Haftanın Kitapları

Etkili bir çalışma

Saygı Öztürk'ten Hayalet İmam-Darbenin Görünmez Adamı Adil Öksüz. MİT elemanı mı ve kod adı Timsah mı? 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ertesi günü darbenin merkezi sayılan Akıncı Hava Üssü yakınlarında yakalandı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının ardından bir daha haber alınamadı. Hakkında bir sürü haber çıkan ve hâlâ yakalanamayan Adil Öksüz dosyası üzerine etkili bir çalışma. (Doğan Kitap)



Gerçek bir aşk

Erkan Özmen'den Sinema Güzeli. Anadolu'nun küçük bir bucağından 16 yaşında büyük şehre gelerek “Sinema Güzeli” unvanını alan Mine ile gazeteci Erman'ın gerçek aşk yaşamını okuyacağınız bu roman, gerçek kişilerden ve gerçek olaylardan esinle yazılmış. (A7 Kitap)



Yaşamdan izdüşümler

Zeynep Göğüş'ten Işık Ülkesinden. Kitap, Cumhuriyet Türkiyesi'nin savaş sonrası içinden geçtiği süreçleri, yeni rejimin inşasını, kat edilen dönemeçleri Bayraktar ailesinin yaşamındaki izdüşümler yoluyla anlatıyor. Aile içindeki kuşaklar arası çatışmalar, eskiden bir türlü kopamayanlar ile yeniye çabucak uyum sağlayanlar arasındaki birlikte yaşama çabaları aktarılıyor. (Everest Yayınları)



Gerçekçi bir roman

Ferit Edgü'den Hakkari’de Bir Mevsim. “O'yu (Hakkâri'de Bir Mevsim) sadece gerçekçi bir roman olarak saymak yetmez, gerçeğin inanılmaz bir düşe dönüştüğü, şaşırtıcı bir öyküdür bu. Yazarın gerçek bir yaşamı, bir roman yaşamına çevirmesindeki beceriye hayran oldum. Çünkü ‘O' gözlem gücünü, anlatı ustalığından alıyor.” Melih Cevdet Anday (Alfa Yayıncılık)



Hak edilmiş başarı

Tuluhan Tekelioğlu'ndan Yapabilirsin. Bu kitapta, “Hayallerinden yapılmış bir hayatı” yaşayan kadınları bulacaksınız. Onların cesaretle yoğurulmuş hayatlarından, zihninize akacak motivasyon mineralleri size iyi gelecek. Kitabın yazarı da hayatın zorluklarını azim, zeka ve estetikle aşan bir kadın. Hak edilmiş bir başarının cinsiyeti yoktur! Mümin Sekman (Karakarga Yayınları)



Sizin öykünüz

Kadri Gürsel'den Ben de Sizin İçin Üzgünüm. Yazar kitapta gazeteci olmak ve gazeteci kalmak için verdiği mücadelenin öyküsünü anlatıyor. Yazdırmamak ve konuşturmamak için çabalayan işbirlikçi medya patronları, tetikçiler, troller, darbeciler, Cumhuriyet'e operasyon, hapislik, gülünç bir iddianame, By-Lock suçlamaları ve bir siyasi dava karşısında yazarın yaşadıkları, aslında sizin öykünüz. (Destek Yayınları)



Anlamaya çalışmak

Güven Polat'tan Hayatta Hiçbir Şey Tesadüf Değildir. Bu kitap, bir dua kitabı değil, kul aklı ve kavrayışıyla Allah’ı, kitabını ve dinini anlamaya çalışma kitabı. Kitap iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde yazarın görüşleri, ikinci bölümde ise kitabı alıp okuyanların düşüncelerini yazmaları için boş sayfalar bulunuyor. (Yüzleşme Yayınları)



Dinar'ı sevenler

İsmet Alpaslan'dan Elveda Demokrasi adlı şiir kitabı. Şair “Dinar'ı sevenler vardır. Bunların başında Dinarlılar gelir. Ben Dinarlı olmamakla beraber, Dinar'ı sevenlerdenim. Bunu sağlayan Dinar Belediyesi'nin kültür hizmetleridir” diyor.



