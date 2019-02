Haftanın Kitapları

Kayıtlı bilginin bilince taşınması

Yazar ve Kişisel Gelişim Uzmanı Sevil Tunç'tan Kendime Mesaj. Yazar, DNA üzerinde bilgi yazılması ve kayıtlı bilginin bilince taşınması üzerine çeşitli uluslararası üniversitelerle 10 yıldır araştırmalar sürdürüldüğünü, kendisinin de aynı zaman da kalıtımsal bilgilerin bilinçaltı tesiri ve vücut kimyasına etkileri üzerine tez hazırlandığını vurguluyor. (Aya Kitap)

Bir yaşam serüveni

Ferit Edgü'den Çığlık. Kitap, gerçeğin anlatım olanaklarıyla düşlerin sayısız biçiminin iç içe geçtiği öykülerin toplamı. Konuşan hayvanların, susan insanların, sesli ve sessiz çığlıkların oluşturduğu yirmi bir öykü. Günlük bir yaşam serüveni. (Alfa Yayıncılık)



Gerilim romanı

Kathryn Croft'tan Kayıp Zamandaki Kız. Simone Porter’ın altı aylık kızı Helena kaçırılır. Simone ve eşi Matt paramparça olan hayatlarını yavaş yavaş baştan kurmaya çalışırlar ancak çocuklarını kaybetmenin acısı onları asla terk etmez. On sekiz yıl sonra Grace adında bir genç kız, Helena olduğunu iddia ederek hayatlarına girer. Yıllar içinde kimseye güvenemeyeceğini öğrenen Simone ona inanmaz. Yalan ve gerçeğin iç içe geçtiği, tüyleri diken diken eden bir gerilim romanı. (Altın Kitaplar)



Çok özel yolculuk

Burcu Kutluk'tan Doğum. Yazar “Hamilelik çok özel ve muhteşem bir yolculuk. Hayatıma bambaşka bir bakış açısı kazandıran doğum deneyimini yaşayıp uzun saatler sonra nihayet kızıma kavuştuğumda düşündüm de bu 9 ay 10 günün ne kadar büyük bir bölümünü cevaplanmayı bekleyen sorularıma el yordamıyla ve farklı kaynaklardan bilgi toparlamaya çalışarak geçirmiştim. Kızımı kucağıma almaya fayda eden ne varsa diğer kadınlarla paylaşacağım” diyor. (Artemis Yayınları)



Klinik deneyimleri

Géza Csáth'tan Afyon ve Diğer Öyküler. Modern psikolojinin ruhunun hâkim olduğu yapıtlarında karakterlerin grotesk, karmaşık dünyasına adeta otopsi yapan bir doktor gibi derinlemesine iner. Özellikle uyuşturucu bağımlılığı konusunda hem kendi deneyimleri hem de klinik deneyiminin yansımalarının ortaya çıktığı öyküleri, yaşadığı yüzyılın büyük çöküşünü bireyler üzerinden acımasız, net ve yalın biçimde anlatır. (Can Yayınları)



Karakterlerin romanı

Joanna Grochowicz'ten Beyaza Doğru. Mutlu sonlardan hoşlanıyorsanız, başka yerde arayın. Bu hikâye mutlu bitmiyor. Bu hikâyede insanlar ölüyor ve o insanların kurduğu şöhret düşleri de onlarla birlikte ölüyor. Ama bu, kahramanca başlangıcından trajik sonuna dek, anlatmaya değer bir hikâye. Kitap, Terra Nova keşif gezisini, Scott'la birlikte güneye yelken açan o maceraperest adamları ve hayatta kalma mücadelelerini konu alıyor. (Çınar Yayınları)



Önemli detaylar

Tolga Şardan'dan Komonist Masası’ndaki Nazım Hikmet. 1930'lardan itibaren Nâzım Hikmet'in yaptığı seyahatler, kitaplarının yasaklanması ve toplatılması, oğlunun dünyaya gelmesi, Türkiye'den kaçışı ve vatandaşlıktan çıkartılması hakkında bazısı “çok gizli” ibaresi taşıyan bu belgeler şairin hayatını “devletin gözünden” aktarıyor, hem de çok ilginç ayrıntılar eşliğinde. (Doğan Kitap)



