Haftanın Kitapları

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Aşk Simülasyonu

Pınar Eğilmez'den Tanık. Eskort Rüya Nilay Kosova, müşterilerine “Aşk Simülasyonu” adlı hizmet paketleri sunarken, kendini çözülmemiş bir cinayetin ve annesinin giderken bıraktığı sırların ortasında bulacaktır. Kayıp bir kitap ve gizemli bir tanık; varoluşun anlamı peşinde savrulan Nilay'ı, yaşam tapınağının en alt dehlizlerine indirecektir. (Doğan Kitap)



Besleyici tarifler

Tuğba Öztermiyeci Bayburtluoğlu'ndan Bilge Mutfağım. Mutfağa girilen andan itibaren yapılacaklar; steril bir alan yaratmak, market ve pazar alışverişi, gıda ürünlerini saklama koşulları, sağlıklı yemekler yapmanın ipuçları ve hemen ardından, hepimizin ihtiyacı olan, basit ama besleyici tarifler…Bu kitap, marketlerde etiket okuduğunuz andan, masanın üzerine yemeği koyduğunuz âna kadar size eşlik etmeye hazır. (Felibus Kitap)



Türk toplum yapısı

Doğan Cüceloğlu'ndan İnsan ve Davranışı. Bu kitap her çağdaş insanın bilmesi gereken modern psikolojinin temel kavramların ilk kez Türk bilim adamlarını katkılarıyla ve Türk toplum yapısının özellikleriyle kaynaştırarak sunmaktadır. (Remzi Kitabevi)



Bir eser yaratmak

Vakkas Altınbaş'tan Altın Yıllarım. Nedir hayatınızdaki büyük taşlar? Çocuklarınız, eşiniz, sevdikleriniz, arkadaşlarınız, eğitiminiz, hayalleriniz, sağlığınız; bir eser yaratmak, başkalarına faydalı olmak, onlara bir şey öğretmek! Bu akşam uykuya yatmadan önce iyice düşünün ve sizin büyük taşlarınız hangileridir iyi karar verin. (Altınbaş Üniversitesi Yayınları)



Etkileşmelerin dünyası

Daniel Denegri'den Büyük Patlamadan Higgs Bozonuna, LHC'nin Serüveni Higgs ve Cern. Bu kitap, kuarkların, leptonların ve bunların aralarında olan, doğadaki temel simetrilerce düzenlenen etkileşmelerin dünyasını olduğu kadar, bu dünya ile sonsuz küçük ve sonsuz büyük arasındaki bağıntıyı da sunuyor. (Alfa Yayınları)



Fenerköy öyküleri

Ayşe Gülay Hakyemez'den Kar Tanesi Pastası. Ormanının, denizinin, çiçeklerinin renkleri gökkuşağı ile yarışıyor. Fenerköy hayallerin sahil kasabası. Mutluluğa ve sonsuz hayallere yelken açmak isteyen tüm çocuklar, Fenerköy öyküleri sizi bambaşka diyarlara götürecek. (Altın Kitaplar)



Amansız bir mücadele

Edward St Aubyn'den Patrick Melrose 3-Biraz Umut. Arınmak ve affetme yetisi kazanmak için çevresindeki acımasızlıkları dikkatle gözlemleyen Patrick, sivri zekâsı, yeni edindiği hayata açıklığı ve en uç deneyimleri tecrübe etmenin verdiği güvenle, çocukluğunda yaşadığı vahşeti geride bırakmak için amansız bir mücadele verecektir. – Alice Sebold – (Can Yayınları)



Cesaret ve yaratacılık

Christine Baldacchino'dan Morris Micklewhite ve Turuncu Elbise. Sınıf arkadaşları onlardan farklı olduğu için Moris'le alay ediyor ama o bununla baş etmenin yolunu bulacak. Christine Baldacchino'nun, farklı olanın cesaretini ve yaratıcılığını anlattığı tatlı öyküsüne Isabelle Malenfant'ın sıcak çizimleri eşlik ediyor. (Güldünya Yayınları)



Biraz tuz, biraz biber

Selen Sevigen'den Ana Yemekte Aşk Var. Hem lezzetli, hem de orijinal yemek tarifi almak isteyen de, ilişkisini tek öğünde harcamak yerine yıllarca her öğün onu taze tutmak isteyen de, bu kitabı okuyunca eminim işe yarar bir şeyler bulacaktır. Ama eğlencesi garanti. Biraz tuz, biraz biber… biraz aşk… (Alfa Yayıncılık)



