Haftanın Kitapları

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Meraklı ayıcık

Roberto Piumini'den Bobbo Macera Peşinde. Ormanda yaşar, Düşünür ve akıl yorar. Kürkü vardır kıvırcık, Meraklıdır da azıcık. Onun adı Bobbo, Çok sevdiğimiz bir ayıcık! Bobbo bakmayı, dinlemeyi, anlamayı ve öğrenmeyi çok seven meraklı bir ayıcık. Ne zaman ormanda gezintiye çıksa kendisiyle ve hayatla ilgili yeni şeyler öğreniyor. (Can Çocuk Yayınları)

Uyarma amaçlı çalışma

Oğuz Tanrıdağ'dan Alzheimer'den Korkma Geç Kalmaktan Kork. Alzheimer hastalığı ne zaman başladığı belli olmayan ilerleyici bir beyin-zihin hastalığıdır. Başlangıç yaşı 40-90 arası değişebilir. Bu kitap, hastalıkla ilgili ihmal edilmiş kavramları ve etkenleri dile getirmeyi ve okuyanları uyarmayı amaçlayan bir çalışmadır. (Boyut Yayın Grubu)

Açık kapı politikası

Prof. Dr. Vahit Doğan'dan Türk Vatandaşlık Hukuku. “Son yıllarda, ülkemizde ve bölgemizde yaşanılan olaylar, Türk Vatandaşlık mevzuatını da etkilemiştir. Özellikle Suriye’de yaşanan iç savaştan kaçarak ülkemize gelmek isteyenlere karşı, 2011 yılında başlayan açık kapı politikası uygulaması sebebi ile ülkemiz yoğun bir göç dalgası ile karşılaşmıştır. Kanun koyucu, ülkemize göç eden kişilerden, nitelikli işgücü kapsamında değerlendirileceklerin istisnaî yoldan Türk vatandaşlığını kazanabilmesine imkân tanıyan bir düzenleme yapmıştır.”

(Savaş Yayınevi)

Gerçekle yüzleşmek

Talip Yıldırım'dan Adım Demet. Çocukluğunda istismara uğrayan, yıllar sonra polis olan bir kadını anlatan yazarın deyimiyle “Demet kayıp bir şehir gibi, tutunmak istediği her şeyi kendisiyle beraber dibe çekiyor, suçluları yakalarken kendi ruhunu da kurtarıyordu.” Tek bir bedende sıkışmış iki ayrı insandan ibarettim. İkisini de sevmiyordum diyen Demet, polisiye tutkunlarını, gerçekle yüzleşmekten korkmayanları ve aşka inançlarını kaybetmeyen gençleri hedefliyor. (Librum Yayınevi)

İnsan konusunda tüm cevaplar

Akif Manaf'tan İnsan Nedir ve Nasıl İnsanüstü Olunur? Bu kitapta evrensel bilgileri kapsamlı bir şekilde, gerekli tüm detaylarıyla birlikte ele almış. Bu eşsiz eser hem derin teorik bilgilere hem de çok boyutlu pratik deneyimlere dayanmakta. Bu kitabı okuyan insan, insan konusunda bütün sorularına cevap bulacak! Bu ve bunun gibi sorular artık cevapsız kalmayacak! (Paris Yayınevi)

‘Hikâyemi anlatacağım'

Filiz Başaran'dan iki kitap birden Arabalı Yatak1 ve 2. Kırmızı arabalı bir yatakta uyurken ne kadar hızlı rüyalar görebileceğini düşünmüş. Herkes uyurken; aya, yıldızlara, dünyanın öbür ucuna gidip gelebileceğini hayal etmiş. “Benim bana yeten aklımdan başka hiç bir şeyim yok!

Genç kız, kirpiğini kırpmadan gözünü gözüme dikti. Bir şeyler düşündüğü apaçıktı. Beni duymamış olabilirdi. “Sana hikâyemi anlatacağım” dedi. (Özlem Yayınevi)

Umudun tükendiği yer

Prof. Dr. Levent Seçer'den Gülümseyen Bebek. Yazar “Bazen insan yaşadığı hayatın adını koyamaz, doğduğu anda bile uyanışının onu bekleyen acıların ve sonunda tükenişinin resmini yapamaz. O resmin içinde, yaşamak istediği güzelliklerin yerine, peşinden hep yaşadıkları sıkıntılar talihsizlikler zor yılların verdiği acılar gelir. Çocuklar duyguların o saf ve küçücük dünyanın içinde kalmayı istediği anda bile zaman çoktan geçmiş, umudun tükendiği yerdedir” diyor. (Barış Kitap)



