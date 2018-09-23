Haftanın Kitapları

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Gelmeyen günler

Serpil Devrim'den Mor Alfabeli Kadınlar… Sonra yok… Sonra dediğimiz her ne varsa son adımı attığımız son ana kadar geçen sürede kendimizi kandırmaktan ibaret. Hiçbir zaman gelmeyen ve gelemeyen günlerin, gerçekleşmeyen düşlerin bile ertelenmesi sonra. Bir yaşama kaç tane sonra sığdırabilir, bir insan kaç tane sonradan vazgeçebilir. Bir sonra da tüketirken tükenir insan… (Artshop Yayıncılık)

Bilim kurgu roman

H. G. Wells'in 1897 yılında yazdığı Görünmez Adam, bilimkurgu romanları arasında önemli bir yere sahiptir. Görünmezlik fikrinin ilk kez ortaya atıldığı kitapta Wells, görünmezliğin sırrını keşfeden Dr. Griffin'in öyküsünü anlatır. Görünmez olmanın kendisine büyük avantajlar sağlayacağını düşünen Dr. Griffin için işler pek de beklediği gibi gitmez. (Alfa Yayıncılık)



Zorbalar için hedef

Yağmur Artukmaç ve Gülseren Budayıcıoğlu'ndan Kral Teo Kitabı. Kral gibi yetiştirilen çocuklara, hayat kral gibi davranmıyor. Onlar gelecekte, gerçek krallar karşısında kendilerini çok çaresiz ve yetersiz hissediyorlar. Benzersiz bir dizinin yeni kitabı… (Bilgi Yayınevi)



Genç kızın öyküsü

Penelope Fitzgerald'den Mavi Çiçek. Kitap, on sekizinci yüzyılın sonunda, Leipzig ile Berlin arasındaki taşra ve üniversite kentlerinde geçen ve sonradan döneminin en büyük romantik şair ve düşünürlerinden olan Novalis'e dönüşecek genç kız Fritz von Harderberg'in öyküsü. (Can Yayınları)



Asla vazgeçme

Laurıe Dupar'dan DEHB İle Başarıya Ulaşmanın İlham Verici Yolları. “DEHB hayatımıza on dört yıl önce girdi. Bize kişisel farklılıklar karşısında sabırlı, cesur, kararlı, sebatlı, saygılı olmayı ve daha pek çok şeyi öğretti. Oğlumuzdan umudumuzu hiç kesmedik. Oğlumla o kadar çok gurur duyuyorum ki! Tavsiyem? Asla vazgeçme!” (Destek Yayınları)



İntiharın gizemi

Mehmet Açar'dan Siyah Hatıralar Denizi. 22. yüzyılda bir İçişleri müfettişi Soğuk İstasyon'da iki bilim adamının intiharını araştırmak üzere Ennoia Oteli'ne gelir. Müfettiş, koridorlarda insanlarla konuşan bu garip otelde farklı zaman boyutlarında farklı insanlarla karşılaşacak, intiharların gizemine zamanın, mekânın, düş ile gerçeğin o çözülemez gizemi de karışacaktır. (Doğan Kitap)



Bir çocuğun öyküsü

Karin Karakaşlı'dan Uçan Kız Volante. Hayallerini gökyüzüne çizen bir çocuğun öyküsü! Yetişkinlerin sıkıcı, gri dünyasından uzaklaşmayı deneyen yazar, çocuksu düşlerin, tatlı telaşların, aykırı renklerin peşine düşüyor. Sevgi ve anlaşılma beklentisinin her yaş için önemli olduğunu anlatan kitap, sanatın iyileştirici gücünü hatırlatıyor. (Günışığı Kitaplığı)



Hüzünlü bir hikâye

Kürşat Başar'dan Bazen Unutmak İstersin. Aşk, ilişkiler, evlilik, kadınlar, erkekler… Yazar, kitabında hepimizin hayatına dokunan kısa hikâyeler ve yazılarla karşımıza çıkıyor. Düşündüren, sevindiren, kederlendiren, yeri geldiğinde kahkaha attıran yazılar bunlar. Kimi zaman bize can alıcı sorular soruyor, kimi zaman yine yüreğimize dokunan hüzünlü bir hikâye anlatıyor. (Everest Yayınları)

8 yaş üstü çocuklara

Ayla Çınarloğlu'ndan Ormana Güzelleme. Ormanlar güzeli kim? Usta ressam, illüstratör Mustafa Delioğlu'nun resimlediği kitapta bu sorunun cevabını aranıyor. Ormanı orman yapan ne varsa kitapta tek tek kendine bir yer buluyor. Kitap 8 yaş üstü çocuklara hitap ediyor. (Hep Kitap)