Asla vazgeçmedim

Gülçin Uysal Tahiroğlu'ndan Gutana/Bir Amazonun Gerçek Hikâyesi. “Sol göğsümü bir amazon kadını misali adeta yıllar yılı savaşmak için kaybetmişim. Organlarımı birer birer toprağa versem de mücadeleden asla vazgeçmedim. Yaşama sımsıkı tutundum. Bir yanda kurtlar sofrasında çalıştım, diğer yanda kuzularımı korudum… (Alfa Yayıncılık)



Yıldızlar kaydı birden

Ahmet Özer'den Suları Çekilen Nehir. Mermere bir dokundu yıldızlar kaydı birden, çiçeği bir kokladı özgürlüktü boy veren, can buldu şiirleri/omuz başında güzel, aşkı yaşamayanın kavruldu yangınında şiiri soluğuydu çerçeveye sığmayan. (Bilgi Yayınevi)



Yaşananlar

Latife Tekin'den Manves City. Kitap, Türkiye'nin büyük şirketlere teslim olan bir beldesinde, Erice'de yaşananları gözler önüne seriyor. Yıllar sonra hapisten çıkıp memleketine dönen Ersel, dev üretim tesislerinin ve fabrikaların ele geçirdiği bir Erice'yle karşılaşır. (Can Yayınları)



Derin bir roman

Ch’oe Yun'dan Manken. Jini, küçük yaşta reklamlarda oynamaya başlayıp ailesinin geçimine katkıda bulunuyor. Erkek kardeşi, kız kardeşi, annesi ve menajeri onun güzelliğini sömüren bir çarkın parçalarına dönüşüyor. Yazardan, yas, güzellik, beden, aile gibi evrensel kavramların tartışıldığı derin bir roman. (Çınar Yayınları)



İlim hazinesi

Metin Saruhan'dan Asr-ı Saadet Kuran-ı Kerim Meal'i. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe meallerindeki 504 ayette yapılmış hataları düzelten ilim hazinesi. Yazar “Birbirinin kopyası olarak hazırlanan meallerde; Allah'u Teâlâ ile Cebrail (a.s) birbirine karıştırılmış. İnsan üzerindeki İrade-i Cüziye kaldırılmış, her şey Allah'u Teala'nın Küllü İradesine bırakılarak; Allah dilediğini cennette, dilediğini de cehenneme sokar gibi Allah'u Teala'nın Adalet sıfatına ters düşen durumlar ortaya çıkmıştır” diyor. (My Kitap Yayıncılık)



Bir abidenin hikâyesi

Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan Yozgatlı İhsan Efendi-Kaybolan Dünyadan Nurlu Bir Sima. Mısralarını şahsında somutlaştırmış bir abidenin hikâyesi. Yozgatlı İhsan Efendi, herkes tarafından tanınmak isteyen birinin değil, kendisinden bahsedilmesini sevmeyen nadir bir insanın keşfedilmesine imkân sunuyor. (Doğan Kitap)



Havalı paylaşımlar

Banu Savu'dan Ceylin Ve Mustafa. Teknolojinin hayatımızı ele geçirmesine engel olabilir miyiz? Kitapta dostluk serüveninde soruların cevaplarını bulacaksın… Ceylin, telefonuna tutkuyla bağlı olan öğrenciler arasında en popüler isimlerdendi. Sosyal medyada yaptığı havalı paylaşımlar onu tam bir fenomen haline getirmişti. (Doğan Egmont)



Şiirli bir masal

Mavisel Yener'den Masal Sevenler Bulutlara Baksın. Eğlenceli bir dil ile şiirli bir masal. Can oğlan kendi masalını bulmak için masal dünyasında bir yolculuğa çıkıyor. (Hep Kitap)



Kayıp çocuk vakaları

Berna Semerci'den Çocuklar Kaybolmasın. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre her gün 32 çocuk kayboluyor. Kayıp çocuk vakaları 8 yılda 100 bini aştı… Çocuğunuzu kime emanet edebilirsiniz? Hem aile içinde hem de ilk sosyal ilişkilerinde tehdit altında olan çocuklar için, geleceğimiz için yapmanız gerekenler bu kitapta. (Karakarga Yayınları)



Gün ışığına çıkıyor

Ömer Rıza Doğrul'dan Kanlı Gömlek. Yazar kitabında İslam tarihinin en önemli olaylarından birini aydınlatmaya çalışıyor. Tarihi gerçeklere başvurarak Hz. Osman'ın nasıl şehit edildiğini edebî bir üslupla anlatıyor. Bir yandan ilk Yahudi dönmelerinin kurdukları gizli yıkıcı cemiyeti ve bu cemiyetin Müslümanlar arasında yaydığı fitneleri gün ışığına çıkarır. (Kapı Yayınları)



