Haftanın Kitapları

Hayat yolculuğu

Sevil Tunç'tan Kendime Mesaj. Yazar ve Kişisel Gelişim Uzmanı yazar, bir farkındalık sinyali olarak kişinin kendi içinde başlayan yolculuğunun ilk adımını temsil ediyor. Yazar, kitabında “Yaşanılan her olayın kişinin iç dünyasında kendine mesaj olarak algılaması ve yorumlamasıdır”derken kişinin hayat yolculuğunda yalnız olmadığını bu yolculuğa tüm soyuyla devam ettiğini ve soydan gelen bilgilerin DNA ile taşınarak bilinçaltında bulunduğunu belirtiyor. (Aya Kitap)



Toplumsal ironiler

Doris Lessing'ten İyi Bir Evlilik-Şiddetin Çocukları 2. Kitap, sıradan bir evliliğin tuzağına düşen sıra dışı kahramanımız Martha Quest'in dünyasında gömülü cinsel, toplumsal ironiler ve çelişkiler yakıcı bir zeka parlaklığıyla gözler önüne seriliyor. “Eğer 20. yüzyıl yazarları için bir Rushmore Dağı Anıtı olsaydı, üzerine oyulmuş yüzlerden biri kesinlikle Doris Lessing olurdu.” Margaret Atwood (Everest Yayınları)



Okuru büyüleyecek

Mark Twain ve Philip Stead'ten Prens Oleomargarin'in Aşırılması. Mark Twain arşivlerinde keşfedilip gün yüzüne çıkarılan çocuk kitabı taslağı, Bekçi Amos’un Hastalandığı Gün’ün Caldecott Ödüllü yazarı ve çizeri Philip ve Erin Stead tarafından tamamlanarak bir kitaba dönüştürüldü. Kutlukhan Kutlu'nun Türkçeye kazandırdığı kitap Twain’in her yaştan okurunu büyüleyecek!– The Washington Post (Can Çocuk Yayınları)



Zaman üstü metinler

Nuccio Ordine'den Hayat Boyu Klasikler. Yazar okurun elinden tutarak onu yüzyıllara ve sayısız mekâna yayılan bir gezintiye çıkarıyor ve çağımız insanlarını etkisi altına alan bazı durumları ve sorunsalları derinlemesine incelememize yardımcı olacak, zaman üstü metinler sunuyor. (Alfa Yayınları)



Özgürlük yılları

Susanna Tamaro'dan Bakışınla Aydınlanır Dünya. Arkadaşlık yıllarımız benim için büyük özgürlük yılları oldu. Yazar için sevgi, değişme yeteneği ve kurtuluş sözcüklerin ardında gizlidir. O büyülü sözcüklerle ilmek ilmek dokuduğu kitap, okurları üstü örtülmüş, unutulmuş yollara çağırıyor; sıcak bir dostluk ilişkisinin ışığında iç dünyamızı, hayatın bizi saran gizemini ve varoluşumuzun derin anlamını irdeliyor. (Can Yayınları)



Gerçek bir yaşam hikâyesi

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan Camdaki Kız. Aşk yakıyor. Ayrılık kavuruyor. Aldatılmaksa hep çok acıtıyor… Yazar “Bu kitapta her zamanki gibi gerçek bir yaşam hikâyesi anlatacağım sizlere. Hep lüks içinde yaşamış ama kaderi daha baştan kötü yazılmış Camdaki Kız ile bir varoş çocuğunun aşk hikâyesi bu”diyor. (Doğan Kitap)



Boşalt, boşalt bitmiyor

Deniz Eren'den Tabulardan İnecek Var. Yüreğimin içinde birikmiş geçmiş, öyle çok yer kaplıyor ki… Boşalt, boşalt bitmiyor. Ya ben kaşıkla deniz boşaltıyorum ya da okyanus saklamışım yüreğime haberim yok. Boşalacak bir gün. Boşaldığında ya çok boş kalırsam diye korkuyorum artık. Biliyorum, yalnız değilim ve olmadım hiç. (Gita Yayınevi)



Özgür bir ruh

Nicolas Dickner'den Özgürlüğün Altı Derecesi. Üç kişi, özgürlüğe uzanan sayısız yol. Eric ve Lisa iki yeniyetme arkadaş. Birinin agorofobisi, diğerinin klostrofobisi var. Biri odasından bütün dünyaya ulaşabilen dâhi bir hacker, diğeriyse dünyayı gezmek isteyen bir özgür ruh. Haritada görünmeyen küçücük bir kasabada yaşayan bu iki gencin, CIA'i bile aldatacak gizemli bir planı var. (Everest Yayınları)



