Haftanın Kitapları

İnsan neden aşık olur?

Murat K. Beşiroğlu'ndan Aşk Algoritması. Yazar, yeni romanında hayatımızın giderek daha büyük bir parçası olmaya başlayan yapay zekâ teknolojisini bu kez insanoğlunun tarihin en eski çağlarından bu yanan kafa yorduğu aşk ve ilişkiler düzleminde ele alıyor. Bir insan başka bir insana neden âşık olur? Aşık olacağımız kişide hangi özellikleri ararız. (İkinci Adam Yayınları)



Türkçe yazılmış ilk kitap

Seralp Uzun'dan Veteriner Tıp Acil & Yoğun Bakım Prosedürleri. Yazar “Veteriner Tıp Acil alanında Türkçe yazılmış ilk kitap olma konumundadır. Özellikle genç meslektaşlarımızı ve mezun olacak öğrencilerimizi bilgilendirmek üzere dizayn edilmiştir. Açıklayıcı 175 fotoğraf ve yine grafiklerin kullanıldığı açıklayıcı bir dil tercih edilmiştir” diyor. (Elyaf Matbaa)



Tarihsel bütünlük

Gordon Childe'den Aryanlar. Irk olgusunu yalnızca filoloji ya da antropoloji açısından ele almak; kültürel gruplar arasında çanak çömlekler, araçlar, silahlar ve etnik ya da dilsel gruplardan yola çıkarak belli bağlar tanımlamak bazen yanıltıcı olabilir. Bu yanılgıdan kaçınmak için arkeolojik bulguları tarihsel bütünlüğü ve gelişim içinde kavrayıp yorumlayan yazar, arkeolojiye Marksist bakış açısını getirmiştir. (Alfa Yayıncılık)



Sıcacık bir öykü

Buket Çetin'den Babam Kurbağa Oldu. Petek ve Çiğdem bir gün okuldan dönerken apartmanlarının bahçesinde bir kurbağayla karşılaşırlar. Kurbağa ile karşılaşmaları onlar için hayalle gerçeğin iç içe geçtiği heyecan dolu oyunların başlangıcı olur. Aile bağları, arkadaşlık, özlem ve düşsel yolculuklar üzerine sıcacık bir öykü… (Altın Kitaplar)



Hatırlamak, anlatmak, yazmak

Dilek Şenol Orhon'dan Fısıltılar. Yaşananların büsbütün kaybolmaması için hatırlamak, anlatmak ve yazmak gerekir. İşte o zaman bir hayalet yazar sızıverir Hale’nin yaşamına, içinde aile sırlarının, aşkın, acının, ilmi zaman da sevincin yer aldığı bir yolculuğa çıkarlar birlikte, geriye sadece fısıltılar kalana dek sürer yolculuk. (Bellade Yayıncılık)



Neyle karşılaşacağız

Fuat Yalçın'dan Tren Tam Vaktinde Geldi. “Sisle dolu hayatımızda ilerlerken gördüklerimize, işittiklerimize, dokunduklarımıza bir anlam vermeye çalışıyoruz. Karşılaştığımız olayların, hadi ona etki diyelim, haddi hesabı yok. Sonra bizim tepkilerimiz, sonra yeni olaylar. Neye dokunduğumuzu, neye dokunacağımızı, bir sonraki adımda neyle karşılaşacağımızı bilemiyoruz. Tıpkı siste yürüyen insanlar gibi.” (Bilgi Yayınevi)



Sıra dışı bir roman

Onur Orhan'dan Yusuf’u Bulmak. Yazarın bu sıra dışı romanı, kayıp Yusuf'un peşinde benzersiz bir hikâye anlatıyor. Yeraltı dünyası, hapishaneler, gazinolar ve zengin çevreler de dahil, toplumun her kesiminde dilediği gibi dolanan, hemen herkesin kendinden bir şey bulduğu bu benzersiz, ele gelmez figürün efsaneler ile gerçekler, unutulmaz bir portresini çiziyor. (Can Yayınları)



