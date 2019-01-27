Haftanın Kitapları

Gerçek savaşı yaşayan

Atilla Çilingir'den O Gece.. Kıbrıs Meselesi ile ilgili belki yüzlerce kitap yayınlanmış, sizler de bunların birçoğunu okumuşsunuzdur. Bu kitap da bir Kıbrıs kitabıdır. Bu kitap sizi, istatistiki ve tarihi bilgilere boğmayacak bir romandır. Kıbrıs Barış Harekâtında bölük komutanı olan Üsteğmen Yıldırım'ın yaşadığı, içinde rol aldığı müthiş bir olayın üzerine kurgulanmıştır. Savaş sahneleri, gerçekten savaşı yaşayan birinin anlatabileceği şekilde çok canlı, çok açık verilmiş, savaşa katılanların ruh halleri tam bir gerçeklikle ifade edilmiştir. Hüseyin Adıgüzel (Bilgeoğuz Yayınları)



Eğlenceli bir yazar

Will Ferguson'dan Mutluluk. Ödüllü yazarın, kara mizahla örülü romanında modern hayatın karanlık ve aydınlık yanlarını bir potada erittiği kitabıyla tüketim toplumunu sert bir şekilde eleştirirken yayıncılık sektörünü de iğneliyor ve kitapların mutlulukla olan ilişkisini düşündürüyor. “Ferguson çok yetenekli ve eğlenceli bir yazar.” -Time Out (Çınar Yayınları)



Tuhaf karakterler

Douglas Adams'tan Dirk Gently’nin Holistik Dedektiflik Bürosu. Fizik kurallarınca ‘imkânsız', Dirk'ün anlayışınca ‘açıklanamaz' görünen bu muammaların peşinde, gezegenin varoluşuna dek uzanan bir zaman yolculuğuna çıkıyoruz. “Kitap bizi yine galaksiler arası tuhaf karakterlerle tanıştırıyor… Pürüzleri üst üste yığıyor, ilgiliyi ilgisizden ayırma işini okura bırakıyor. Yerleşik uygulamalarla ve tuhaflıklarımızla resmen dalga geçiyor.” – Sacramento Bee – (Alfa Yayıncılık)



Yolculukla ilgili

Rhonda Byrne'den The Secret Hero. Siz özelsiniz. Dünyaya bir amaç için geldiniz. Diğer yedi milyar insanın olmadığı ve yapmadığı bir şeyi olmak ve yapmak için. Yaşamanız gereken bir hayat var; çıkmanız gereken bir yolculuk. Bu kitap, işte o yolculukla ilgili. Dünya üzerindeki en başarılı insanlardan on ikisi imkânsız gibi görünen hikâyelerini sizinle paylaşmak için bir araya geldi. (Artemis Yayınları)



Tutkulu bir aşk

Sabahattin Ali'den Kürk Mantolu Madonna. Türkçede yazılmış en güzel aşk romanlarının başında, hatta ilk sırasında gelir. Yazarın sıcak, samimi ve duru diliyle ustaca kurguladığı kitap, anti kahraman romanından izler de taşır. Yazarın, Raif Efendi ile Maria Puder arasındaki tutkulu ve bir o kadar da sancılı aşkı anlattığı bu ölümsüz roman, hiç şüphe yok ki Türk edebiyatının en değerli eserlerinden biri. (Akılçelen Kitaplar)



Kendi hayatını anlatıyor

Yıldız Sertel'den Ardımdaki Yıllar. Yazar, zorunlu sürgünlüğün gönüllü sürgünlüğe dönüştüğü bir hayatı, kendi hayatını anlatıyor. Kadıköy ve Moda'nın güzel zamanlarında, devrin aydınlarının, gazetecilerinin, siyasetçilerinin uğrak yeri olan o manzaralı evde geçen çocukluğu. Nâzım Hikmet'in evden eksik olmayan neşesi, gücü ve şiirinin şenlikli sesi. Sabiha ve Zekeriya Sertel'le sürgün hayatları. Türkiye aydınının hayatı… (Can Yayınları)



Yaratıcı olmak

Bayram Akarsu'dan Yaratıcı Düşünme Sanatı. Çoğu insan hayatını istediği gibi yaşayamaz. Okulda, evde veya iş hayatında karşılaştığımız problemlere karşı yaratıcı olmayı isteriz ancak bunu nasıl yapacağımızı bilemeyiz. Bu kitabın amacı hayatta aslında nasıl kolayca yaratıcı olunabileceğini göstermektir. “Düşünmenin en önemli aktörlerinden birisi Denge”dir. Denge, hayatımızın içerisinde var olması gereken fiziksel ve zihinsel yaklaşımdır. (Cinius Yayınları)



Ergenlik nedir?