İhanet ve sadakatin bedeli

Khaled Hosseini'den Uçurtma Avcısı. Kitap, arkadaşlık, ihanet ve sadakatin bedeline ilişkin bir roman. Babalar ve oğullar, babaların oğullarına etkileri, sevgileri, fedakârlıkları ve yalanları. Daha önce hiçbir romanda anlatılmamış bir tarihin perde arkasını yansıtan Uçurtma Avcısı, zengin bir kültüre ve güzelliğe sahip toprakların yok edilişini aşama aşama gözler önüne seriyor. (Everest Yayınları)



Akıl yürütme yöntemi

Stewart Ross'dan Gizemleri Sherlock Gibi Çöz-Akıl Yürütme Güçlerini Dünyanın En Ünlü Dedektifine Karşı Test Et. Dr. Watson'ın arşivinden aldığını söylediği maceralarla ünlü dedektif ve doktorun peşinden suçluların izini sürdürüyor. Kimi hikâyede kanıtları inceleyerek suçluyu tespit etmeniz gerekecek, kiminde Sherlock biraz ipucu verecek, size ünlü dedektifin akıl yürütme yöntemini çözmek kalacak. (Hep Kitap)



Kuşkular, suçlama ve çaresizlikler

İnci Aral'dan Aşkın Güzelliği. “Kalbimin ritmini en çok sevgiler, aşklar yükseltti. Ben de herkes gibi geçici hevesler, uçucu mutluluklar, kırılma ve yıkım anları yaşadım. En güzel yıllarımı, mektuplar yazarak geçirdim. Sözcüklerin bin bir anlam taşıyan yankısının, coşku ve özlemlerin yakıcı gelgitlerinin, kuşkular, suçlama ve çaresizliklerin sabırla satırlara döküldüğü uzun geceler yaşadım.” (Kırmızı Kedi Yayınları)



Tutkulu aşkın hikâyesi

Sabahattin Ali'den Kürk Mantolu Madonna. Raif Efendi'yi, baba mesleğini ilerletmek üzere 1930'larda gittiği Almanya'dan dönüşüyle birlikte, sıradan bir yaşam ve mutsuz bir evlilik beklemektedir. Hasta yatağındayken ziyarete gelen arkadaşından, çekmeceden çıkardığı hatıra defterini sobaya atıp yakmasını ister. Bu defterde Almanya'dayken bir galeride gördüğü tabloyla başlayan tutkulu aşkın hikâyesi anlatılmaktadır. (Remzi Kitabevi)



Hırsız çok kurnaz

Salah Naoura'dan Süperhügo-Hırsız Avında! Olamaz! Hırsızın biri, Hügo'nun kemiklerini çalıp duruyordu! Bu tam Süperhügo'ya göre bir işti! Ama bu hırsız epey kurnaz biriydi, onu kolayca yakalamak hiç kolay değildi. Yoksa Süperhügo'nun gerçek bir dedektifin yardımına mı ihtiyacı vardı? (Tudem Yayınları)



Koştukça koşuyor

Oğuz Demir'den Bir Devekuşu Her Şeyi Yapabilir! Günler Devekuşu için biraz zorlu geçiyor. Kaplan kovalıyor, o koşuyor. Koştukça koşuyor. Hep koşuyor. İyi ama bu çok yorucu! Her şeyden öte, her gün peşinden kaplan koşan bir devekuşu olmak acayip sıkıcı. Devekuşu, keşkelere dalıp gittiği bir gün, gökyüzüne bakıyor ve aklına parlak bir fikir geliyor. (Uçanbalık Yayınları)



Gerilimin dozu artıyor

Ian Rankin'den Diş İzleri-Bir Dedektif John Rebus Polisiyesi-3. Rebus, bu kez kendi topraklarından uzakta, Londra'da. Çünkü kurbanlarını ısıran ve bıçaklayarak öldüren bir “Kurtadam” geceleri Londra sokaklarında kendine yeni kurbanlar seçiyor. Serinin üçüncü kitabında gerilimin dozu giderek artarken ters köşe olmaya hazır olun. (Alfa Yayıncılık)