Özgür sayılmazdı

Stephanie Garber'den Caraval 2-Legend. Kendisini Caraval'ın dünyasına kaptıran Donatella Dragna, en sonunda babasından kurtulmuş ve ablasının istemediği bir adamla evlenmesine engel olmayı başarmıştı. Kızların bunu kutlaması gerekiyordu belki ama Tella tam olarak özgür sayılmazdı. (DEX Kitap)



Bütün romanları bir arada

Sabahattin Ali Bütün Romanları (Ciltli). Kuyucaklı Yusuf – İçimizdeki Şeytan – Kürk Mantolu Madonna. “Bu eser muharririn şimdiye kadar roman sahasında bastırmış olduğu iki eserini gölgede bırakan bir kuvvet ve mükemmellik taşımaktadır. Sıkılgan, kendi içine kapanmış, pısırık denebilecek bir adamın hayat macerasını anlatan bu eserde, müellif şaşılacak bir psikoloji kuvveti göstermiş ve bize, unutulmayacak bir insan portresi çizmiştir.” (Varlık, 1943) (Everest Yayınları)



Musikinin ayrıntıları

Güneş Ayas'tan Müziği Boğan Gürültü. Yazar, Osmanlı toplumunda geniş bir sosyal zemine yayılan ve çoğu zaman birleştirici bir vazife gören, hatta farklı dinlere mensup insanların birlikte icra ettiği “musiki”nin, suların nispeten durulmasının ümit edildiği yıllarda ise Zeki Müren gibi ikonik bir ismin kariyerinin de gösterdiği gibi yüksek kültür-popüler kültür tartışmalarının ortasında kaldığını ayrıntılarıyla gözler önüne seriyor. (İthaki Yayınları)



Çok çılgın planlar

Meg Rosoff'tan Bilge Köpek Yeni Evinde. Anne Pişi, günün birinde annelikten istifa eder! Öyle ki, Pişi ailesinin evinde ne temiz çamaşır kalır, ne de bir tabak yemek pişer. Dağınıklık, evde bir sürüngen gibi dolaşmaya başlar. Ta ki, günün birinde, bilge köpek Merlin, Pişi ailesini barınakta görüp sahiplenene kadar. Kahramanımızın çok çılgın planları vardır… (Tudem Yayınları)



Sevgi, sabır ve anlayışla kalalım

Dilek Cesur'dan Seni Anlıyorum Anne. Bu kitap çocuğunuzun neyi neden yaptığını anlamaya, sizin nasıl çözümler bulacağınıza ve en önemlisi sabrınızı nasıl muhafaza edeceğinize yardımcı olacaktır. Kendi çocukluğumuzdan ve çocuklarımızdan kazandığım deneyimleri, yaşanmış örnek olaylar ile yüreğinizde yeni bir ufuk açabilmek adına sizlerle paylaşıyorum. Hep sevgi, sabır ve anlayışla kalalım… (Yediveren Yayınları)



Yeni ufuklar açıyor

Ferit Burhan'dan Özür Dilerim Yalnızlıkla Yaptım. Hakikatte yalnızlığı hissedebilmek, ona dokunabilmek ve onunla yaşamaya alışabilmek modern insanın en büyük zorluklarının başında gelmektedir. Bu kitap ise okuyucu için, yalnızlığa, belki bir çare belki de umut dolu bir pencereden bakmak için yeni ufuklar açıyor ve eski düşüncelerle birer birer hesaplaşmayı vaat ediyor. (Motto Yayınları)



Umutlu bir rüzgar

Zülfü Livaneli'den Rüzgarlar Hep Gençtir. Evrensel bir ezgidir Zülfü Livaneli, Ya da eşsiz bir film karesi, Belki de sonu gelsin istemediğimiz bir romandır o. Ama en çok da umuttur. Hep genç kalan, gençlikle çoğalan, her dokunduğuna çiçek açtıran umutlu bir rüzgâr. (DEX Kitap)