Toplumsal yapı

Cemil Kılıç'tan İslam Bu-Muhammedi İslam. İslam dinini metafizik anlatılar düzleminde ve salt inançsal içerikle değerlendirmek gerçeği görmeyi engelleyen büyük bir yanılgıdır. Bu yanılgıdan kurtulup İslam'ın doğuş yıllarındaki toplumsal yapı teşhis edildiğinde Hazreti Muhammed'in mesajının ne denli sınıfsal bir mahiyet taşıdığı apaçık bir biçimde görülecektir. (Kırmızı Kedi Yayınları)



Ben insanım

Duygu Batu'dan İçimdeki Epilepsi. Yüzüme karşı söylemeseniz de arkamdan fısıldaşmalarınızı duyuyorum ve hissediyorum. Sizin gibiyim oysa ki; bakın iki gözüm var, iki ayaklı bir insanım. Bunlardan biri eksik olsa da sizin gibiyim. Çünkü ben insanım. Kiminizin ailesi beni deli gibi görüyor. Kimi de bana bulaşıcı hastalığım varmış gibi davranıyor, tuttuğum kapı kolunu bile tutmuyor. (Mona Kitap)



Geleneksel açıklamalar

Philip T. Hoffman'dan Avrupa Neden Dünyayı Fethetti? Yazar kitapta, (coğrafya, bulaşıcı hastalıklar ve sanayi devrimi gibi) geleneksel açıklamaların bu soruyu yanıtlamakta yetersiz kaldığını gösteriyor. Bunun yerine, ekonomik ve siyasal tarihin bu süreçte çok önemli rol oynadığını öne sürerek, eğer bazı değişkenler farklı olsaydı Avrupa'nın elinin kolunun bağlanacağına işaret ediyor. (Say Yayınları)



Bitmek bilmeyen mücadele

Aslı Ayhan'dan Bir Nadir Öyküsü/Safiye Nadir'in İlham Veren Hikâyesi. Kitap Asil Nadir'in annesi Safiye Nadir'in Kıbrıs'ın köylerinden İngiltere Kraliçesi'nin sarayına uzanan iniş çıkışlarla dolu hayatını, onun bitmek tükenmek bilmez mücadelesini ve azmini anlatıyor. Bu kitapta dünyada yok sayılan Kuzey Kıbrıs'ın ve Kıbrıslı Türkler'in 1920'lerden 2000'lere uzanan serüvenini de okuyacaksınız. (Tarihçi Kitabevi)



Bir başvuru kaynağı

Sean Connolly'den Felaketsavar Bilim Tutkunları. Popüler bilim konularını eğlenceli bir dille anlatmaya çalışan, daha önce örneği görülmemiş bir başvuru kaynağı. Karikatür tadındaki çizimleri ve özgün sayfa tasarımıyla farklılaşan bu ansiklopedik kitap, 34 farklı bölümde bilim tarihini aydınlatan zengin içeriğinin yanı sıra, meraklı okurların iştahını kabartacak 50 fantastik deneyden oluşuyor. (Tudem Yayınları)



İki gencin aşkı

Carlo Cassola'dan Bube’nin Sevgilisi. İki gencin aşkı üzerinden, savaş sonrası İtalya'sında siyasi ve toplumsal sorunları irdeleyen kitap, 1960 yılında Strega Ödülü'nü aldı. Claudia Cardinale ile George Chakiris'in başrollerinde oynadığı filmi ise 1963 yılında Luigi Comencini tarafından çekildi. (Yapı Kredi Yayınları)



Ustaca yazılmış

Barış İnce'den Sarsıntı. “İsimsiz” bir adadaki esrarengiz cinayetler, ada halkını avucuna almış, mafyalaşmış bir dinî grup, bir masa etrafında toplanıp hem kaybolan arkadaşlarının hatırasıyla hem de dostlukları ve aşklarıyla hesaplaşan üç arkadaş ve tüm gizemlere ışık tutacak sahipsiz bir günlük… Ustaca yazılmış bir roman. (Can Yayınları)