Prof. Dr. Atilla Büyükgebiz'den A'dan Z'ye Ergenlik. Ergenlik nedir? Erken ergenlik nedir? Çocuğumun boyu ne olacak? Ergenliğe girdi, karakteri değişti! Ergeni doğru mu besliyorum? Bizimle iletişim kurmuyor? Ergenlikle uğraşan bir hekim olarak her gün karşılaştığımız sorunlardır bunlar. Elinizdeki kitap da, ergenlik, erken ergenlik konusunda daha önce yazmış olduğum kitapların en son bilgiler ışığında yenilenmiş halidir. (Destek Yayınları)



Demokrasiye inancı

Olcay Soğuk'tan Efsane Vali-İstanbul Valisi Dr. Lütfü Kırdar’ın Yaşam Öyküsü. Siyasi hayatı boyunca partizanlığa karşı duran Kırdar, 27 Mayıs Darbesi ile birlikte yalnızca siyasi hayatına değil, aynı zamanda dünyevi hayatına da veda etmiştir. Efsane Valinin yaşam öyküsünü, ülkeye hizmetlerini, demokrasiye inancını ve siyasi ilkeleri uğruna verdiği mücadeleyi tarihin tozlu raflarından gün ışığına çıkarıyor. (Doğan Kitap)



Delikanlının öç hikâyesi

N. İpek Gökdel'den Kara Kalem Ve Bir Delikanlının Tuhaf hikâyesi. Bu, küçücük bir çocukken ailesini yitirmiş bir delikanlının öç hikâyesi. Bu, bahtsız güzel kadınların, tutkulu âşık adamların umutlarının ve savaşlarının hikâyesi. Bu, tılsımlı bir gömleğin, esrarengiz bir karganın, İstanbul'un dehlizlerinde saklanan sırların akla hayale gelmeyen hikâyesi. Bu, kehanetlerin ve kerametlerin destanı… Savaş bitmez, durulur. Her muharebe başka bir cengi doğurur. İyilik oldukça kötülük de vücut bulur. Tarafını ak seçenler bilir, kara olanlar da Allah kuludur. (DEX Kitap)



Kısa, sert, sarsıcı bir yapıt

Erhan Bener'den Kedi ve Ölüm. Yazarın 1961'de Ara Kapı adıyla kaleme aldığı, sonra adını değiştirdiği romanı, ölümcül bir hastalığı olduğunu öğrenen resim öğretmeni Zahit'in, kalan üç aylık süreçte tüm yaşamını, yaşamla ölüm arasındaki bir “ara kapı”da sorgulamasını anlatır. Kitap, kusursuz dili ve çözümlemeleriyle hayat üzerine kısa, sert, sarsıcı bir yapıt. (Everest Yayınları)



İçe dönükler neleri arzular?

Jenn Granneman'dan İçedönüklerin Gizli Yaşamı. Yazar, hem anlaşılmayan, görmezden gelinen, hatta kimi zaman reddedilen tüm içe dönükler için hem de içe dönük arkadaşlarını ve aile üyelerini anlamak isteyen dışa dönükler için söyleyecekleri var. İçe dönükler ne düşünür, nasıl hisseder, neleri arzular, iş ve aşk hayatını nasıl idare eder? Kitabında yazar tüm bu soruların derinlerine iniyor, içe dönükler ve uzmanlarla yaptığı röportajlarla içedönüklerin zihninin işleyişini anlatıyor. (Hep Kitap)



Öylesine bir düşünce

Mike Mignola'dan Cıvata Kafa ve Diğer Tuhaf Vakalar. Yazar “Cıvata Kafa, en başta bir oyuncak fikri olarak ortaya çıkmıştı. Ciddi bir fikirden ziyade, öylesine bir düşünceydi… Ama bir figür tasarımcısı olmadığım için bunu bir çizgi romana çevirdim. Ve sonunda tam da benim seveceğim bir çizgi roman yarattım. Başkalarının umursamasını bile beklemiyordum ama insanlar, bugüne kadar yaptığım en iyi iş olduğunu söylemeye başladılar…” diyor. (Karakarga Yayınları)