Yaratıcılık felsefesi

Kevin Ashton'dan Bir Atı Kanatlandırma Sanatı. Büyük buluşların bizlere dehalar tarafından çeşitli mucizelerle getirilmiş olduğunu düşünmek son derece çekici gelir. Oysa biz hiçbir şey olma halinden “yeni”ye gelen yolu görmeyiz, görmek de istemeyiz. Yaratıcılık efsanesi sadece bazı insanların yaratıcı olduğunu ima eder. (Destek Yayınları)



Son derece şiirsel

Lydia Davis'den Neredeyse Hiç Hatırlamıyor. “Esprili ve yaratıcı bir iç görüye sahip. Neredeyse hiç hatırlamıyor insan hayatının tuhaf bir biçimde trajikomik tarafını yakalıyor.” – Paula Friedman, Washington Post- “Son derece şiirsel ve kesinlikle unutulmaz.”- Liam Callanan,N.Y. Times Book Review- (Everest Yayınları)



Onların kimliği yok

Nermin Bezmen'den Havva’nın Cezası. Kız ve erkek çocuklarına, kadınlara “gelenek” ve “din” kisvesi altında şiddeti, tecavüzü, ensesti reva gören, onların kimliğini yok eden, bedenlerini ve ruhlarını örseleyip onları diri diri mezara gömen, ekmek tekneleri olan tabiatı hunharca katleden erkekler… Bu acınası, sefil hayatın masumlarından sadece biri Havva. (Doğan Kitap)



Tarihsel belgeler

Rene Girard'ten Günah Keçisi. Yazar kitabında zulüm metinlerini ve zulmü uygulayanların bakış açısından şiddet olayını anlatan tarihsel belgeleri inceliyor. Bu zulüm metinlerini mitlerle, örneğin Oedipus mitiyle karşılaştırarak çarpıcı benzerlikler buluyor. Ortaçağ'daki cadı avı ve İsa'nın çilesini, mitolojide ve kutsal kitaplarda bulunan aynı kolektif şiddetin göstergesi diye açıklıyor. (Alfa Yayıncılık)



İnsan öyküleri

Şermin Yaşar'dan Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu. Kitap, gidenler için bir ağıt, kalanlar içinse bir şiir, biriktirilmiş insan öyküleri. Yazar kitabında o çok özlediğimiz “insan”a bütün görkemiyle geri döndürüyor bizi. Hazırlayın yüzünüzü. Gülüşünüzün yanına biraz da keder koyun, okurken biraz ondan alacaksınız, biraz bundan. Kıtlama çay içer gibi… (Doğan Kitap)



İnsan hikâyeleri

Pınar Eğilmez'den Uçan Tabut. “İnanmak ve bilmek aynı şey değildir. Hiçbir zaman da olmamıştır. Bütün zulümler bu ayrıntıdan ürer.” New York'tan yurda getirilen bir cenazenin ekseninde gelişen olaylarda, bir diğerinin hayatını bilmeden bir meteor çarpmışçasına etkileyen bir dizi insanın hikâyesi. (Dogan Kitap)



Ayrı bir macera

Judith Kerr'den Dombili ve Nine. Yazarın hem yazıp hem de resimlediği 1970'li yıllardan beri aralıksız yayımlanan dizide, dört kişilik Thomas Ailesi'nin Dombili adında çok sevdikleri kedileri her kitapta ayrı bir macera yaşar. Thomas ailesi seyahate çıkarken Dombili'yi Nine'ye bırakırlar. Değişiklikten pek hoşlanmayan Dombili buna itiraz edemez. (Hep Kitap)



Mektuplarda buluştular

Fikret Mualla, Semiha Berksoy'dan İki Aykırının Mektupları. 1930'ların İstanbul'unda başlayan ve âşıkları kıskandıracak yakınlıktaki dostluk, Fikret Muallâ'nın bir daha dönmemecesine gittiği Fransa'da samimiyetini ve yakınlığını hiç yitirmeden mektuplarla devam eder. Ta ki Muallâ'nın ölümüne kadar…Kitap iki çizgi dışı insanı mektuplarında buluşturuyor. (Kırmızı Kedi Yayınları)



Büyük bir eser

Günümüz Türkçesiyle Nutuk… Nutuk, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışından itibaren kongreler ve Kurtuluş Savaşı'nı, Lozan Konferansı ve saltanatın kaldırılmasını, TBMM'nin açılışı ve Cumhuriyet'in kuruluşunu, CHP'nin oluşumu ve Terakkiperver Fırka'nın kapanışını, kısacası 1919-1927 arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihini anlattığı büyük bir eserdir. (Yapı Kredi Yayınları)



