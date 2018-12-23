Haftanın Kitapları

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Hayata küsmeyin

Caner İnep'ten Aşkın Bedeli… Kitabında tüm duyguları yaşadığını, hissederek şiir yazdığını belirten şair şöyle diyor “Ben ortopedi engelliyim, kanseri yenerek yeni bir başlangıçlar yaptım. Yeniden doğmak gibi… Amacım başkalarının hissettiği, fakat dışa vuramadığı duygu ve düşünceleri dile getirmek. Her şeye rağmen hayata küsmeyin.” (Ekrem Matbaası)

Bir sanat kitabı

Hikmet Eraslan'dan Renkli Fikirler. Yazar, koleksiyonunda yer alan 120 eseri kitabına taşıdı. Sanat kitabına yakışır bir şekilde yüzünü boyatan Eraslan, iddialı bir kapak hazırladı. 6 bölümden oluşan kitabın tüm geliri, yardıma muhtaç çocukların eğitiminde kullanılmak üzere Doğubeyazıt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağışlanacak. (Hayykitap)



İç yüzleşme

Akif Manaf'tan Şiddet Psikolojisi. “Şiddet bir orman yangını gibidir, bir kere uygulamaya başlandı mı insanını bünyesini yakıp yıkar” diyen yazar şiddet uygulayan insan ve şiddetin iç yüzleşmesini okuyucu ile paylaşırken, şiddet uygulamanın asıl insanın iç öfkesi ile yüzleştiren tarafını da açığa vuruyor. (Dahi Yayıncılık)



Bir solukta okuyun

Ali F. Bilir'den Döngüde Bir Yusuf. Yörük bilgesi Akış Koca’nın kulaklara üflediği büyülü masala ortak olacak; 68 Kuşağı’nın alev alev yanan öğrenci protestolarında Deniz Gezmiş ile birlikte pankart açacak; özgürlüğe adım atacak ve Sultanahmet’in yetmiş iki milletten insanla devinen, tarih kokan sokaklarında yitirdiğiniz kalp atışlarınızı arayacaksınız… (E Yayınları)



Felsefe yolculuğu

Ramazan Çakır'dan Felsefe Notlarım. Yazarın felsefe çalışmalarından çıkardığı notlar, paha biçilmez sözler ve kendi deneyimleriyle harmanladığı bir felsefe yolculuğu… (Anahtar Kitaplar)



Yaşanmışlıklar

Müjdat Gezen'den Galiba Ben Sanatçıyım. Yazar sanatçı, 2000'lerin hemen başında kaleme aldığı bu kitabında, geçmiş güzel anları, insanları ve yaşanmışlıkları anıyor. Andıkça anımsıyor, anımsadıkça daldan dala sıçrayarak, deyim yerindeyse ‘fikri firar' ediyor. Andıkları hep mi güzel? Değil. Ama sanatçı, kırılsa da gücense de, hakkı da yense ne yapıp edip güzel anmasını, güzel bağlamasını biliyor. (Kırmızı Kedi Yayınları)



İlk batılaşma çabaları

Necdet Sakaoğlu'ndan Türkiye Eğitim Tarihi/11-20. Yüzyıllar. Kitapta, Türk-İslam eğitimi çağından, Osmanlı mektep ve medreselerine, ilk Batılılaşma çabalarına, Harf Devrimi'ne geçişe; Atatürk'ün, İnönü'nün, Mustafa Necati'nin, Hasan-Âli Yücel'in, aydınlarımızın eğitimdeki öncülüklerine, Millet Mektebi, Köy Enstitüleri, üniversite yeniliklerine yer verilmiştir. (Alfa Yayınları)

Faydalı bir rehber

Ersin Erek'ten Doğumsal Kalp Hastalıkları Aile Kılavuzu. Yazar “Kitabın temel amacı, doğumsal kalp hastalığı olan ve hayatları boyunca bunu taşıyacak bireyler ile ailelerine faydalı bir rehber oluşturmaktır. Aklınıza takılabilecek hemen hemen her konuya değinmeye çalıştık. Ailenin sürece aktif olarak dahil olabilmesini hedefledik” diyor. (Doğan Kitap)



Fal macerası

Binnaz Gündoğan'dan Binnaz Abla ile Kahve Falı. Bu kitapta bir ailenin yüzyıllar süren Türk kahvesi ve fal macerasını okuyacaksınız. En lezzetli kahve için kavurmasından öğütmesine saklamasından pişirmesine hatta sunumuna kadar tüm detayları öğrenecek, bu coğrafyanın kahvelerini tanıyacak ve bir kahvenin doğru miktarda tüketildiğinde insan bedenine ne kadar yararlı olabileceğini öğreneceksiniz. (Doğan Novus)