Hayatı film şeridi gibi

S. Burcu Karacalar'dan Bobi’den Nasıl Kurtulurum? Sahibinin sırtında paraşütle yeryüzüne ayak basmayı beklerken hayatı bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçen bir köpek. Bir an bile ortalığı karıştırmadan duramayan ve ünü tüm mahalleye yayılan Bobi isimli bir afacan. Fare nedir bilmemesine rağmen küçük bir kızı farelerden korumakla görevlendirilen bir kedi… (Altın Kitaplar)



Trajik yol hikâyesi

Paul Bowles'den Esirgeyen Gökyüzü. Kit ve Port Moresby, New York'un aydın çevresinden kaçmak ve sorunlu evliliklerini yoluna koymak için soluğu Kuzey Afrika'da almış Amerikalı bir çifttir. Medeniyetin tekinsiz ve kaçınılmaz sonuçlarının uçsuz bucaksız bir çöle gölgesini düşürdüğü bu trajik yol hikâyesi, yazıldığı zamanki yalınlığı ve şiddeti hâlâ koruyan bir modern klasik. (Can Yayınları)



Sonsuz bir umutsuzluk

Steven L. Peck'ten Kısa Bir Cehennem Ziyareti. Sıradan bir adam olan Soren Johansson öldüğünde, kendini cehennemde bulur. Orada onu sonsuz bir umutsuzluk, işkence ve hüzün beklemektedir ama bu cehennem ona öğretilenlerden yine de çok farklıdır: Burası, yazılabilecek tüm kitapların var olduğu bir yerdir ve oradan kurtulabilmek için kendi hayatının anlatıldığı kitabı bulmak zorundadır. (Çınar Yayınları)



Yeni bilgiler, belgeler

Murat Yetkin'den Kürt Kapanı. “Bu kitap Kürt sorunu üzerine bir kitap değil. Bu kitap bir PKK kitabı da değil. Kürt sorunu PKK kurulmadan önce de vardı ve belki de PKK, Kürt sorununun teröre bulaşmış istenmeyen çocuğuydu. Bu kitapta, aradan geçen yirmi yıl boyunca ortaya çıkan yeni bilgiler, belgeler ve tanıklıklar ışığında Öcalan'ın yakalanmasıyla sonuçlanan süreç ve sonrasının siyasi röntgeni çekiliyor. (Doğan Kitap)



Kalpsiz erkeklerin kısa tarihi

Arzu Akgün'den Sonuçta Erkek. Kırk erkek, kırkı da birbirinden beter erkek. En azından birine yolun düşmediyse ne mutlu sana. Yine de ilk bakışta diğerlerine hiç benzemeyen bu adamla aynı yere varmanız ne acayip değil mi? Oysa “Bu sefer çok farklı!” demiştin! Yazardan eğlenceli, kafa açıcı, erkeklere sivri dilli hemcinslerine şefkatli, bütün kadınlar için kendi değerini bilme dersleri olarak da okunabilecek bir erkek atlası… (Doğan Novus)



Eğlenceli maceralar

Hubert Ben Kemoun'dan Jules’ün Bir Yılı: Beklemek Çok Zor. Jules, yeni yıl için güzel bir hediye ister. Noel Baba'nın uğrayıp ona hediye getireceği düşüncesiyle bir türlü uyuyamaz. Pencereden etrafı gözetlerken Noel Baba'yı gördüğünü sanır. Aslında işin aslı bambaşkadır. Jules'ün sınıf arkadaşlarıyla ilişkileri, derslerde yaşadığı zorluklar, okul etkinlikleri rengârenk çizimlerle eğlenceli maceralar vaat ediyor. (Hep Kitap)

