Haftanın Kitapları

Sağlıklı bir toplum dileğiyle

Coşkun Bel'den, Ağlama Anne… 34 yıldır sağlık yazarlığı yapan Bel'in, gazetecilik hayatının büyük bir bölümü hastane koridorlarında geçti… Kaybettikleri çocuklarının ardından feryatlarla hastane koridorlarını inleten, kendini yerden yere atan annelere tanık oldu. Yazar “Bu kitabı, annelerin ağlamadığı, çocukların güldüğü, sevginin dalga dalga büyüdüğü, sağlıklı bir toplum olmamız dileği ile yazdım” diyor. (Kişisel Yayınlar)

Sarsıcı düşünceler

Marcus Steinweg'ten Aşikarlık Dehşeti: Sahte Kesinlikler. Kitap sıradan başlıklar altında aşktan naifliğe, piyasadan dine, can sıkıntısından ırk

çılığa varıncaya kadar gündelik hayatımızın çeşitli veçheleriyle ilgili aforizmalar, değiniler ve yorumlarla sarsıcı düşünceler geliştiriyor. Üslubu ve tarzıyla felsefeyi akademinin koridorlarından çıkarıp onu asli görevine, kendimiz için düşünme ödevine çağıran bir çalışma. (İthaki Yayınları)

Öğretici ve eğitici bir eser

Atatürk 4D… Dünyada ilk kez, büyük bir liderin hayatı ‘Arttırılmış Gerçeklik Teknolojisi' kullanılarak anlatılmıştır. Atatürk 4D kartları ve uygulaması çocuklara yönelik üretilmiş, yetişkinlerin de ilgisini çekecek eğitici ve öğretici bir eserdir. Atatürk'ün çocukluğu, eğitim hayatı, katıldığı savaşlar, milli mücadeledeki üstün başarısı, devrimleri ve üstün liderlik özellikleri gibi konular; animasyonlar, 3 boyutlu modellemeler, filmler ve sesli anlatımlarla sunulmuştur. (Artge Kids Yayınları)

Tarihçilerin arşiv belgesi

Başka Bir Hikâye aynı kuşaktan 14 genç tarihçinin arşiv belgesi, gazete kupürü, günlük, mektup gibi tarihsel bir malzemeden ya da metinden yola çıkarak kurguladığı öykülerden oluşuyor. 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı ve 20. yüzyılın ilk yarısında Cumhuriyet toplumunun sıradan insanlarını, yaşamlarını ve olaylarını merkeze alan öykülerin bir araya getirildiği kitap, tarih ile edebiyat ilişkisini yeniden sorgularken bu ilişkinin hem tarih yazımı hem de edebiyat açısından ilginç örneklerini sunuyor. (Can Yayınları)

Radyo oyunlarının metni

Turan Dursun'dan Başlangıcından Bu Yana İnsanlık. Bu kitap yazarın daha önce yayınlanmamış, 8 Ekim 1978- 9 Mart 1979 tarihleri arasında, yayınlanan radyo oyunlarının metinleridir. Farklı ara başlıklar altında dokuz programdan oluşan yazılar, kaynakçalarla da desteklenmektedir. Bu programların sadece ana başlıkları bile, bu programların zengin içeriğini gözlerimizin önüne sermektedir. (Berfin Yayınları)

Bir çok sorunun cevabı

Dean Buonomano'dan Beyniniz Bir Zaman Makinesi. Yazar, zamanın beynin bir fonksiyonu mu olduğu ya da doğada serbest halde bulunup bulunmadığından, zamanın beynimiz tarafından nasıl algılandığına kadar sorulması dahi güç birçok soruyu cevaplandırıyor. Kitap, hem fizikteki hem de sinirbilimdeki son gelişmeleri bir potada eriterek okuyucuya bu alandaki birçok sorunun cevabını sunuyor. (Timaş Yayınları)

Rehberlik edecek

Burak Göral'dan Çocukla Sinema-Çocuklarınız için Film Seçme Rehberi. Kitap, 3-12 yaş arasındaki çocuklarınızla birlikte izleyebileceğiniz filmler konusunda size rehberlik etmek üzere yazıldı. Sizi sinemanın büyülü dünyasına davet eden bu kitap, çocuklarınızla yaşamsal doğru ve yanlışları sorgulamanın, onların duygusal zekâlarını ve bilişsel yeteneklerini geliştirmenin de kapılarını açacak. (Doğan Kitap)

