Haftanın Kitapları

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Gençler için yazıldı

Bülent Eczacıbaşı'ndan İşim Gücüm Budur Benim. Kitapta, yönetim, ekonomi, sürdürülebilirlik, toplum ve kültür-sanat alanlarına odaklanarak bu ve benzeri pek çok ufuk açıcı soruyu gündeme taşıyor. Her biri konusunun uzmanı on akademisyenle gerçekleştirdiği söyleşilerden ve kendi deneyimlerinden yola çıkarak yakın tarihe, bugüne ve geleceğe ilişkin görüşlerini dile getiriyor. Kitap, iş yaşamına yeni giren ya da girmeyi düşünen gençler için yazıldı. (Yapı Kredi Yayınları)



Bir derleme

Vehbi Koç Anlatıyor. Vehbi Koç'un 1972 senesine kadarki yaşamını okurlara sunduğu ilk kitap olan Hayat Hikâyem 1973'te yayımlandı. 1970'li yılların başından itibaren yaşadığı günleri, iş ve hayat tecrübelerini ise 1987'de yayımlanan Hatıralarım, Görüşlerim, Öğütlerim kitabında anlattı. Elinizdeki kitap ise yukarıdaki iki kitaptan seçilmiş metinlerin kronolojik bir sıralamayla ve belirli dönemler itibariyle sunulduğu bir derlemedir. (Yapı Kredi Yayınları)



Tuhaf karakterler

Douglas Adams'tan Dirk Gently’nin Holistik Dedektiflik Bürosu. Yazar, bizi yine galaksiler arası tuhaf karakterlerle tanıştırıyor… Pürüzleri üst üste yığıyor, ilgiliyi ilgisizden ayırma işini okura bırakıyor. Yerleşik uygulamalarla ve tuhaflıklarımızla resmen dalga geçiyor. Gently ve arkadaşları için çok güzel bir başlangıç.” Sacramento Bee. (Alfa Yayıncılık)



Yaşam öyküleri

Penelope Fitzgerald'tan Salapurya Mahallesi. Kitapta 1960'ların başında Londra'da Thames Nehri üzerindeki deniz evlerinde yaşayan bir grup insanın yaşam öykülerini ve yaşam koşullarını aktarıyor. (Can Yayınları)



Sorunların yanıtı

Aytunç Altındal Türkiye'de ve Dünyada Casuslar. Fahişeler ve ajanların yolları neden hep kesişir? Giordano Bruno neden yakıldı? Peki, Jeanne d'Arc? James Bond filmlerinin kahramanları hangi ajanlardan esinlenerek yaratıldı? Yunanistan'ın NATO'ya dönmesi konusunda Devlet Başkanı Kenan Evren'i kim ikna etti? Bu kitapta, bu ve daha birçok sorunun yanıtını bulacaksınız. (Destek Yayınları)



Kent için mücadele

Rüstem Aslan'dan Yeni Başlayanlar İçin Troya. Ozanlar ozanı Homeros'un günümüzden 2700 yıl önce yazıya geçirdiği İlyada Destanı, uğruna pek çok kahramanın öldüğü Troya kenti için verilen mücadeleyi anlatmaktadır. On yıl süren Troya Savaşı, aynı zamanda Doğu'nun Batı'ya; Asya'nın Avrupa'ya karşı verdiği bir savaş olarak da kabul görmüştür. (Doğan Kitap)



Değişen dünya

Rebecca West'ten Askerin Dönüşü-Modern Klasikler. Yazar savaş hakkında bir roman ama alışılagelmişin aksine, savaşın tahribatını cephedeki erkeklerin değil evde bekleyen kadınların gözünden anlatıyor. Aynı zamanda aşk, evlilik ve kıskançlık hakkında bir roman ama danteli andıran cümlelerinin satır aralarında bundan çok daha fazlası var; sosyal rolleri, sınıf ilişkilerini ve I. Dünya Savaşı sonrasında geri dönüşü olmayan biçimde değişen dünyayı sorguluyor. (Everest Yayınları)