Karasevda romanı

Mehmet Rauf'tan Eylül. Yasak aşk temasının dönemine göre oldukça cesurca işlendiği bir aşk ve karasevda romanı olan Eylül, metin üzerinde yapılan kapsamlı bir çalışmayla, orijinal diline müdahale edilmeden yayına hazırlandı. “Psikolojik roman” denince akla gelen ilk eser olan Eylül'ü şimdi eski hataların tek tek ayıklandığı yeni çevirisi, yazarla yapılan “Eylül'ü Nasıl Yazdım” söyleşisi ve notlandırılmış, döneme ait harita, fotoğraf ve kartpostallarla zenginleştirilmiş baskısıyla okurlarımıza sunuyoruz. (Can Yayınları)



İnsanların ihtiyacı

Canfeza Sezgin'den Kanserde Doğru Bilinen Yanlışlar. Yazar “21 yılı geride bıraktığım meslek hayatımda gördüm ki hastaların kafası, zakkum, DMSO, Kütahya'nın ısırgan otu, Akhisar'ın andızotu, Küba' da kanserin çözümü, İsrail'de kimsenin kanser olmaması, kanserin basit bir vitamin eksikliği olduğu gibi çok sayıda ‘efsane’ ile karışmış durumda. Ve anladım ki insanların ihtiyacı aslında çok net: Bilimsel Tamamlayıcı Kanser Tedavisi. İşte elinizdeki kitabı yazma nedenim budur” diyor. (Hayykitap)



Yaşlı ve yalnız kadın

Tuna Kiremitçi'den Dualar Kalıcıdır. Hizmetçisi ve kedisinden başka kimsesi olmayan Madam Rosella ile Pelin'in yolları bir Orta Avrupa kentinde kesişir. Yaşlı ve yalnız kadın çok ama çok özlediği Türkçeyi konuşabileceği birini aramaktadır. Antika mücevherleri ve güzelliğiyle hâlâ parlayan bu asil kadınla genç ve ümitsiz rocker Pelin'in dostlukları ilerledikçe, her ikisinin yaşamında da değişimler başlar. (Mona Kitap)



Unutulmamak için…

Andreas Steinhöfel'den Gecen Gündüzüm Olsa. Alman çocuk ve gençlik edebiyatının yetkin kalemlerinden Andreas Steinhöfel'in imzasını taşıyan Gecen Gündüzüm Olsa, hafızasının küçük oyunlarına direnmeye çalışan bir büyükbaba ile yüreği hasret duygusuyla dolup taşan torunu arasındaki ilişkiye dair, mutluluk verici bir öykü. (Tudem Yayınları)



Kendini mutlu hisseder

Jean Rhys'ten Dörtlü. 1930'ların bohem Paris'inde kocası Stephan'la avare bir yaşam süren Marya, hayatında ilk defa kendini mutlu hissetmektedir. Bir sonraki günü asla düşünmeden yaşayan çiftin bu hayatı, Stephan'ın birden hapse atılmasıyla tepetaklak olur. Beş parasız ortada kalan Marya'nın yolu, kültürlü bir İngiliz çift olan Heidler'lerle kesişir. (Can Yayınları)



Oğlunu anlatıyor

Abdullah Ataşçı'dan Yara Bende. Tepeden başlayıp dereye uğrayan, dereden sonra ekmeğe varan, ekmekle gönül, gönülle saik, saikle veda bahsini beraber açan, nihayetinde yol, ağıt ve kuyu diyen bir anlatı kuruyor yazar. Bu dokuz parça boyunca da anlatıyor: Kelimenin ilk anlamıyla, anlatıcı karşısında durduğunu düşündüğümüz oğluna anlatıyor. (Everest Yayınları)



Bir ışık rehberi

Kamuran Akdemir'den Lulin’in Işık Rehberi. Merhaba… Ben Lulin. Kitabın içinden geldim. Bu bir Işık Rehberi… Sana yaşamı öğretmeye geldi. Çocuk rafında durduğuna bakma. Sen onu yaşın büyük olsa da oku. Anneysen anlamak, babaysan kavramak, gençsen eğlenmek, çocuksan hayatı öğrenmek için oku. Benimle beraber ışıklı bir maceraya çıkmak ister misin? (Mona Kitap)



Pire terbiyecisi

E.T.A. Hoffmann'dan Üstat Pire. Çekingen mizaçlı Peregrinus Tyss, bir Noel akşamı hediyeler götürdüğü bir evde esrarengiz Dörtje Elverdink’le karşılaşır. Dörtje başının dertte olduğunu söyleyerek ondan kendisini evine almasını rica eder. Bu sırada kente bir pire terbiyecisi ve mikroskop ustası, pirelerinin ve güzel yeğeni Dörtje’nin ortadan kaybolduğundan yakınmaktadır. (Can Yayınları)