Duygu farkındalığı

Dilara Duman'dan Farkında mısın Büyüyoruz. Eğitmen ve masal anlatıcısı olan yazar nefes atıştırmaları, imgelemeler, bedensel, zihinsel ve ruhsal aktivitelerle zenginleştirdiği kitap içindeki çocukla birlikte büyümeye devam eden her yaştan okuru duygu farkındalığı ve yaşam disipliniyle buluşturuyor. (Destek Yayınları)



Suikast silahı

Jo Nesbo'dan Kızılgerdan. Harry Hole zor bulunan, özel bir suikast silahının ülkeye gizlice sokulduğunu haber alır. Bu arada İkinci Dünya Savaşı'nda cephede bulunmuş eski bir Nazi sempatizanı, boğazı kesilmiş halde bulunur. Bir süre sonra, Harry'nin çok değer verdiği bir arkadaşı öldürülür. Öldürüldüğü gece neden Harry'ye ulaşmaya çalışmıştır? (Doğan Kitap)



Sürpriz yolculuk

Koray Avcı Çakman'dan Dede Korkut İle Adsız Oğul. Gel Zaman Git Zaman serisiyle çocukları zamanda yolculuk yapmaya, tarihsel kişilikleri ve fikirlerini gündelik hayatın içinde tanımaya ve anlamaya davet ediyor. İki arkadaş zamanda sürpriz bir yolculuğa çıkıp Oğuz Türklerinin misafiri oluyorlar! (Doğan Egmont)



Katkı sağlıyor

Franz Kafka'dan Ofis Yazıları. “Bu çalışma Kafka'yı ve eserlerini daha iyi anlamamıza büyük bir katkı sağlıyor.”

-Harold T. Shapiro. Ofis Yazıları okurları şaşırtıcı, yeni bir Kafka'yla tanıştırıyor: Yasal ve edebi çalışmaları birbiriyle yakından ilişkili, üst düzey, kendine güvenli bir bürokrat.” -John Zilcosky- (Everest Yayınları)



Dört kafadar

Bilgin Adalı'dan Mezar Soyguncuları. Can, İrem, Selin ve Berke bir kazı alanında tatil ödülü kazanmıştır. Öğretmenleri ile birlikte arkeologların kampına giden dört kafadar kendilerini müthiş bir serüvenin içinde bulurlar. Bakalım olayları çözmek için kolları sıvayan çocukları neler bekliyor? (Hep Kitap)



Her eşyanın bir öyküsü

Sevinç Çokum'dan Tek Kalan Fincan. Yazar kitabında, hayatı, yaşanmışlıkları ve en çok İstanbul'u öyle naif bir kalemle anlatıyor ki yanı başınızda bir ağaç sürekli çiçek açıyormuş gibi hissediyorsunuz. Her eşyanın bir öyküsü olduğunu bir kez daha hatırlatıyor bize. (Kapı Yayınları)



Aklardan renklere

Alper Beşe'den Kırılgan. Yazar, Necatigil'den Rothko'ya uzanıp aklardan renklere geçiyor. Biçim ve dildeki yetkinliğini gözler önüne sererken öyküde ne aradığını beyan ediyor. Kitap, ustalığa geçişin ilk adımı. (Kırmızı Kedi Yayınları)



Dinlemenin temel kuralı

Erich Fromm'dan Dinleme Sanatı. Psikanalizin insan aklını, özellikle bilinçli olmayan kısmını anlama süreci olduğunu söylerken sağlam bir temele dayanıyoruz. Bu da şiiri anlamak gibi bir sanattır. Bütün sanatlar gibi kendi kuralları ve standartları vardır. Bu sanatı uygulamanın temel kuralı, dinleyenin tam konsantrasyonudur. (Say Yayınları)



Büyüleyici yolculuk

Tom Head'tan Dünya Tarihi 101-Bir Çırpıda Uygarlıklar Tarihi. Tarih şaşırtıcı olaylar, güçlü liderler, entrikalar ve ilginç keşiflerle dolu binlerce yıllık bir maceradır. Buna rağmen tarih kitapları çoğunlukla tek düze, sıkıcı ve eğlenceli olmaktan alabildiğine uzaktır. Kitap ise bütün bu sıkıcı detayları bir kenara bırakıyor ve sizi uygarlık tarihine doğru büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor. (Say Yayınları)