Son hatırladığın

Shari Lapena'dan Evdeki Yabancı. Keyifle mutfakta yemek hazırlıyor, kocanın işten dönmesini bekliyorsun. Son hatırladığın bu… Gözlerini açtığında hastanede yatıyor ve buraya nasıl geldiğini anımsayamıyorsun. Polis çetelerin cirit attığı bir semtte, arabanın kontrolünü kaybedip kaza yaptığını söylüyor. Polis bir belaya bulaştığını düşünüyor. (Doğan Kitap)



Yaşananların hikâyesi

Altar Kaplan'dan İki Nehir Arası. Savaşın hikâyesidir bu, hayali bir ideolojinin peşinde birbirlerini, hiç tanımadıkları, belki de normal hayatta arkadaş olabilecekleri başka insanları öldürmenin hikâyesidir. Herkes, her şey bu hayali ideolojinin kurgusal varlığının insafına kaldığında yaşananların hikayesi… Alfa Yayıncılık)



Sevgiye tutunmak

Hakan Yel'den Bir Daha. O, toprağa düşerken uyananlardandı. Ve tanıdık bir dünyanın hiç bilinmeyen yüzünde sadece sevgisine tutunarak ayakta kaldı… Yaşadığı zamansız acılara rağmen kurmaya çalıştığı hayatın talihsiz bir kaza sonucu altüst olması, Ali Rıza’yı hayal bile edemediği bir diyara sürükler. Artık ne dünyaya aittir ne de ölümlüler yurduna… Yavrusu ise bıraktığı yerde yapayalnızdır. (Altın Kitaplar)



Senle ben..

Thierry Murat'tan Yaşlı Adam ve Deniz. Belki de birbirimize benziyoruzdur… Senle ben… Ama biliyorsun ki balık, kardeşim de olsan, olağanüstü de olsan, seni öldürmem gerekiyor. (Bilgi Yayınevi)



Katledilmiş mürettebat

Mur Lafferty'den Altı Diriliş . Uzayın derinliklerinde sürüklenen bir gemi. Katledilmiş bir mürettebat. Katil kim? Maria Arena, bir uzay gemisinin klonlama bölgesinde gözlerini açtığında bir önceki hayatında öldürüldüğünü fark eder ama nasıl öldüğüne dair anıları silinmiştir. Ona anlatacak biri de yoktur çünkü tüm mürettebat hayatını kaybetmiştir. Yeni bedenlerinde dirilen klonlar katillerinin kim olduğunu bulabilecek midir? (Çınar Yayınları)



Gerçekten eğlenceli

Sophie Kinsella'dan Şaşırt Beni. Mutlu evliliğin sonsuz aşkın sırrı sence nerede saklı? Hayatta en çok sevdiklerimiz, bizi en çok şaşırtanlardır. Muhteşem ikizleri, aşk dolu bir yuvaları ve sevdikleri işleri olan bir çift hayal edin. “Gerçekten eğlenceli.” -The New York Times Book Review. “Yürekten… Bildik sorunlarla ilgili tatlı bir roman gibi başlayıp güven, aile ve yargılarımız hakkında çok derin bir hikâyeye dönüşüyor.” -Publishers Weekly (DEX Kitap)



Kaçışın öyküsü

Erich Maria Remarque'den Lizbon'da Bir Gece. Hüzün verici 1942 yılı: dünya yavaş yavaş savaşa doğru ilerlerken herkes Avrupa'yı terk etme derdinde. Lizbon'un karanlık rıhtımında fakir bir genç adam, büyük bir hevesle gemilere bakıyor. Hedefi Amerika. Ama ne vizesi var ne parası. Derken yabancı bir adam kendisine iki gemi bileti sunuyor. Ancak adamın bir şartı var: bu gece yalnız kalmak istemiyor, karşısındakine kendi hayat hikâyesini anlatmak istiyor; kaçışının öyküsünü. (Everest Yayınları)