Kozmik oda olayı

İlker Başbuğ'dan Ergenekon’dan Çıkış. Bu kitap sizin tarihe şahitlik yapmanıza ve TSK'ya karşı yürütülen komplolara ilişkin kafanıza takılan bütün sorulara cevap bulmanıza yardımcı olabilir. * Türk Silahlı Kuvvetleri neden hedef alındı? * FETÖ oluşumuna, içerden ve dışardan sağlanan destekler nelerdir? * 26. Genelkurmay Başkanı neden hedef oldu? * 2010 YAŞ toplantısında kimler ne istedi? * Kozmik Oda olayı nedir? Ne değildir? (Kırmızı Kedi Yayınları)



100. yılı anısına…

Kerem Çalışkan'dan 1919 Mustafa Kemal Mucizesi-100.Yıl. İstanbul'u basan karanlık sisler içinde, yenilgiyi asla kabul etmeyen genç ve asi bir general. Mustafa Kemal. Ve onun Türk Milletini derinden bir isyanla ayağa kaldıran sloganı: Ya İstiklal Ya Ölüm! 1919, Mustafa Kemal Mucizesi, esir yaşamaktansa, son kurşununa kadar dövüşmeye and içmiş bir ulusun ve onun liderinin öyküsüdür. Yazar, 1917-İsyan Muhtırası'ndan sonra bu kitabıyla Mustafa Kemal mucizesinin sırlarını göz önüne seriyor. (Remzi Kitabevi)



Hiç kolay olmayacak

Salah Naoura'dan Süperhügo–İş Başında! Hügo bir kahraman olmayı öyle çok istiyordu ki! Ama aslında epey sakar bir köpekti. Günün birinde ayağı kaydı ve şöminenin içinden geçip gizli bir kilere düşüverdi. Orada Süperköpek'in kostümü vardı, üstelik tam da Hügo'ya göreydi. Ama “Süperhügo” olmak hiç de kolay olmayacaktı! (Tudem Yayınları)



19. yüzyılda Rus hayatı

Lev Nikolayeviç Tolstoy'dan Çocukluk, Ergenlik, Gençlik. Tolstoy ilk kez 1852 yılında, 24 yaşında kesin bir şekilde yazar olmaya karar vererek, Yasnaya Polyana'da geçen yıllarının hatıralarından yola çıkan Çocukluk'u yazmaya başladı. Bu romanlarda, 19. yüzyıl Rus hayatının canlı bir havası hakimdir. Tolstoy'un yazarlıkta kararlı olduğu ve üstelik Rus edebiyatında daha önce yazılmamış şeyleri yazacağı belli olmuştu. (Alfa Yayınları)



Apayrı bir gerçeklik

Julio Cortazar'dan Hayvan Hikâyeleri. Evlerinde yalnız olmadıklarını fark eden iki kardeş. Şiddetli ve tuhaf bir hastalık nöbetiyle aksayan bir mektup. Ölümden bir anlığına dönen sevgili. Bir evin bahçesini işgal etmiş bir kaplan… Yazar kitabında bizi hayallerin ve kâbusların musallat olduğu apayrı bir gerçekliğe götürüyor. (Can Yayınları)

Hayatın içinden

Özlem Anar'dan Son Sözler. “Artık benim için her şeyin sonu geldi çünkü ölüyorum. Ölümün kıyısındaki insanların son sözlerinin kaydedildiği bir kitabın sayfalarına girmek üzereyim. Şu anda ne evrenin sırlarının ne de hayatın anlamının bir önemi var. Tüm bunlara en yakın olunan anlar aslında hayatın içindeyken mümkündü.” Yazar, kitabında insan hayatının biricikliğini incelikli bir dille ilmek ilmek örerek anlatıyor. (Çınar Yayınları)



Striptizci cinayetini araştırmak

Jean-Christophe Grange'den Ölüler Diyarı. Cinayet büro amiri Stéphane Corso, bir dizi striptizci cinayetini araştırmakla görevlendirildiğinde, ne peşinde olduğu katilin karmaşık ruh halinin ne de girmesi gereken karanlık dünyanın farkındadır. Soruşturma onu geçmişi şaibeli, Goya hayranı bir ressama götürür. Gerilimin efendisi Grangé, Ölüler Diyarı'nda insan doğasının kuytu köşelerini keşfe çıkıyor… (Doğan Kitap)