Yeni bir anlatı tekniği

Ayhan Bozkurt'tan Söz Simyacıları. Yazar bu kitabında portre türünü, hatıralarla harmanlayıp yeni bir ‘anlatı' tekniğine başvuruyor. Metin Altıok hariç, söz konusu bütün şairlerle görüşmeleri, o şairlerin gündelik hayatlarına dair kimi detaylar, buluşmalar, konuşulanlar, içilenler… Bu yedi büyük şair, bu metinde kanlı canlı yaşıyor; bize, sözlerinin asla bitmeyeceğini bir daha anımsatıyorlar bir daha. (Everest Yayınları)



Yaşam çok zor

Faruk Duman'dan Sus Barbatus! 1979 kışı. Ülkenin kuzeydoğusu kara teslim olmuştur. Ç. İlçesi'nin bir köyünde yaşayan Kenan ile hamile karısı Zeynep için yaşam çok zordur. Neredeyse yiyecek lokma bile bulamayan genç çift, her şeye rağmen direnmekte, birbirlerine duydukları sevgi sayesinde bütün güçlükleri aşacaklarına inanmaktadırlar. Bir avcı kahvesindeki sohbete kulak misafiri olan Kenan büyük bir domuz avlarsa, yabancılara hizmet veren otellere, restoranlara domuzu satıp çok para kazanacağına ikna olmuştur. (Hep Kitap)



Astrolojik bilgiler

Güçlü Metin'den 2019 Esmâü’l Hüsnâlı Astroloji Rehberiniz. Astrolog yazar, burçların gezegensel açılarına uygun olarak, 2019 yılının her ayı için esma önerileri veriyor. Dolunay, Yeni Ay gibi güçlü günler ve Merkür retrosu, Satürn transiti, Uranüs'ün Boğa Burcu'na geçişi gibi test edici etkilerin olduğu yeni yılda, astrolojik bilgilerle verilen esmaları arzu ettiğiniz kadar söyleyerek, yaşamınıza pozitif etkileri çekebilirsiniz. (Mona Kitap)



Birbirlerini tanırlar

Orhan Koloğlu'ndan Prusya’dan Enverland’a ve Günümüze Türk-Alman Tarihi. İki millet önce Haçlı Seferleri’nde birbirlerini tanırlar. Engizisyon dönemi papazları ve hatta Protestanlığın kurucusu Martin Luther, Hıristiyanlık vecibelerini tam yerine getirmeyenleri cezalandırmak için Tanrı’nın Türkleri ‘Allah’ın Görevlisi' olarak gönderdiğini söylerken Türkleri yüceltmiş de olurlar. (Tarihçi Kitabevi)

Düşsel olmayan yolculuk

Ferit Edgü'den Yaralı Zaman/ Bir Doğu Yolculuğundan Notlar. Melih Cevdet Anday'ın ‘gerçeğin inanılmaz bir düşe dönüştüğü, şaşırtıcı bir öykü' diye nitelediği O'dan tam o otuz yıl sonra, yazar yeniden Doğuya dönüyor. Bu kez, Hakkâri'de hiç de düşsel olmayan bir yolculuğa çıkıyor. (Alfa Yayınları)



Eşsiz bir çalışma

Robert Gerwarth'tan Mağluplar-Birinci Dünya Savaşı Neden Bitmedi? Yazarın bu eşsiz çalışmasında, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından yapılan barış antlaşmalarının savaşı bitirmediğini anlatıyor. Nefes kesen, ustalıklı bir panorama. Savaş sonrası anarşisini, yıkılan imparatorlukların ve doğan ulus devletlerin epik hikâyesini anlatıyor. The Times Literary Supplement – (Doğan Kitap)



Doğal güzellikler

Uğur Aktaş'tan Salyangoz Aheste İstanbul’u Geziyor.

Yavaşlığıyla ünlü Salyangoz Aheste yeni tanıştığı bir dosttan aldığı cesaretle İstanbul'u gezmeye karar veriyor. Gezisine Yedikule bostanlarından başlayıp Sultanahmet Meydanı, Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, Yerebatan Sarnıcı, Galata Kulesi gibi İstanbul’un tarihi mekânlarını tanıyor, Adalar ve Boğaziçi'nde şehrin doğal güzelliklerine ayran kalıyor. (Doğan Egmont)



Mutlaka okunmalı

Thomas Stearns Eliot'tan T.S. Eliot Bütün Şiirleri (1909-1962). “Eliot'ın şiirleri beni çağımızın diğer şairlerinden daha çok etkilemiştir.” Ezra Pound. “Eliot'ın Çorak Ülke'sini okuyanlar, şiiri ‘dünyada tamamen yalnız olmanın dehşetini fark etmiş' bir halde bitirirler.” Virgina Woolf. (Everest Yayınları)