Geride kalanlar

Nusret Hızır'dan Bilimin Işığında Felsefe. Kitap yazarın ölümünün ardından, öğrencisi ve yakın dostu Füsun Akatlı'nın, hocasının evrakı metrukesinden derlediği iki ayrı kitabın birleşimi. Diğeri, doçentlik tezi özeti ile “Bir Uygarlık Tarihine Giriş Notları” başlıklı ders özetleri yanında, Akatlı'nın akademik dergiler, ses bantları ve dosyalardan tarayıp çıkardığı metinlerden meydana gelen Geride Kalanlar. (Kırmızı Kedi Yayınları)



O, senin mutluluğun

Tuna Kiremitçi'den En Sağlam Direniş Kalbi Temiz Tutmak. “En sağlam direniş kalbi temiz tutmak” dedi: “Ne kadar düşünsen boş, cevaplar zihinde değil kalpte.” İbnü'l Arabî ya da Victor Hugo'nun olduğu söylenecekti bu sözlerin; Mevlana'nın ne hikmetse gözden kaçmış vecizeleri ya da. Oysa içimdeki konuşuyordu: “İçinde, hiçbir gürültünün elinden alamayacağı bir sessizlik var. O, senin mutluluğun.” Hem bendim bu sözlerin sahibi hem de o yabancıydı. Bildim bileli derinlerimde konuşan, tanımadığım. (Mona Kitap)



Az bilinen olaylar

İsmail Birateş'ten Yahya Kemal ve Nazım Hikmet. Bir dönemin ilginç kahramanları ve az bilinen olaylar. Yahya Kemal ve Nâzım Hikmet, Türk Şiiri’ndeki iki büyük şairin ortak ve bilinmeyen yönlerine dair pek çok ayrıntıya yer veren bir kitap… Yazarın bu çalışması, bir belgesel anlatı olmanın ötesinde, yer yer okuru düşündüren, ilginç saptamalar ve anıları da içeriyor. (Remzi Kitabevi)



Bilimsel ve siyasi hareket

Andrzej Krauze, LLoyd Spencer'den Aydınlanma. Kitap, insanlık tarihinde çok önemli bir çağ, büyük bir değişimdi. 18. yüzyılda Avrupa'yı kasıp kavuran Aydınlanma, hem kendi yüzyılının hem de insanlık tarihinin en büyük değişim dönemlerinden biriydi. Aynı zamanda aydınların kendilerini kilisenin otoritesinden kurtarmak için başlattığı büyük bir ahlaki, bilimsel ve siyasi hareketti. (Say Yayınları)



Kendini arayış öyküsü

Güzin Öztürk'ten Kayıp Kapının Anahtarı. Kitap dostluk ve dayanışmayla her sorunun üstesinden gelinebileceğini anlatan, fantastik öğelerle bezeli bir “kendini arayış” öyküsü. Farklılıklara sahip olmanın insanları ayrıştırmadığına, bilakis onları zenginleştirdiğine vurgu yapan bu sürükleyici kitap, Gaia Gezegeni'nde yaşayan Arven adında bir kız çocuğunun, Saklı Orman'a doğru çıktığı yolculuğu büyüleyici bir maceraya dönüştürüyor. (Tudem Yayınları)



Renklerin kaynağı

David Wootton'dan Bilimin İcadı-Bilim Devrimi’nin Yeni Bir Tarihi. Yazarın çalışması, Avrupa'da bilimin gelişimini Yenidünya'nın keşfedildiği 1492 yılından Newtoncılığın Avrupa'da yayıldığı 1750'lere kadarki entelektüel maceranın dil ve edebiyatta bıraktığı izleri sürerek ele alıyor. Temel tezi, çağdaş bilimin, göklerde değişimin mümkün olduğunun görüldüğü 1572 yılı ile renklerin kaynağının ışıkta olduğunun anlaşıldığı 1704 yılları arasında icat edilerek evrildiği ve bu sürecin, dönemin dillerine de yansıdığıdır. (Yapı Kredi Yayınları)

Mantıklı düşünemez

Serkan Yılmaz'dan Dudullu Postası. Bir semt düşünün ki Türkiye'yi özetlesin… Ulusal gazeteleri taklit eden ve gazetecilik hakkında hiçbir fikri olmayan bir yerel gazetedir Dudullu Postası. Köşe yazarı Asım Velioğlu, idealist, aydın, gurme, sanatçı bir duayendir. Fakat kafasına aldığı darbeler sebebiyle mantıklı düşünemez. Asım bey, deli olduğunu bilir, fakat toplumda yaşanan olayların daha mantıksız olduğunu gözlemlediğinden, ulaştırmaya çalıştığı ideal, Asım Bey'in kendi deliliğidir. (Alfa Yayıncılık)