Bir aşk mektubu

Sarah Jio'dan Paris’ten Çiçeklerle. 1940'ların işgal altındaki Paris'in tüm çiçeklerini beklerken tüm acılarını kendinde bulan bir kadın. 2000'lerde Işığın Şehri Paris'in nostaljik havasında ve aydınlığında kendi acılarıyla ve geçmişiyle yüzleşebilmek için başka bir kadının geçmişinin peşinde iz süren başka bir kadın. Yazar “Bu kitap, benim Paris'e yazdığım aşk mektubum. Ve belki bir gün, bir mektup daha yazarım” diyor. (Pena Yayınları)



Tartışmalar

Brett Wilson'dan Milliyetçilik Çağında Ku’ran Tercümeleri. Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye'ye odaklanan ve Rusya, Mısır, Endonezya ve Hindistan'daki tartışmaları da takip eden bu kitap bu devrimin nasıl olduğu sorusunu irdelemekte. (Alfa Yayıncılık)

İki perdelik oyundan

Ziya Gökalp'ten Altın Işık. Osmanlı'nın son dönemlerinde fikirleriyle dikkat çeken, sosyoloji alanının ilk temsilcilerinden olan yazar, toplumsal ve siyasal görüşlerini anlattığı sayısız makale yazmıştır. Türklerin Orta Asya'dan beri süregelen kültürünü yaşatmak isteyen Gökalp'in 1922'de yayımladığı kitap, manzum ve mensur masallardan, Dede Korkut'tan manzumlaştırdığı parçalardan ve iki perdelik tiyatro oyunundan oluşmaktadır. (Bilgi Yayınevi)

Aşk, ümit ve pişmanlık

Şehnaz Tuna'dan Çapraz Hayatlar Düz Cevaplar. Aşk, ümit, pişmanlık, yas, travma, suçluluk, kader, hayal kırıklığı gibi en insani duygu ve tepkilerin işlendiği bu öykülerde kendinden bir parça bulacak ve her öykünün bir psikolog gözüyle nasıl yorumlandığını okuyacaksın. Aslında yaşamın da senin yarattığın bir öykü ve sen bunun baş kahramanısın. (Destek Yayınları)

Karanlığın elli tonu

E. L. James'tan Karanlık. Gözbebeklerinin büyümesini, yanaklarının arzuyla pembeleşmesini izliyorum. Beni istiyor. Ben de onu istiyorum. Dudağını ısırıyor. Artık daha fazla dayanamıyorum karanlığın elli tonu… Bu sefer anlatma sırası Chrıstıan Grey'de…Yazar Christian'la Anastasia'nın hikâyesine geri dönüyor.(Doğan Kitap)



Evin yeni üyeleri

Emma ve Emilio. Emma ve küçük kız kardeşi yeni bir eve taşındıkları için çok üzgündüler. Oysa annelerinin onlara harika bir sürprizi vardı! Komşu evde doğan sevimli yavru kediden birini evin yeni üyesi olarak alabileceklerdi. Bu kitapta içinde kedi sözleri olan harika bir takvim kediler için müthiş oyuncak önerileri ve bilgilendirici bir kedi bilgisi testi var! (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Hayat bir yanıltı

Selim İleri'den Kumkuma. Yazardan dorukta bir dil ve anlatış şöleni: Kapkara alayın eşliğinde ölümsüzlük! Hazin bir azap günü, yine sonbaharda, üzüntüler cümleleri parçalıyor. Hayat bir yanıltı. Uzak, her şey çok uzak! Bebek'teki üçüz yalı, Çamlıca'daki bülbül yuvası köşk, Maçka Palas'ta salon-salamanje. “Yapılacak hiçbir şey yok. Elem hiçbir şekilde engellenemez. Akşam ruha sızı verdi. Elden bir şey gelmez.” (Everest Yayınları)

Okul öncesi çocuklar için

Lemony Snicket'ten Huysuzluğun ve Dalın Hikâyesi. Bir zamanlar bir huysuzluk bir de dal vardı. Dal, ağaçtan düşmüştü. Peki, huysuzluk nereden gelmişti? Dalı yerden kim almıştı? Huysuzluk birinden diğerine nasıl geçiyordu? Ne olacağını asla bilemezsiniz. Kitap, okul öncesi dönemdeki çocuklara hitap ediyor. (Hep Kitap)

Herkese uygun bir anlatım

Neil Gaiman'dan İskandinav Mitolojisi. “Gaiman'ın her zamanki gibi yalın ve su gibi akan kelimeleri ortaçağ metinlerinin dramatik gücünü yansıtmayı başarıyor. Hikâyeleri anlatma tarzı yediden yetmişe herkese uygun ve bu hem yerinde hem de akıllıca bir hamle.” – Ursula K. Le Guin – (İthaki Yayınları)