Sihirli şifa kutusu

Lucy Coats'tan Hades’in Köpeği-Olympos’un Yaratıkları. Genç Demon, Hades tarafından Ölüler Ülkesi'ne çağrılır. Hayvan terbiyecisinin hiç sevmediği kahraman Herakles, üç kafalı köpek Kerberos'u sahibine teslim etmiş ancak köpek-canavar alışkın olmadığı yeryüzüne çıkınca hastalanmıştır. (Hep Kitap)



Gerçek olaylar

Ayşegül Mermer'den Ayrılırken Tanışalım. Yazar, tamamen gerçek olaylardan yola çıkarak, kahramanların da izniyle, mesleki ve duygusal hayatında kendisinde iz bırakan boşanma ve velayet davalarını anlatıyor! Bu yaşam öyküleri ve vakaları kaleme alırken yazar sadece mesleğinin penceresinden değil, yeri geldiğinde bir kız çocuğu, yeri geldiğinde kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir kentli kadın bakış açısıyla değerlendiriyor. (Mona Kitap)



Vazgeçilmez bir kitap

C. G. Jung'tan Jung Seçme Yazılar. Kitap Jung'un, fikirlerinin özünü kendi kelimeleriyle anlattığı muazzam külliyatından seçilmiş kilit parçaları okuyucuyla buluşturuyor. Anthony Storr'un notları, Jung'un fikirlerinin orijinalliğini, zaman içindeki gelişimini ve hâlâ devam eden geçerliliğini gözler önüne seriyor. Herkes için vazgeçilmez bir kitap. (Alfa Yayınları)



Uyum sağlayamaz

Latife Tekin'den Gece Dersleri. On sekiz yaşındaki Gülfidan, “Sekreter Rüzgâr” kod adıyla solcu bir örgüte katılmıştır. Ancak aykırı kişiliğini bastırıp uyum sağlamakta güçlük çeker. Örgüt liderlerinden biriyle evlenen Gülfidan, tüm üyelerin karşı çıkmasına rağmen çocuğunu doğurur. (Can Yayınları)



Olağanüstü bir hikâye

Hwang Sok-Yong'tan Tanıdık Şeyler. Çiçek Adası'nda zorlu bir gün daha başlıyordu. Çöplükteki mahallenin sakinleri, ateşin çevresinde toplandılar. Üzerlerinde çöplerin içinden seçtikleri kıyafetler, boyunlarında bezden maskeleri; teneke kutulara koydukları yiyecekleri atıştırdılar. Sonra kapkara bir bulut çöktü. Bu, bir sinek sürüsü değildi. Daha karanlık bir şeydi. Kitap, eşyaya meftun kentlilerin kullanıp attıklarından kendilerine yeni bir dünya kuranların olağanüstü hikâyesi. (Doğan Kitap)



Ölümsüz yaratıklar

Lucy Coats'tan Hayvan Bakıcısı-Olympos’un Yaratıkları. Pandemonius kısaca Demon adındaki küçük bir çocuk Yunan köyündeki sessiz, normal yaşamından koparılıp Olympos'a, tanrıların ahırına hayvan bakıcısı olmaya götürülür. Savaşçı kahraman Herakles, ölümsüz yaratıkları kırıp geçiriyordur, onları kurtarmak da Demon'a kalır. (Hep Kitap)



Hepsini yazdı

Ozanam Nadji'den Anne Frank’ın Hatıra Defteri. Temmuz 1942'de, Anne Frank 13 yaşına bastığında, yurttaşları tarafından seçilen Nazi iktidarının, onu arkadaşlarından, derslerinden ve saçlarında dolaşan rüzgârdan mahrum edeceğini hayal edemezdi. Saklanarak yaşamanın verdiği sıkışmışlıkta, korkularının ve düşüncelerinin hepsini sevgili günlüğü Kitty'e yazdı. (Alfa Yayıncılık)



Küçüklere başucu kitabı

Antoine De Saint-Exupéry'den Küçük Prens. Küçük Prens dedi ki: “Üzüntün geçtiğinde beni tanıdığın için memnun olacaksın. Ve hep dostum olarak kalacaksın. Benimle gülmek isteyeceksin… Ve kimi zaman, sırf keyif için, pencereni açacaksın. Dostların seni gökyüzüne bakıp gülerken gördüklerinde çok şaşıracaklar. “Hem çocukların hem büyüklerin başucu kitabı, Nedim Gürsel'in kaleminden okurlarla buluşuyor. (Doğan Egmont)