Karmakarışık bir ilişki

David Liss'den Spider-Man: Düşmanca Devralma. Peter Parker karmakarışık bir ilişki ağının içerisindeydi. En ileri teknolojileri barındıran bir laboratuvarda çalışıp dünyayı değiştirmeye çalışan genç bir bilim insanıydı. Yine de ikinci işi olan suçla mücadelenin getirdiği sorumluluklarla baş etmekte zorlanıyordu… Wilson Fisk, namıdiğer Kingpin, New York'a dönmüş ve kendisini halk arasında fedakâr bir girişimci ve hayırsever biri olarak gösterme çalışmalarına başlamıştı. (İthaki Yayınları)



Ailem, en büyük hazinem…

İclal Dikici'den En Büyük Hazinem. Yazar kitabında, yaşadığımız coğrafyanın doğal güzellikleri ve tarihi değerleri ile iç içe geçen sürükleyici bir maceranın kapılarını aralıyor. 10 yaş ve üzeri okurları, Pan Sanat Kampı'nın renkli atmosferinde, keşiflerle dolu bir serüvene ortak eden bu hareketli kitap; önyargıların yanıltıcılığına değinerek, arkadaşlığın, karşılıksız sevginin, hoşgörü ve dayanışmanın önemini hatırlatıyor. (Tudem Yayınları)



Sorunları sevgiyle çözmek

Dilek Cesur'dan Seni Anlıyorum Çocuk. Her anne ve baba gibi sen de zaman zaman çaresiz kaldın ve sabrın tükendi. Hiç istemediğin şeyleri yaptın belki. Belki de çocuk eğitiminde doğru bildiğin yanlışlar vardı! “Ben çocuğumu en iyi şekilde anlamak; sorunlarımı sevgi ve sabırla çözmek ve ona miras olarak mutlu bir çocukluk bırakmak istiyorum!” diyorsan bu kitabı mutlaka okumalısın. (Yediveren Yayınları)



Bilimsel açıklamalar

Judy Ridgway'den Zeytinyağı Diyeti. Akdeniz diyeti uzmanı Dr. Simon Poole ve zeytinyağıyla ilgili yirmi yılı aşkın deneyimiyle tecrübeli yazarın ortak çalışması olan bu kitap, zeytinyağına dair aklınıza takılan sorulara bilimsel açıklamalar getirecek ve günün her öğününe uygun 120'den fazla sağlıklı tarifle yaşam kalitenizi artıracak. (Alfa Yayıncılık)



Direnmek güzeldir…

Cem Can'dan Yüksek Doz Çürüyüş. Kitapta beş ayrı Distopya dünyasına konuk olacaksınız. 5 yazar, insan ruhunun en karanlık, tehlikeli ve tekinsiz diyarlarına yolculuk yaptı. Sadece hayal gücünün kaçabileceği kalın duvarlı zindanlar inşa etti sizin için… Direnmek güzeldir… Çürümenin ve çöküşün çağına hoş geldiniz! . (Altın Kitaplar)



Yalnız bir adamın hikâyesi

Kerem Görkem Süreyya’nın Saatleri. Geçmişle hesaplaşmanın ancak geleceği kurmakla mümkün olduğu dünyada, şimdiki zaman ne işe yarar? Kapıcı Süreyya, sıradan olduğu kadar sıra dışı da: Çöp alıp aidat toplarken gözlemcilik yapıyor, kent ve kentlilik üzerine düşünüyor. Süreyya'nın Saatleri, İstanbul'u ararken kendiyle karşılaşan yalnız bir adamın hikâyesi… (İthaki Yayınları)



Arkeolojik kayıt tutmanın yöntemleri

V. Gordon Childe'den Geçmişi Bir Araya Getirmek/ Arkeolojik Verilerin Yorumlanması. Yazar kitapta, arkeolojik düşünme ilkelerini ortaya koyduğu, yorumları ve kavramları araştırır, arkeolojik kayıt tutmanın yöntemlerini inceler ve arkeolojinin, verileri tarihsel bir bütünlük içinde değerlendirmesi gerektiğini savunur. Yeni olanlar için de, örneklerini tarihöncesi arkeolojiden alarak, çağların nerede başladığını ve kültürlerin tanımlanmasındaki kriterleri belirlemeye çalışır. (Alfa Yayıncılık)