Dalgalarla dolu bir hikâye

Levent Veziroğlu'ndan Likya-Işıklı Aşklar Ülkesi. Anlatıcı kendi hikâyesinin peşine düştüğünde, yolu kırıklarla, yasaklarla, ikramlarla, acılarla ve dalgalarla dolu başka hikâyelerle kesişiyor. Dinleyici, onun tüm yolculuğu boyunca her inişte ve yokuşta, vuslatın aşkın katili olduğuna; aşkı, arzunun ve acının ayakta tuttuğuna inanıyor. (Karakarga Yayınları)

Büyük firardan önce

Hikmet Çiçek'ten Devrimci Portreler. Deniz Gezmiş, Cihan Alptekin'i nasıl kızdırırdı? Deniz, İTÜ seçimlerinde yaşanan kavgaya neden karşı çıktı? Deniz'in “Beni onun yanına gömün” dediği devrimci kimdi? Mihri Belli'yi hapishaneden kaçırma planını kim yaptı? Efsane örgüt: DÖB. THKP-C'nin beş kişilik eylem timinde kimler vardı? Mahir Çayan, büyük firardan önce ne yaptı? (Kırmızı Kedi Yayınları)

Mutlu çift olmak

Serhat Yabancı'dan İyi Düşün. En mükemmel adayı beklerken hayatı kaçıranlar, suçu kadere yükleyenler, aldatanlar ve aldatılanlar, “evlenecek insan yok” lafını sakız gibi diline dolayanlar, nasip/kısmet diyerek birisi ile tanışmak için hiç adım atmayanlar, sevdiği için değil yalnızlıktan korktuğu için evlenenler, sevgilisi olmadığı için kendisini güvende hissedenler. Peki tüm bunları değiştirip, dönüştürüp mutlu bir çift olmak mümkün mü? (Mona Kitap)

Aydınlık gençler

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski'den Beyaz Geceler. Kitabın adı “aydınlık geceler” anlamındadır. Olayın geçtiği St. Petersburg'da kış geceleri hava geç kararır. St. Petersburg sokaklarında hayaller kurarak dolaşan kahramanımız, Neva Irmağı kıyısında ağlayan Nastenka ile karşılaşır. Birbirlerine kendi öykülerini anlatırlar ve aralarında masum bir aşk belirir. (Remzi Kitabevi)

İyi, doğru ve güzeli arayanlar

Yusuf Rıza Düvenci ve Aytaç Demirci'den Bir Mücadele Gazetası! Demokrat İzmir. II. Dünya Savaşı sonrasında “özgür dünya” içinde yer almak isteyen Türkiye çok partili hayata adım atmış, Şubat 1946'da İzmir ve İstanbul merkez şubeleri kurulan Demokrat Parti yurt genelinde yoğun bir teşkilatlanma sürecine girmişti. Bu kitap, “iyi, doğru ve güzeli” arayanların “iri baklalı zincirlerle” mükafatlandırıldığı bir ülkenin yakın tarihini ve Türk basınının değişmeyen yazgısını mücadeleci bir gazetenin gözlerinden anlatmaktadır. (Yapı Kredi Yayınları)

Umut verici bir kitap

Birsen Başar'dan Otizmle Yaşamak. Yazar bir otistiğin insanlara yabancı gelen ruh halini, açık ve içten bir dille anlatıyor. Otizm konusunda farkındalık yaratmak adına herkesin okuması gereken sarsıcı olduğu kadar da umut verici bir kitap. (Alfa Yayıncılık)

Bazı insanlar her zaman yaşlıdır

Semra Bülgin'den Bozma Kızın Moralini. Türkân Abla. Namı diğer Erzincanlı Teyze. Gelin gitmemiş Erzincan’a. Aslında hiçbir yere gelin gitmemiş. Genç kızmış bu şehre göç ettiklerinde. Şimdi ellili yaşların başlarında veya otuzların. Bana öyle geliyor ki bazı insanlar her zaman yaşlıdır; Türkân Abla onlardan biri. Daima koyu renk, üzerine oturan ama hiçbir kadınsı çağrışıma izin vermeyen elbiseler giyiyor. (Bilgi Yayınevi)

Yüzlerce Atatürk Öyküsü!

Süleyman Bulut'tan Büyük Atatürk’ten Küçük Öyküler. İlk kez okuyacağınız Mustafa Kemal Atatürk'ü Çanakkale'de, Amasya'da, Erzurum'da, Sivas'ta, Ankara'da, Sakarya'da, Büyük Taarruz'da, Cumhuriyet'i kurarken, devrimleri yürütürken gündelik hayatı içinde, incelikleri ve insani yönleriyle tanımak isteyenler için eşsiz bir okuma fırsatı.(Can Yayınları)