Annesini anlatıyor

Yıldız Sertel'den Annem Sabiha Sertel Kimdi, Neler Yazdı? Yazar bir yandan annesini, kendisine ait bir yazı masası bile olmayan ama daima üreten, evini ve çocuklarını koruyup kollayan annesini; bir yandan da Sovyetler Birliği'nde, Bakü'de son bulacak “cinsî bir savaş” yürüten bir aydını, Sabiha Sertel'i anlatıyor. (Can Yayınları)



Özgün fikirler

Volkan Özdemir'den Yenilenen Dünya Eskimeyen Türkiye. Dünyayı finans-kapital mi yönetiyor? Para sahiplerinin amacı ne? Jeopolitik geri gelirken devletlerin konumu ne? Dünya düzeni yenileniyor mu? 2019 kriz yılı mı? ABD hegemonyası bitiyor mu? Yazar yukarıdaki sorulara cevap arıyor. Bu kitapta sizleri yenilenen dünya üzerine beyin fırtınası, Türkiye hakkında ilginç tespitler ve daha önce duymadığınız özgün fikirler bekliyor. (Destek Yayınları)



Komplo teorileri

Michiko Kakutani'den Hakikatin ÖlümüTrump Çağında Yalancılık Sanatı. Liderler gerçekleri alaya alıp küçümsüyor. Komplo teorileri havada uçuşuyor. Bilim tartışmaya açılıyor. Uydurma haberler, internet ve sosyal medya aracılığıyla planlı şekilde yayılıyor. Sağduyu kaybolurken, vasat fikirler uzman görüşlerinin önüne geçiyor. Kitap, Trump'ın kişiliğinde cisimleşen, Amerika'nın nesnel gerçeklerden uzaklaşma eğilimine eleştirel bir bakış. (Doğan Kitap)



Rüya analizleri

Nazlı Eray'dan Yıldızlar Mektup Yazar. Şaşırtıcı, düşlerle yüklü, gerçeğin içinde ve fantezinin doruklarında bir roman. Üstünde eski Avusturya İmparatoriçesi Elisabeth'in resmi bulunan çakmakla yakılan bir sigaranın dumanlarında başlayan romanın coğrafyası Viyana'yı, Berlin'i, Amerika'yı; Bodrum yolundaki ‘Yalnızlıklar Ormanı'nı; geçmişi ve bugünü; Viyana gecelerinde Dr. Sigmund Freud'un yaptığı rüya analizleri ile insan ruhunu kapsayan geniş bir alana yayılıyor. (Everest Yayınları)



Eğlenceli bir kitap

Yasmeen İsmail'den Mutlu Üzgün Heyecanlı-Çiz ve Keşfet. Yazar hazırladığı bu eğlenceli etkinlik kitabında kalem, boya ve bolca hayal gücü kullanarak çocukların duygularını keşfetmesini sağlıyor. Ayrıca kitap çocukları farklılıklar, zıtlıklar üzerine yaratıcı biçimde düşünmeye teşvik ediyor. (Hep Kitap)



Uzun bir sessizlik

Erkan Kolçakköstendil'den Mukadderat. Kitapta hayatımızın içinde olsa da farkında olmadığımız ya da olmak istemediğimiz bir gerçekle yüzleşiyoruz önce; ölümle. Derken yaşadıklarımız, yaşayamadıklarımız, olanlar, olabilecekler, isteklerimiz, hırslarımız, kaygılarımız önümüze seriliyor bir bir… Vakit geldiğindeyse sınırlarımızın farkına varıyoruz tekrar ve sonrası uzun bir sessizlik. (Karakarga Yayınları)



40. yıl için yazılar

Bir Dünya Şarkısı. Şubat 1978 sayısında yayımlandı. Burak Abatay, Semih Gümüş, İlknur Özdemir, Haydar Ergülen, Ahmet Telli, Semih Poroy, Ethem Baran, Aydın Çubukçu, Abdullah Ataşçı, Bedia Koçakoğlu, İsmail Mert Başat, Şehmus Ay, Eray Canberk, Hüseyin Şahin, Deniz Durukan, Betül Dünder, Rahmi Emeç, Şeref Bilsel, Mahmut Temizyürek, C. Hakkı Zariç, Fatin Kanat, Kenan Kocatürk, Zeynep Altıok Akatlı, Mehmet Özer, Eren Aysan, Emel İrtem, Didem Gülçin Erdem, Gökçenur Ç., Selahattin Yolgiden 40. yıl için yazılar. (Kırmızı Kedi Yayınları)