Güzel olanı göstermek

Ömer Dinçer'den Bilirken Susmak. Bu kitap, Hz. Danyal'ın (AS) izinden gitti ve 2016-2017 yıllarında, Türkiye'de yaşanan olaylar karşısında, siyaset aktörlerinin politika ve eylemleri karşısında, sadece bilginin gücüne güvenerek, doğru olana işaret etmeye çalıştı. Görülecek ki, demokratik bir yaklaşımla doğru, iyi ve güzel olanı göstermek çabası içinde olundu. (Alfa Yayıncılık)



Çok güleceksiniz

Pınar Gönen, Dav Pilkey'den Köpek Adam. Kaptan Düşükdon'un yaratıcısından müthiş bir macera, yepyeni bir dizi… Şehirde yepyeni bir adalet savaşçısı var: Suçluların korkulu rüyası Köpek Adam'la tanışın! Her türlü düzenbazlığa karşı savaşan, dünyanın en tüylü ve en cesur kahramanının maceralarını okurken gülmekten kırılacaksınız! (Altın Kitaplar)



İlgi çekici anlatım

Louis Althusser'den Felsefede Marksist Olmak. Felsefe hiçbir şekilde masum değildir. Kitapta, her zamanki ilgi çekici anlatımı, çarpıcı örnekleri, yer yer kışkırtıcı, şiddetli tartışmalara yol açan üslubuyla Althusser, kendi durduğu yerden “baş aşağı gözüken felsefeyi ayakları üzerine çevirmeyi” deniyor… (Can Yayınları)



Sarayın gözdesi

Aaron Nommaz'dan Jozef Nasi-Büyük Hayalin Peşinde. “On altıncı asrın ikinci yarısı ve Muhteşem Süleyman'ın oğlu II. Selim tahtta; imparatorluğumuza sığınan ünlü banker ve tüccar aile Dona Gracia ve yeğeni Jozef Nasi Osmanlı sarayının gözdesi. Avrupa ile bütün bağları ve istihbaratı çok uzun yıllardan beri onlar sağlıyorlardı. Jozef Nasi'yi II. Selim Naksos Adası'nın dükü tayin ediyor.” -İlber Ortaylı- (Destek Yayınları)



Gizemli bir tablo…

Arif Ergin'den Tekvin. Yeryüzünün efendilerine rağmen kurulmuş bir ülke. Ve bu ülkenin kaderi üzerinde oynanan büyük oyun. İşadamı Hakan Turan'ın hayatı, manevi kız kardeşi Melek'in kaçırılması ile bir gecede altüst olur. Kız kardeşinin izini süren Hakan, kendini paranın kadim efendileri arasındaki bir savaşın ve yıllar önce gerçekleşmiş cinayetlerle kurgulanmış bir bilmecenin tam ortasında bulur. Gizemli bir tablo. (Doğan Kitap)



Kuşlardan öğreniyorum

Asuman Susam'dan Plasenta. Şiir çıplak bırakır, yoksa nasıl duyulur dünyanın teni, sarmaşıklara, kır bitkilerine dolanıyorum, bu size görünmeye yeter, kuşlardan öğreniyorum konuşmayı yeniden, sindirim en hassas yeri sistemin, gaga, yutak, kursak ve taşlık, çamurlu sözcükler kusuyorum sürekli, siklon B, kansız ölüm, ağaçlar yeşerirken ölmeye yürüyenler vardı… (Everest Yayınları)



Sihirli güçlerini kullanma

Catherine Coe'den Festival Zamanı-Çiçekli Orman’ın Tekboynuzları. Üç kuzinin inanılmaz bir sırrı vardı. Tatillerinin başında kamp alanının yakınlarındaki bir kovukta toynak izleri gördüler. Isabelle, Lei ve Cora yeniden Çiçekli Orman'dalar.Tavşan Lizzie ise Yankı Dağları'nda kaybolmuş! Çiçekli Orman'ın tekboynuzları Lizzie'yi bulmak için sihirli güçlerini kullanabilecekler mi? (Hep Kitap)