Herkes için ipuçları

Scottt D. Samson'da Doğa Dostu Çocuk Nasıl Yetiştirilir? “Scott Sampson yükselmekte olan, özellikle çocuklar için insan sağlığı ve iyiliğine büyük önem veren yeni doğa hareketinin liderlerinden biri. Kitabında tabiatın gücüne dair zarif bir kanıt ile çocuklarla ilgilenen herkes için uygulanabilir ipuçlarını bir araya getiriyor.” – Richard Louv. (Alfa Yayıncılık)



Olağanüstü önemli bir kitap

Steven Pinker'den Doğamızın İyilik Melekleri/Şiddet Neden Azaldı? “Yirminci yüzyıl tarihin en kanlı dönemiydi” iddiası, ateizm, Darwin, devlet yönetimi, bilim, kapitalizm, komünizm, ilerleme ideali ve erkek cinsiyetin de aralarında bulunduğu pek çok şeytan itham edilirken başvurulan klişelerden biri. Peki ama bu doğru mu? Pinker tam tersini savunuyor. Peki insanın doğası iyi mi kötü mü? “Olağanüstü önemli bir kitap.” –The New York Times Book Review (Alfa Yayıncılık)



Bir Okuma Rehberi

Kaan H. Ökten'den Varlık ve Zaman. Bu Okuma Rehberi şu bölümlerden meydana gelmektedir: – Heidegger felsefesinin genel hatları – Heidegger'in kısa hayat hikâyesi – Varlık ve Zaman'dan önceki yayın ve derslerin ayrıntılı özeti. -Çok sayıda açıklayıcı görsel ve tablo – Kapsamlı ileri okuma önerileri ve kaynakça. Bu Okuma Rehberi sayesinde, felsefe tarihinin en önemli metinlerinden biri olan kitabı doğru anlamak daha kolay olacaktır. (Alfa Yayınları)



Şiddeti araştırıyor

René Girard, Şiddet ve Kutsal'da şiddetin kaynağında kutsalın bulunduğunu iddia ediyor. Uygarlığımızın merkezindeki yapının köklerine inerek tarih boyunca görüldüğü, edebiyat ve mitte temsil edildiği haliyle şiddeti araştırıyor. Zarif ve açık bir dille kaleme aldığı bu araştırma hem önemli bir bilimsel çalışma hem de edebi bir eser. Belki de Girard'ın en büyük meziyeti bu… (Alfa Yayıncılık)



Tüm hayatı altüst olur

Ian Rankin'den Masadaki Düşman. Gregor Jack güzel bir evliliği ve parlak bir geleceği olan başarılı bir milletvekilidir. Fakat bir gece genelev baskınında yakalanmasıyla görkemli kariyeri ve tüm hayatı altüst olur. Peki bu trajedi yaşanırken milletvekilinin karısı nerededir? İşte Dedektif John Rebus'u olayların tam ortasına çeken de aklına düşen bu soru olacaktır. İsimsiz telefonlar, birdenbire yapılan bir genelev baskını ve şimdi de milletvekilinin kayıp ve belki de öldürülmüş karısı…

(Alfa Yayınları)



Sosyal medya bağımlılığı

Said Ercan'dan Dijitalizm. Bu kitap aslında bir buluşmayı temsil ediyor. Gerçek hayatta başlayan ve sanala taşınan, sanalda başlayan ve gerçeğe taşınan bir buluşma, dijitalin kalbine başlatılan yolculuğun dokunsal hali. Dijital pazarlama, sanal gerçeklik, sosyal medya bağımlılığı, yapay zeka, dijital iletişim, sosyal medya uzmanlığı, viral pazarlama, bloglar, influencerlar ve daha bir çok konu ele alındı. (Motto Yayınları)