Söyleşiler

İbrahim Erdem'den Edebiyatın Sessiz Kahramanları. Yazar “Bu söyleşiler tepki olarak doğdu. Bir gerçeği öne çıkarmak adına gün yüzüne çıktı. Değerlerin üstü örtülebilir ama ortadan kaldırılamaz” diyor. (Sonçağ Yayınları)



Acı gerçekler

Uğur Önver'den Mo Mo Salah-Mohammed Salah-Futbolun Yıldızları. Nasıl oldu da, kıvırcık saçlı Mısırlı bir genç, bambaşka bir kıtadan gelip adını zirveye altın harflerle yazdırdı? İşte, bu kitapta Mohamed Salah'ın başarı basamaklarını, yaşadığı bütün zorluklara rağmen nasıl bir bir tırmandığını okurken hayatıyla ilgili “Nasıl olur?” dedirten acı gerçekleri de öğreneceksiniz. (Kırmızı Kedi Yayınları)



Master detoks yaptı

Nalan Miri Sözer'den Kim Tutar Seni. Yazar, kırk yaşına bastıktan sonra, art arda öyle olaylar yaşadı ki, yepyeni bir serüvene atıldığını gördü. İlk adımı, şehir ve iş hayatı stresi nedeniyle kronikleşen yorgunluğunu yenmek için “master detoks” yaparak attı. (Mona Kitap)



Cinayet senaryosu

Agatha Christie'den Dersimiz Cinayet. Mösyö Renaud kendi kurduğu cinayet senaryosunun kurbanı olur. Bu işi çözmek de yine dedektif Poirot’ya düşer. (Altın Kitaplar)



Aşkı kimseye sorma

Ali Canip Olgunlu'dan Dinle-Aşk Yolcusu. Sen aşkı kimseye sorma. Ancak aşka sor. Aşk kendi kendinin tercümanıdır. Mesnevi aşk pazarının kurulduğu yerdir. (Doğan Novus)

Özgürlük-eşitlik ve adalet

G. A. Cohen'den Kendinin-Sahibi Olmak, Özgürlük ve Eşitlik. Yazar, bu kitapta, özgürlük-eşitlik ve adaleti zamandan bağımsız olarak ele alıyor. Liberallerle-sosyal demokratlar, liberallerle-liberteryenler, liberteryenlerle-Marksistler, reel Marksistlerle- Marksistlerin kapitalizm ve özgürlük kavrayışları arasındaki farkları anlatıyor. (Epos Yayınları)



İç dinamikleri

Nihan Kaya'dan Fildişi Kuyu. Yazar, yaratıcılığın “fildişi kuyu” olduğunu iddia ediyor. Bütün bir psikanalitik düşüncenin panoraması olan kitap, farklı türde edebiyat metinlerinin, çeşitli estetik teorilerinin iç dinamiklerini tartışıyor. (İthaki Yayınları)



Nostaljik bir hava

Sevinç Çokum'dan İskele Gazinosu. Yazar, bizi öncesi ve sonrasıyla 1960'ların İstanbul'una götürürken dönemin ruhunu, heyecan ve tutkularını nostaljik bir havayla değil de her defasında kendini yeni okumalara açan bir anlatıyla kaleme alıyor. (Kapı Yayınları)



Kütle-Enerji eşitliği

Gökçe Akgül'den Albert Einstein-Dünyaya Yön Verenler Serisi. E=mc2 eşittir Einstein'ın dehası. Fizik alanında çığır açan bu bilim insanının fotoelektrik etki, Brown Hareketi, kütle-enerji eşitliği ve özel görelilik kuramıyla ilgili çalışmalarına göz atmak ister misiniz? (Karakarga Yayınları)



Bilimsel mecra

Mehmed Ali Çalışkan'dan Rastlantı-Bilim ve Felsefenin Ortasında. Kitap rastlantının bilimsel mecradaki serüveninden yola çıkarak onu açıklayabilecek felsefi bir zemin inşa etmeye çalışıyor. (Küre Yayınları)

Tarihçilerin tezini sorguluyor

Ayşe Hür'den Mondros’tan Cumhuriyet’e Milli Mücadele’nin Öteki Tarihi. Yazar, kitapta 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi'nden başlıyor, Cumhuriyet'in ilanına kadarki süreçte yaşanan siyasi ve askerî olayları, resmî tarihçilerin tezlerini sorguluyor. (Literatür Yayıncılık)