Çareyi göreceksiniz

Esra Ezmeci'den Süt Lekesi. Kitap, insanın iç sesi olmaya aday bir roman. Kimseye söylemediklerimize, yalnızken kendimize bile fısıldayamadıklarımıza, aklımızdan bile geçiremediklerimize ışık tutuyor. Acı içinde kıvranırken gelen mutluluğu, karanlık içinde boğulurken yanan ışığı, çaresizlik içinde debelenirken yanı başınızdaki çareyi göreceksiniz. (Destek Yayınları)



Zevkle okuyacaksınız

Ben Lerner'den Şiir Nefreti. “Ben Lerner'ı okurken, gerçek anlamda kendine has bir yazarla karşılaştığımda hep olduğu gibi, omurgamda bir ürperti hissediyorum. O, kimsenin beğenilerini dikkate almadığı halde zevkle okunan cesur ve entelektüel bir sanatçı.” – Jeffrey Eugenides- (Everest Yayınları)



Korkmama öyküsü

Lemony Snicket'ten Karanlık. Laszlo karanlıktan korkuyordu. Karanlık, Laszlo'dan korkmuyordu. Laszlo evde, karanlık bodrumda yaşardı. Bir gece karanlık, Laszlo'yu odasında ziyaret etti, Laszlo da bodruma indi. Bu Laszlo'nun karanlıktan korkmamaya başlamasının öyküsü. (Hep Kitap)



Sıra dışı karakterler

Jonathan Wilson'dan Yabancı: Kalecinin Tarihi. “Kaleci yalnız bir kartal, esrarengiz bir adam, son kurtarıcıdır.” –Vladimir Nabokov. Albert Camus, Arthur Conan Doyle, Yevgeny Yevtuşenko, Julian Barnes ve Nabokov… yolu kalecilik pozisyonundan geçen sıradışı karakterlerden bazıları. (İthaki Yayınları)



Popüler kültürden

M. K. Perker'den Ölmeden Önce Gülmeniz Gereken 1000 Karikatür. Sait Faik'ten Darth Vader'a, taş devrinden modern çağın kadın-erkek ilişkilerine, gece yalnız televizyon seyretmekten, Starbucks'ta kuyrukta beklemeye, trafikte sıkışmaktan uzaya gitmeye kadar her tür gündelik hayat ve popüler kültür detayının karikatür marifetiyle tutulmuş bir şeceresi. (Karakarga Yayınları)



Karanlıkta kaldım

Ezgican Serim'den Madem. Sustum. Uzunca zaman göğsümden ses çıkmadı. Durdum. Kapattım gözlerimi karanlıkta kaldım. Baktım. İçim açıldı, serildi önüme geçmişim. Düştüm. Yüzleştim her bir benle. Sevdim. Anladım neden yaşadığımı. Vedalaştım. (Mona Kitap)



Durmuyorum

Edip Cansever'den Çağrılmayan Yakup. “Kurbağalara bakmaktan geliyorum, dedi Yakup, bunu kendine üç kere söyledi, telaşlı, açgözlü kurbağalara, bakmaktan geliyorum. Ben sanki Yusuf ve Yusuf değil, Her gün bir tahta boşta asılı duruyorum. Ve durmuyorum. Ben işte Yakup, Yok artık karıştırmıyorum.” (Yapı Kredi Yayınları)



Bir derleme

Roald Dahl'den Şeker Henry’nin Akılalmaz Öyküsü. Kitap, yazarın hayal dünyasını olağanüstü yaşam öyküsüyle birleştiren bir derleme. Dev bir kaplumbağayla küçük bir çocuğun dostluğu, görmek için gözlerine ihtiyaç duymayan bir Hintli ve acımasızlıkta sınır tanımayan gençler, gerçek olduğuna inanmakta güçlük çekilen bir define ve pilotluk hikâyesi yan yana geliyor. (Can Yayınları)



Savaşçı bir kadının öyküsü

Sevim Kahraman'dan Yarım Kalan Bir Türküdür Sevgi. 12 Mart 1971 faşist darbesine karşı yürütülen o soylu mücadeleye katılmakta bir an bile tereddüt göstermeyen savaşçı bir kadının öyküsü. Ele avuca sığmaz, hınzır, alaycı bir aydının, Sevgi Soysal'ın romanı. Orta sınıf bakışının anlayamayacağı bir tutkuyla yaşama ve aşklarına bağlı bir kadının çevresindeki herkesi etkileyen, dahası büyüleyen 40 yıllık çarpıcı yaşamı. (Destek Yayınları)

Sıra dışı macera

Douglas Adams'tan Ruhun Uzun Karanlık Çay Saati. Holistik Dedektiflik Bürosu'nun sıra dışı dedektifi Dirk Gently'nin yine en az kendisi kadar sıra dışı bu macerasında, birbiriyle bağlantısız görünen bir dizi garip olayın, holistikliğe yaraşır biçimde bağlanmasına keyifle, merakla ve şaşkınlıkla tanık olacaksınız… (Alfa Yayıncılık)