Kılavuz niteliğinde

Adalet Ağaoğlu'ndan Okurunun Yazarı. Sefa Kaplan'ın hazırladığı kitap, yazarın kalem oynattığı tüm türleri kapsayan bir seçki ortaya koyarak Adalet Ağaoğlu edebiyatına parlak bir ışık tutuyor. Kitap hem yazarın yakın takipçilerine hem yeni başlayanlara bir kılavuz niteliğinde. (Everest Yayınları)



İsabetli bir atış

Lale Müldür'den Leonardo. Yazar, Leonardo ile modern bir Adem-Havva masalını, başka türlü bir galaksinin var olduğu iddiasını ve dünya üstündeki tüm kara aşkların feraha çıkma ihtimalini ortaya koyuyor. Benoît Hamet'in çizimleriyle, yazarın kelimeleri aynı kitapta buluşarak okuyanların ve görenlerin kalbine isabetli bir atışta bulunuyor. (Karakarga Yayınları)

Sıcak bir hikâye

Axel Scheffler'dan Tavşancan ile Faresu-Yılbaşı Ağacı. Tavşancan ile Faresu yılbaşı ağaçları için kurabiye süsler yaparlar ama süsler ortadan kaybolur. Çok geçmeden Tavşancan kendini çok ama çok hasta hissetmeye başlar. Nedenini tahmin edebiliyor musunuz? Doğruyu söylemek ve iyi kalpli olmak üzerine sıcacık bir hikâye… (Hep Kitap)



Sosyoloji ve Yöntem

Yücel Bulut'un sunuşu ile Sosyoloji ve Yöntem/Sosyoloji Seminerleri 2. Melike Akbıyık: Bilimler, bilim pratikleri ve eleştirel teori. Ahmet Çiğdem: Zıt seçeneklerden bütünleşik zorunluluğa: Toplum biliminde kuram-saha ilişkisi. Ali Ergur: Sosyolojik araştırmanın imkânı ve sınırlılıkları. Nadir Suğur: Türkiye'de siyasal düşünce tarihçiliği ve kendine ait bir tarih Fatmagül Berktay. (Alfa Yayınları)

Hayatta kalmak

Latife Tekin'den Berci Kristin Çöp Masalları. Yazar sanayi mahallesiyle geniş bir alana yayılmış çöp sahası arasında bitiveren bir gecekondu mahallesinin hikâyesini dillendiriyor. Bir yanda kırsaldan kente göç ettiği halde eski gelenek ve göreneklerine, söylencelerine tutunanları gözler önüne seren bu kültleşmiş roman, bir yanda da hayatta kalmak, şehre uyum sağlamak, fırsatlardan yararlanmak için yabancılaşanları, yıpranıp yozlaşanları anlatıyor. (Can Yayınları)



Mizah yüklü anlatım

Paul Beatty'den Seri Sonu. Los Angeles'ın Dickens adlı banliyösünde doğup büyümüş bir siyahinin dilinden mizah yüklü bir anlatım. Psikolog babasının evde eğitim verdiği ve kendi sosyal deneylerinde kullandığı “Bonbon” Ben, babası polis tarafından “kazara” öldürülünce yüklü miktarda tazminat alır. (Hep Kitap)



Nasıl etkiliyor?

Burak Ali Kartal'dan Merkür Geri Gitti. Gezegenlerin konumları, hareketleri ve birbirleriyle etkileşimleri bedenimizi ve zihnimizi nasıl etkiliyor? Merkür'ün yavaşlaması, nasıl oluyor da Dünya'da hem elektronik aletleri hem de ilişkileri bozuyor? Burçlarına göre insanlar nasıl oluyor da bambaşka huylara, enerjilere, yönelimlere ve hikâyelere sahip olabiliyorlar? (Karakarga Yayınları)



İnsan öyküleri

A. Zeynep Oral'dan O Büyülü İnsanlar/Portreler. Büyülü İnsanlar, düşleriyle, düşünceleriyle, eylemleriyle ve eserleriyle hayatı daha yaşanır kılan; dünyayı çok renkli, çok sesli, sevinçli ve coşkulu bir serüvene dönüştüren insanların öyküsü… (Alfa Yayıncılık)



Hep sorun olur

Latife Tekin'den Buzdan Kılıçlar. Kitap, üç kardeşin; Hazmi, Mesut ve Halilhan ile onun en yakın dostu Gogi'nin hikâyesini anlatıyor. Varoşların bu “pılık pırtık adamları”, batık şirketlerini yeniden canlandırmak için didinip dururlar. Ancak Halilhan'ın hem dert ortağı haline gelen hem de gözü gibi baktığı Volvo marka arabası, kardeşler arasında hep sorun olur. (Can Yayınları)