Yaşamını sorguluyor

Ercan Deva'dan Soruların Dansı… Kitapta, yazar kendisine ve okura, sıcak ve samimi bir üslupla sorular yöneltiyor. Bir anlamda bu sorularla kendi yaşamını sorguluyor. Ancak bunu yaparken okuyucuya yeni kazanımlar sağlamaya ve bir “Düşünme Kapısı” aralamaya çalışıyor. (Papillon Yayınları)

Gözlerinde görüyorum

Arzu Kök'ten Yırtık Uçurtma. ‘Ey yanardağ çiçeği bakışlı çocuk, ey damarlarımdaki yürek, gözlerinde görüyorum doğuşunu geleceğin, bir çocuğun gözlerindedir melekler tanrılar ve peygamberler.' (Payda Yayıncılık)



Size rehber olacak

Tarkan Karabel'den İş Dünyasında Hikayenin Gücü. Elinizdeki kitap hikâyelerin gizemli gücünden faydalanarak iş dünyasında hedeflerinize ulaşmanız, çalışanların ve müşterilerin hayranlığını kazanabilmeniz için size rehber olacak. (Remzi Kitabevi)



İki din arasındaki ilişki

Hugh Goddard'den Hıristiyan Müslüman İlişkileri Tarihi. Bu kitap iki din arasındaki ilişkilerin Müslümanların üstün konumda olduğu ortaçağdan, Hıristiyanların üstünlük kazandıkları ve bu üstünlüklerini sürekli artırdıkları modern zamanlara dek yüzyıllar içerisinde nasıl geliştiğini inceliyor. (Say Yayınları)



Son 10 yıl ıskalandı

Atilla Kıyat'tan Son Kullanma Tarihi 2019. Yazar, “Konuya ‘Türkiye 20. yüzyılın son on yılını ıskaladı' diye girmek, sonra da ‘siyasi, askeri, ekonomik tedbirleri hayata geçirebildi mi, şimdi ona bakalım' demek gerçekten çelişkilidir” diyor. (Tarihçi Kitabevi)



Çocuklar yararına

İbrahim Ö. Kaboğlu'ndan Çocuklar ve Anayasa. Yazar “Anayasa metninde çocuklara özgü doğrudan düzenlemeler yapılmalı, anayasa yapım sürecine çocuklar da katılmalı, anayasa çocuklar yararına okunmalı, anlaşılmalı ve yorumlanmalıdır” diyor. (Tekin Yayınevi)

İnceleme gezisi raporları

Orgeneral Muzaffer Ergüder’in Havacılık Anıları 1922-1930… Ergüder paşa, 1924 ve 1927 yıllarında yaptığı inceleme gezisi raporlarını ve 1926 yılında hazırladığı Hava Kuvveti Rehberi'ni ekleyerek, bu sınıfa eğitim ve uygulamada bilimsel ölçütler getirmiş… (Kırmızı Kedi Yayınları)



Sevimli köpek yavrusu

Mia ve Lino. Neden sevimli bir yavru köpeği olması gerektiğini anlatmak için en az bin tane sebep gösterebilirdi. Ve sonunda bu sebepler etkisini gösterdi; Mia'nın hayatına birdenbire küçücük, sevimli mi sevimli bir Golden Retriever yavrusu giriverdi. (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Sıra dışı hikâye

Neslihan Önderoğlu'ndan Tuhaf Şeyler Oluyor Bay Tarantino. Kurguyla gerçeklik arasında sıkışmış bir sinema öğrencisinin sıra dışı hikâyesi. Sinema tarihinin hafızalara kazınan film replikleri ve ölümsüz karakterleri eşliğinde, unutulmaz yönetmenlere göz kırpan roman, sıradan bir Anadolu kentini Hollywood'a dönüştürüyor. (On8 Kitap)



Yaratıcı fikirler

Marion Deuchars'ten Gel Beraber Yaratıcı Oyunlar Oynayalım. Kendine özgü tarzıyla dünya çapında tanınan illüstratör Deuchars'ın hazırladığı kitap, okurun resim konusunda kendi keşiflerini yapmasını sağlayan çizim, aktivite ve yaratıcı fikirlerle dolu. (Hep Kitap)



Yüreklendirici bir çalışma

Turgut Yasalar'dan Ben Bir Dahiyim Ama Henüz İlk Filmimi Çekmedim. Herkesin film yapma hayali, bahaneleri bir kenara bırakıp harekete geçenlerin cesaretleriyle, emekleriyle, dayanışmalarıyla gerçeğe dönüştü. Elinizdeki kitap, yalnızca henüz ilk filmini çekmemiş genç yönetmenler için değil, hayalinin peşine düşmeye çekinen herkes için yüreklendirici bir çalışma. (Karakarga Yayınları)