Ustalıkla yazılmış bir kitap

Geoffrey Miller'den Sevişen Beyin: Eş Bulma Süreci İnsan Doğasını Nasıl Belirledi? “Ustalık ve titizlikle yazılmış bir kitap; yeni ve sarsıcı bir bilimsel kuramın temellerini atıyor.” –Matt Ridley. “Cinsel seçilimin zihnin evrimindeki rolünü bütün ayıntılarıyla ortaya koyan önemli bir çalışma.” –John Constable, Cambridge Üniversitesi Psikoloji, Evrim ve Cinsiyet Çalışmaları… (Alfa Yayınları)



Hayati ayrıntılar

Ömer F. Oyal'dan Gemide Yer Yok. Yazarın beklense de hazırlıksız yakalanılan bir iç savaşı bir iç konuşma, gündelik olaylar, küçük ama hayati ayrıntılar üzerinden anlattığı çarpıcı bir roman. Bütün hayatların ve mekânların işgal edildiği, yetişkinlerin hızla zalimleştiği, çocukların hızla büyüdüğü, yarın duygusunun herkesin avucundan kayıp gittiği, umutsuzca bir bilinmeze yelken açılan bir hayatta kalma mücadelesi. (Yapı Kredi Yayınları)



Derin dönüşmler

Carter V. Findley'den Dünya Tarihinde Türkler. Kültürel, ekonomik, sosyal ve siyasal tarih elinizdeki kitapta, Türk kimliğinin mekâna ve zamana yansımasını ve Türklerin İslam'ı kabul etmesinin ve modernliğe dahil olmasının art arda belirlediği derin dönüşümleri aydınlatmak için bir araya geliyor. Carter Findley ilk kez erişilebilir tek bir kitapta, Türk halklarının ayak izlerini bozkırdan imparatorluğa, ulus devlete kadar izliyor. (Alfa Yayınları)



Acı ve tatlı anılar

Jean Rhys'ten Günaydın Gece Yarısı. Alkolün pençesinde ölümü kovaladığı Londra'dan yıllarını geçirdiği Paris'e dönen Sasha, bu şehirdeki acı ve tatlı anılarıyla bir kez daha karşı karşıya kalır. Girip çıktığı karanlık köşelerde, duman altı kafelerde ve barlarda uzak tutamadığı geçmişi her an karşısına çıkmayı beklemektedir. (Can Yayınları)



Öğrenciler için yazdı

Günay Özarın'dan Hayalleriyle Öğrenen Çocuk. Yazar, Hayallerini bilmekle başlar bir çocuğun kalbini ve düşüncelerini anlamak diyor. Peki onları sahiden dinliyor muyuz? Çocuğumuz ya da öğrencimiz bizden zor bir karar vermemizi istediğinde ne yapıyoruz? Eğitim koçu yazar, anne-babalar, öğretmenler ve hayalleriyle dünyayı kucaklamak isteyen öğrenciler için yazdı. (Mona Kitap)



Sanat konusunda

Nazım Hikmet'ten Kemal Tahir’e Mahpusaneden Mektuplar. Okur, yaşadığı dönemin sorunlarına ilişkin Nâzım Hikmet'in görüşlerine, dünyada ve ülkede yaşanan gelişmeler karşısındaki heyecanları ve umutlarına, aynı zamanda sanat ve edebiyata yaklaşımını, eserlerini oluşturma sürecinde Kemal Tahir'le paylaştığı düşüncelerini ve arayışlarını da anlama olanağı buluyor. (Yapı Kredi Yayınları)



Mutluluğu uzun sürmez

Iris Murdoch'tan İtalyan Kızı. Edmund Narraway, annesinin ölümünün ardından yıllar sonra çocukluk evine döner. Ancak bu ziyaretin mutluluğu uzun sürmez, ailesinden uzakta yalnız bir hayatı seçmesine neden olan gerginlikler yavaş yavaş su yüzüne çıkmaya başlar. Olayların perdesi aralandıkça, Edmund kendini yasak ilişkiler, saklı tutkular ve utanç verici sırlarla örülü bir ağa saplanmış bulur. Eşi ender bulunan türden bir romancı. – Kingsley Amis (Can Yayınları)



Sükûta davet

Halid Ziya Uşaklıgil'den Ferdi ve Şürekası-Özgün Metin. O vakit Saniha, kolumu dürterek parmağını ağzına götürdü, beni sükûta davet ediyordu. Sonra bana yazıhaneyi gösterdi, ikimiz de yavaş yavaş takarrüp ettik. Biraz başımı uzatarak yazdığına baktım… Ne yazıyordu, bilir misiniz? İsmail Tayfur, imza atıyordu, evet, imza! Şöyle: Ferdi ve Şürekâsı Ticaretgâhı için: İsmail Tayfur… (Everest Yayınları)