Öyküye yönelik yazılar

Füsun Akatlı'dan Rüzgara Yazılıdır-Bütün Yazıları 5. Yazarın külliyatında öyküye yönelik yazılarını birleştiriyor. Sadece kurgusal ve yapısal anlamda öyküyü ele alan yazılardan oluşmakla da kalmıyor. Türk edebiyat tarihinde öykücülüğümüzün de izini sürüyor. (Kırmızı Kedi Yayınları)



Belirli bir dil etiği

Fazıl Hüsnü Dağlarca'dan Karşıdüşünce-Vatan Gazetesi Yazıları 1961-1962. Yazarın 1961-1962 yıllarında yayımlanan, “aforizma tılsımlı” Vatan Gazetesi yazıları Türkçeyi “ses bayrağım” diye niteleyen şairin dönemin ruhundan da beslenen düşünme pratiğini gösterirken, kendi sözlüğünü ve gramerini oluşturması açısından belirli bir dil etiğini öne çıkarıyor. (Yapı Kredi Yayınları)



Gerçeklik bulmacası

Philip K. Dick'ten Ölüm Labirenti. Kitapta, kendilerini kafa karıştırıcı bir gerçeklik bulmacasının içinde bulan, birbirlerinin algılarını kullanarak olanları anlamaya çalışan bir grup insanı anlatıyor. PKD'den ölüm, bilinç üzerine metafizik bir sayıklama, bir uzay operası ve perili ev hikâyesi. Makinenin kapatma düğmesini kıskananlar için… (Alfa Yayıncılık)



Ormanın renkleri

Ayşe Gülay Hakyemez'den Renkli Yağmur Damlası. Fenerköy hayallerin sahil kasabası. Ormanının, denizinin, çiçeklerinin renkleri gökkuşağı ile yarışıyor. Evlerinin duvarlarında resimler, parklarında heykeller, bostanlarında sebzeler, bahçelerinde meyveler, sularında balıklar eksik değil… (Altın Kitaplar)



Doğru sorular soruyor

Jenny Erpenbeck'ten Gidiyor Gitti Gitmiş. Yazar, kitapta ülkelerinden kaçmak zorunda kalanların, ölümü ve zulmü savuşturanların sonsuz bekleyişe mahkûm edildiği bir dünyadan, bizim dünyamızdan söz ediyor. Bakmak ile görmek arasındaki ilişkiyle hesaplaşan bir roman bu. İnsanın yüzleşmekten kaçamayacağı doğru soruları soruyor. (Can Yayınları)



Mükemmeli aramak!

Emre Alkin'dan Mükemmeli Arayan Kadın. Bu kitabın kahramanı gizemli bir kadın. Adı da “Gizem” zaten. İşinde gücünde mükemmeli aramazken, aşkta mükemmeli aramak için yola koyulmuş biri. Kaybettiği savaşlara rağmen yılmamış. Kadın bu, öyle kolay kolay vazgeçmez. İnat da diyebilirsiniz. Öyle olsun. (Destek Yayınları)



Alternatif hayat hikâyesi

Aslı Perker'den Flamingolar Pembedir. Yazar “Kitap benim alternatif hayat hikâyem. Küçük bir kız çocuğu hiç konuşmadan, hep dinleyerek, bütün varlığıyla hayatı anlamaya çalışır. Onu teselli eden tek bir yer vardır, kayığı, yani annesinin kayıp kucağı” diyor. “Seviyorum. Ama insan sevdiğini öldürür mü?” “Ahhh. Sen nasıl bir soru sordun Bahriyeli? İnsan sevdiğini öldürür. Hem de her gün.” (Everest Yayınları)



Şato'da başlarına gelenler

Angela Sommer-Bodenburg'den Küçük Vampir Kitap Okuyor. Küçük Vampir hâlâ İniltiler Vadisi'nde kalıyor. Anton da arkadaşına yakın olmak için tatilini burada geçiriyor. Anton ile Küçük Vampir, Titrektaşzade aile tarihçesini okumak için sözleşiyorlar. Böylece Anton, Olga'nın Transilvanya'daki şatosunda başına gelenleri öğreniyor. (Hep Kitap)



Güzel bir dünya için

Bilgin Adalı'dan Dünya Artık Daha Güzel. Hayal gücünün sınırlarını zorlayan serüven dolu öykülerle çocukların dünyasına renk katan Bilgin Adalı, yine gizemli bir dünyaya çağırıyor çocukları: Dostluğun ve sevginin engelleri yok eden, mesafeleri kısaltan, kıtaları aşan gücünü anlatıyor. Daha güzel bir dünya için… (Yapı Kredi Yayınları)