Tüketim alternatifleri

İlkay Kanık'tan Gastro Endişe. Büyüsü bozulmuş dünyada çaresiz kalmış modern birey için endişeyi gidermeyi vaat eden yeni tüketim alternatifleri ortaya çıkmaktadır. Çünkü bir taraftan da her gün yediklerimize dair yeni bir endişe daha hayatımıza girmektedir. Bu endişe küresel pazarın içinde sağlıklı yiyecek endüstrisini yaratmaktadır. Öte taraftan su ve tohumlar kirlenmiştir, tek çözüm ise gelecek nesillerin su ve tohumları için verilecek olan özgürlük savaşlarıdır. (Alfa Yayıncılık)

Umut gökyüzünde

Anıl Basılı'dan Gökyüzünde Bir Gün. Hayallerinin peşine takılan çocuklar aynı heyecanla nefes alırlar. Kimileri sisin içinde kaybolur, kimileriyse güneşe döner yüzünü. Gerçekleşmeyeceğinden korktuğumuz tüm o hayaller için… Sınırsız deneme hakkın var, inan. Gökyüzüne bak, umut hep orada! (Büyülü Fener Yayınları)

Hayatı değişiyor

Niyazi Özyurt'tan Hayali Küçük Ali.. En büyük isteği, anne ve babasının yokluğunda tüm sevgisini yönelttiği dedesinin mesleğini devam ettirmek, onun gibi iyi bir hayali gölge oyunu ustası olmak. Bir gün dedesinin sırlarını öğreniyor ve hayatı değişiyor. Sırların peşine düşüp maceralara atılıyor. Bu macerada yalnız değil iki de arkadaşı var. Köpeği ve sincabı. Hayal perdelerinin ışığını bulma yolunda bir macera… (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Hayal kurma sırası çocuklarda

Dilek Yardımcı'dan Hayallerin Ötesinde. Okurlarını, geçmişle geleceğin el ele yürüdüğü, kimi zaman hüzünlü kimi zamansa heyecan verici bir umut yolculuğuna çıkaran bu içtenlikli roman; sevgiye, arkadaşlığa, aşka ve dayanışmaya olan yaklaşımıyla kalpleri ısıtıyor… Hedeflerin daima hayallerle gerçekleşebileceğini anımsatan kitap, hayal kuran herkesi yüreklerinin sesini dinlemeye ve asla pes etmemeye çağırıyor. (Tudem Yayınları)



Sorun çıkaracak mı?

Andrew Clements'ten Haylazların Kralı. Okuldaki haylazlıklarıyla ünlü Clay, çizdiği bir portre karikatürle bardağı taşırır. Müdürün odasındaki azarlardan kurtulsa da, övgüler alacağını sandığı ağabeyinden kurtulamaz. Kendi yaptığı hataları kardeşinin tekrarlamasını istemeyen ağabey, ondan söz alınca, Clay okulda sorun çıkarmamaya çabalar. Tam ailesinin ve müdürün güvenini kazanmak üzereyken yine işler karışır. (Günışığı Kitaplığı)

Özel hayatı güzelleştirme

Doris Hofer'den İçindeki Sen. Önemli olan mucize diyetlerle kilo vermek değil, her zaman güçlü, sağlıklı ve mutlu hissetmektir. Squatgirl'ün ikinci kitabında sağlıksız tariflerin sağlıklı versiyonlarını bulabilir, en iyi dostun olan vücuduna neyin iyi geleceğini öğrenebilir, hem iş hem de özel hayatını güzelleştirme yollarını keşfederek hedeflerine ulaşabilir, enerjini yükseltebilirsin. (Libros Kitap)



Başkalarını sömürme

Erich Fromm'dan İnsan Olmak Üzerine. İnsanın karakteri, kendi elleriyle kurduğu dünyanın gerektirdiği şeylerce yoğrulmuştur. 18 ve 19 yüzyıllarda orta sınıfın karakteri, güçlü sömürücü ve istifçi özellikler gösteriyordu. Bu “aktif ” karakteri, başkalarını sömürme ve daha da çok kâr etmek için kazançlarını biriktirme arzusu belirliyordu. 20. yüzyılda, insanın karakter yönelimi, oldukça büyük edilgenlik ve piyasa değerleriyle özdeşleşme gösterir. (Say Yayınları)

Okunması gereken bir kitap

Nur Yaycıoğlu'ndan Kaderin Psikolojisi. Yazar kitabında; kader, eğitim, kadın, politika, toplumdaki kadın-erkek ilişkileri gibi konuları akıcı bir dille işlemiş, kaderi farklı bakış açıları ile ele almıştır. Aslında kaderin insanların elinde olup olmadığına yani irade ile gerçekleşip gerçekleşmediğini sorgulamış, gerçekten de yaşam ve ölüm arasındaki kısa çizgiyi harikulade dile getirmiştir. Okuması gereken muazzam bir kitap. (Girdap Kitap)



