyor

Jane Robins'ten Beyaz Bedenler. Tilda ile Callie ikiz olsalar da birbirlerine hiç benzememektedir. Tilda çok güzel ve dışa dönük bir kadınken, Callie son derece sıradan görünüşlü, kendine güvensizdir. Çocukluklarından beri Tilda'ya hayran olan Callie, kardeşinin başına bir şey geleceği korkusuyla sürekli onu koruyup kollamakta ve bu nedenle onun hayatına müdahale etmektedir. (Hep Kitap)



Siyasal ve yazınsal bir kitap

Oğuz Demiralp'ten Ay ile Yıldız Ayrı Düşünce. Bir 20. yüzyıl klasiği sayılabilecek Pedro Páramo yazarın yorumlarıyla okunduğunda günümüz Türkiye'siyle kesişen noktalar iyice açığa çıkıyor. Bu bakımdan, Meksika-Türkiye sınırında gezinen son derece güncel, bir ölçüde ‘siyasal ve yazınsal' bir kitap da denilebilir. (Yapı Kredi Yayınları)



Tişörtler kalacak mı?

Rick Riordan'tan Percy Jackson-Melez Kampı Gizli Belgeleri. Bu eğitim kampı rehberinde Percy Jackson ve kampın diğer sakinleri ‘Tişörtler Bizde Kalacak mı?' gibi sıkça sorulan önemli sorulara yanıt veriyorlar. Öte yandan kampa yeni katılan çömezler için eğitim alanları ve büyülü yerlere dair vazgeçilmez bilgiler var. (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



İç içe geçmiş hayatlar

Nihan Kaya'dan Disparöni ya da Yaşama Korkusu. Birbirini çok uzun zamandır tanıyan Feraye ve Cem'in iç içe geçmiş hayatlarını anlatıyor. Modern bir Eugenie Grandet olan Feraye, Don Juan olan Cem. Herkesin sahte olduğu bir dünyadan kendini sakınarak kendine sadık kalmaya çabalayan Feraye; aynı sahte dünyaya başka bir yöntemle, şov yıldızı olarak ve bu dünyayla onun tam içinden alay ederek başkaldıran Cem. (İthaki Yayınları)



Kamera şakası olabilirdi

Dakota Cassidy'den Vampir Gelin. Yakışıklı, asil bir erkek Heath Jefferson ve ona sadık, yaşlı ve hazır cevap uşağı Mr. Archibald… Wanda için böyle bir ikili ile tanışmak bir kaç ay öncesine kadar belki sadece bir kamera şakası olabilirdi. Ancak Wanda, paranormal dünyanın kodlarını çoktan öğrenmişti! Vampirler âşık oluyor, kurt adamlar sevgili kıskançlığından dolunayda kavga edebiliyordu. (Mona Kitap)

İyimserlik üzerine

Kemal Sayar'dan Merhamet. Yazar, merhamet ve rikkatin hüküm sürdüğü, sevginin varlığı ışıklandırdığı bir dünyanın mümkün olduğunu söylüyor. Kalbin üzerindeki kiri pası söküp atmakla, kalbe dönüp onun şarkılarını söylemekle; aşkın, merhametin, affediciliğin tekrar kazanılacağını gösteriyor. İşte o yüzden bu kitap iyimserlik üzerine. Kalbe dönüş için son çağrı. ‘Çaremiz muhabbet, ilacımız merhamet!' (Kapı Yayınları)