Günümüz hayatı

Gökhan Oral'dan Bana Hazır mısın Anne? Kitap anne ve bebek arasına mesafe koyan günümüz hayatını sorguluyor, ebeveynlere dayatılan pek çok görüşün aslında doğru olmadığını, anne-bebek ilişkisinde ‘eskiye' dönmenin bebek için çok daha sağlıklı sonuçlar doğuracağını savunuyor. (Remzi Kitabevi)



Karşılıklı konuşmalar

Konfüçyüs'ten Konuşmalar. Metnin Konfüçyüs'ün takipçileri ya da öğrencileri tarafından, başta Konfüçyüs olmak üzere bilgelerin çeşitli konular üzerine karşılıklı konuşmalarının bir derlemesi olduğu düşünülmektedir. Bazı bulgular metnin Çin tarihinde Savaşan Devletler Dönemi (MÖ 475–221) olarak bilinen periyotta kaleme alındığına işaret etmektedir. (Say Yayınları)



Örülmüş hikâyeler

Marina Warner'den Bir Zamanlar Bir Ülkede-Masalların Kısa Tarihi. Kötü kalpli kraliçeden masum prensese, hain kurttan kırmızı başlıklı kıza, uçan halılar, sihirli anahtarlar, hiçlikten bitenler, uyuyan devler, konuşan hayvanlar, ölüp dirilenlerle örülmüş hikâyeler, çocukluğumuza ve yetişkinliğimize yüzyıllardır sızıp duran masallar… (Yapı Kredi Yayınları)



Katilin peşine düşer

Ian Rankin'den Düğümler ve Haçlar-Bir Dedektif John Rebus Polisiyesi 1. Eski bir asker olan Dedektif Rebus, artık anılarından kaçan, aldığı garip mektuplara aldırmayan ayrıksı, anlaşılması zor bir polistir. Üçüncü genç kız da kaybolunca aynı akıbete uğradığı düşünülür ve pek çok polisle birlikte Rebus da katilin peşine düşer. Çok geçmeden mesajlar gelmeye başlar: Düğümlü ipler ve kibrit çöpünden yapılma haçlar. Ancak Rebus'un olayla ilişkisi farklıdır; o yalnızca katili yakalamaya çalışan bir polis değil, bu yapbozun parçalarını bir araya getirip olayı çözebilecek tek kişidir. (Alfa Yayıncılık)



Gerçekçi olmak

Chimamanda Ngozi Adichie'den Boynunun Etrafındaki Şey. Özenle çizilmiş karakterlere odaklanan bu öykülerde erkekler ve kadınları, ebeveynler ve çocukları, sürgündekiler ve geride kalanları birbirine bağlayan bağlar irdeleniyor. Sakınmasız ve alabildiğine gerçekçi olmakla birlikte olağanüstü bir duyarlık ve güzellik sergileyen öyküler, sürgünde ve yersiz yurtsuz olma deneyimiyle gelen derin hüsran duygusuna, “sıradan” insanların kültür farkını aşma ve sevgiyi yeniden kazanma çabasına ışık tutuyor. (Can Yayınları)



Aşkın hikayesi

Sabahattin Ali'den Kuyucaklı Yusuf. Yazarın en etkileyici romanlarından biri olan kitap, taşrada geçen imkânsız bir aşkın hikâyesi. Aşkın karşı konulmaz gücüyle yüzleşen ve dönüşen bir erkeğin portresi. (Doğan Kitap)



İki devrin hikâyesi

Akilah Azra Kohen'den Gör Beni. Bedenimin içindeki canı gör, sadece etimi değil. Gözlerimin içindeki hayatı gör, sadece bakışımı değil. Hissettiklerimi gör, sadece tepkilerimi değil. Beni gör. Derinliğimde boğulmadan, Sorularımda kaybolmadan, Korkularında yok olmadan, Gör Beni. Bir fısıltıya koydum kendimi. Kalbine soruyorum yerimi: Başarabilir misin beni görmeyi? Cesaretin yeter mi? Topla cesaretini ve Gör Beni. Birileri bizden fırtına bekliyor, onlara gökkuşağı vermeye hazır mısınız? (Everest Yayınları)