Kendini bulma hikâyesi

Asuman Portakal'dan Sista Patina Labirenti. Resim ve edebiyat alanındaki çalışmalarıyla tanınan Asuman Portakal'ın kaleme aldığı kitap ilk gençlik çağının ruhsal gelgitlerinde var olma savaşı veren iki kızın kendini bulma hikâyesini anlatıyor. Sosyal medya mecralarından Emo kültürüne, gençliği etkisi altına alan pek çok akıma, eğilime ve yaşam tarzına değinen bu sürükleyici roman. (Tudem Yayınları)

Aşk, tasavvuf

Elif Şafak'tan Aşkın Kırk Kuralı. Ella ve Aziz'in aşkını, Mevlânâ ve Şems'in yoldaşlığını güzel ve büyülü bir çerçeve gibi saran kitap, Şafak'ın aşk, tasavvuf ve anlam arayışı üzerine kaleme aldığı bir metin. Kitapta bu kırk kurala Aşk kitabında yer alan, aşka dair en güzel cümleler de eşlik ediyor. Yazar “Uçsuz bucaksız bir deryadır tasavvuf” diyor… (Doğan Novus)

Okumaktan hoşlanmaz

Hubert Ben Kemoun'dan Jules’ün Bir Yılı: En Sevdiğimiz Korsan. Jules kitap okumaktan pek hoşlanmaz. Öğretmenlerinin okuma saatinde onlara bir şeyler okumasınaysa bayılır. Öğretmenleri Korsan Billy'nin maceralarını okumayı öyle bir yerde bırakır ki Jules soluğu kitapçıda alır. (Hep Kitap)



Turnuvaya katılacaklardı

Uğur Önver'den Futbol Akademisi’nde Büyük Buluşma-2. Maslak Futbol Akademisi'nde hem yeni arkadaşlıklar edinen hem de çok eğlenen Nehir ve arkadaşlarını Antalya'da inanılmaz sürprizler bekliyordu! Başarılı olan 14 öğrencinin gitmeye hak kazandığı bu özel gezide çocuklar futbol temalı bir otelde kalacak, zorlu antrenmanlardan geçerek bir turnuvaya katılacaklardı. (Kırmızı Kedi Yayınları)



O bir süper kahramandı

Salah Naoura'dan Süperhügo–İyilik Peşinde! Hügo, Süperköpek'in eşyalarını bulduğundan beri, kendini gerçek bir kahraman gibi hissediyordu. O yüzden, minik kedi Mimi'ye göz kulak olması söz konusu bile değildi! O bir süper kahramandı ve kurtarması gereken hayatlar vardı! Ya da belki, kurtarması gereken kediler… (Tudem Yayınları)



İnsan hayatının değersizleşmesi

Lev Nikolayeviç Tolstoy'dan İlk Hikâyeler Sivastopol Hikâyeleri. Bu ciltte yer alan eserler, öncelikle Tolstoy’un yirmili yaşlarında bir genç olarak savaş ortamında verdiği kararları, dünyayı yorumlama tarzının özgünlüğünü ve karakterini sergiliyor. Toplu imha silahlarıyla şekillenen yeni savaş biçiminin ortaya çıktığı bir dönemde, insan hayatının değersizleşmesini, savaş alanında ve dinlenme yerlerinde uğruna savaşılan şeyin anlamsızlaşmasını yaşayan bir delikanlıdır karşımızdaki. (Alfa Yayınları)

Karın altındaki buğday tanesi

Feyza Hepçilingirler'den Kar Altında Buğday Tanesi. Yine karanlık bir dönemden geçiyoruz. Ülkemizin aydınları, yarı aydınları, okumuşları, yaklaşan karanlığı enselerinde hissediyorlar ama hiçbir şey yapamıyorlar. Karın altındaki buğday tanesi kadar çaresizler. Bugün başımızın üstüne yığılmış, soluk almamızı zorlaştıran şeyler, belki de karın altında gün ışığına kavuşmayı bekleyen buğday tanesiyle özdeş kılıyordur bizi. (Kırmızı Kedi Yayınları)