Para kazanmaya odaklanacak

Carrie Elks'ten Shakespare Kardeşler 1-Yaz Gecesi Rüyası. Cesca Shakespeare. Neredeyse çocuk denebilecek yaşta yazdığı oyunla ödül almış, ama başrol oyuncusu daha basın gösteriminde oyunu terk edince oyunu kaldırılmış, yıllardır yazar tıkanıklığı yüzünden bir kelime dahi yazmıyor… Londra'da kirasını bile çıkaramazken vaftiz babasından reddedemeyeceği bir teklif geliyor: Como Gölü'nde bir villada hem tatil yapıp hem para kazanıp hem de yazmaya odaklanacak. (Hep Kitap)



Karanlık düşünceler

İrene Adler'den Sherlock Lupen ve Ben-Gizemli Tilki Avı. 1872 yılı Londra. İrene babası için endişeleniyordu. Kış ayları boyunca Leopoldo Adler'in ruh hali iyice karamsarlaşmıştı. Bir arkadaşı, onu bu karanlık düşüncelerden kurtarmak için İrene ile birlikte bir kaç gün kırsaldaki evine davet etti. Burası kocaman bir bahçesi olan olağanüstü bir malikâneydi. (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Karşılıklı mektuplar

Semiha Berksoy, Nazım Hikmet'ten Nazım Hikmet ve Tosca’sı Semiha Berksoy-Mektuplaşmalar. İkilinin ortak yönü olan “sanat” vesilesiyle başlayan ve kimi zaman aşka evrilen bir yakınlık. Nâzım'ın mahpusluğu yüzünden “gerçekleşmeyen” bir aşk ve bunun da etkisiyle iyice pekişen bir dostluk. Bu aşkî dostluğu tüm yoğunluğu ve saflığıyla ortaya koyan karşılıklı mektuplar… (Kırmızı Kedi Yayınları)



Çölü geçtiler

Yeonmi Park'tan Yaşamak İçin. Yazar, açlığın ve nehirlerde yüzen cesetlerin normal olduğunu sanarak büyüdü. Babası çalışma kampına düştükten sonra, annesiyle, diktatör Kim Jong Un'dan kaçmak zorunda kaldılar. Sınırı geçtikten sonra ise bambaşka bir kâbus onları beklemekteydi; hayatın çok sert olduğu Çin! İnsan tacirlerinin elinde geçen iki yıldan sonra, Yeonmi ve annesi buz gibi Gobi Çölü'nü gökteki yıldızları takip ederek geçtiler. (Mona Kitap)

Okurların iç dünyası

Kemal Sayar'dan Her Şeyin Bir Anlamı Var. Yazar soruyor: İnsan varoluşa sinmiş olan o güzelliği nasıl ortaya çıkarabilir? Kendinde saklı duran ve modern medeniyet tarafından âdeta baskılanan merhamet, şükran, cesaret gibi olumlu özelliklerini bilince nasıl taşıyabilir? Kitap, hem bu sorulara yanıtlar bulmaya çalışıyor hem de okurların iç dünyasına ayna tutuyor. (Kapı Yayınları)



Eğlenceli bir yolculuk

Enis Doko'dan Bilimsel Gizemler ve Yalanlar. Atalarımız ve bizler yaptığımız hatalarla yüzleşerek gelecek kuşaklara hurafeler yerine saf bilimi mi miras bırakacağız yoksa onlar da doğru bildiğimiz yanlışlarla mı yollarına devam edecek? Bu kitapta tüm bu sorulara cevap niteliğinde onlarca örnek bulacak ve bilginin ışığında eğlenceli bir yolculuğa çıkacaksınız. (Destek Yayınları)

Birbirinden farklı

Alfred'ten Eskisi Gibi. Usta çizerin bu eşsiz çizgi romanında Fransa’daki gün batımıyla İtalya’daki gün batımının hissettirdikleri birbirinden çok farklı. Yolların ıssızlığını, yaz sıcağını, tatlı esintileri çizgi ve renklerle hissedecek; görmediğiniz İtalyan kasaba ve kırlarını bizzat göreceksiniz. (Karakarga Yayınları)



Sovyet insanının hayatı

İlya Ehrenburg'tan Buzlar Çözülürken. Bu romanda da insanların gündelik hayatlarını kurmaları, dolayısıyla da Sovyetler Birliği'nin savaş sonrası yeniden kuruluşu anlatılıyor. Öncü Sovyet insanının gündelik hayatının ve çalışma hayatının kesişme anlarını, fedakârlıklarını anlatıyor. (Epos Yayınları)