Paganizmini iyi anlamak

Erhan Altunay'dan Kelt ve Germen Paganizmi. Avrupa kültürünü anlamak için Germen paganizmini iyi anlamak gerekir. Avrupa'da, özellikle Kelt bölgelerinde, Rönesans'tan sonra “Kelt kültürüne dönüş” başlamıştır ve başta Wicca olmak üzere birçok neo-pagan akımı da Kelt kültüründen etkilenmiştir. Ayrıca Anadolu'nun da bir Kelt yerleşimi olduğu unutulmamalıdır. (Destek Yayınları)



Başka bir duygu gizli

Elif Nihan Akbaş'tan Ördek Olsun Yüreğim. Artık büyüdüğü için kimsenin ona masal anlatmayacağından korkan Nihu bir akşam pencereden bakarken kayan bir yıldız görür. Yıldızın nereye düştüğünü merak eder.” Elinizdeki eser sadece bir çocuk kitabı değil, ilk sevincini, hayretini özleyen herkes için bir hediye. Çünkü içinde her okuyan için bir başka duygu gizli.” (Artemis Çocuk)



Çocuklar önemli

Evin Okçuoğlu'ndan Sakın Kızma Anne. Kitapta 20 öykü var. Kim bilir kaçında kendinizi bulacaksınız. Kendimizden içeri doğru bir yolculuğa var mısınız? Sevgiyle anlayışla örüyoruz ilişkileri… Yanlışlarımızı korkusuzca kabullenip, doğrunun ışığını görüyoruz. Hepsi insanlık hali… Çocuklar önemli diyor bu kitap. Yarının büyükleri oldukları için değil sadece… Bu gün de önemliler. Sakın kızmayın onlara. (Kora Çocuk)



Şemsiyenin tarihi

Marion Rankine'den Şemsiyoloji. Varlığından ziyade yokluğuyla, ancak olmadığında farkına vardığımız günlük, sıradan bir nesne şemsiye. Öyle veya böyle binlerce yıldır hayatımızda. Yazar, geçmişten günümüze edebiyattan hayatın türlü hallerine, “şemsiye olmanın”, üzerine bir bilim inşa edilecek kadar derin ve karmaşık bir gerçeklik taşıdığını gösteriyor bize. (Kırmızı Kedi Yayınları)



Gizem dolu bir hikâye

Murat Ünver'den Siyah Kedi. Amerika'dan başlayarak Peru, İspanya, İngiltere ve İstanbul'a kadar uzanan gizem dolu bir hikâye! Modern bilim ve fizik ötesi deneyimlerini birleştiren bir bilim insanının aşkı uğruna çıktığı elli yıllık bir arayış! “Hiç bir şey karanlık bir odada siyah bir kedi aramak kadar zor değildir; hele odada bir kedi yoksa!”

Konfüçyüs (Mona Kitap)



Turunçgiller neymiş

Ayla Çınaroğlu'ndan Turunca Güzelleme. Kitapta, turunçgilleri oluşturan meyvelerden bahsediliyor. Ayrıca bu şiirsel metinde Üç Turunçlar masalı da kendine bir yer buluyor. “Bu sabah ninem Üç Turunçlar masalını anlatmasaydı eğer ona böyle art arda sorular sormayacak ve turunçgiller de neymiş öğrenemeyecektim.” Kitap, 8 yaş üstü çocuklara hitap ediyor. (Hep Kitap)



Tekrarlanan döngüler

İlker Canbulut'tan Uyum Anahtarı. Bu kitap, hep aynı şeyleri yaşadığını ve âdeta bir akıntıya kapıldığını düşünenlere gönderilen bir ‘sal'dır. Yaşamında tekrarlayan döngülere kapıldığını hissedenlere fayda yaratmak için kaleme alındı. Şimdikinden daha mutlu ve başarılı bir resmin hayalini kuranlar, Bu resme nasıl ulaşacağını bilmeyenler, Akıntının güçlü dalgalarına karşı koymak isteyenler, Mutlu ve başarılı olan; amaçları bu durumun sürekliliğini sağlamak olanlar, Bu kitap tam size göre… (Sola Unitas Academy)



Somut ve çarpıcı bilgiler

Başak Tecer'den Varsa Yoksa İletişim. Bu kitapta doğru iletişim kurma konusunda somut ve çarpıcı bilgileri, küçük dozlarda, gerçekçi ve samimi bir şekilde paylaşıyor. Düşünce, duygu ve davranış arasındaki ilişkiyi kavramak, iletişim kazalarından uzak durmak, yazılı metinlerde ustalaşmak, beden dilinin sözsüz ipuçlarını yakalamak, çatışma yönetimini öğrenmek, dinlemenin kurallarını bilmek ve yaşanmış öykülerle “iletişimin ruhunu” anlayıp, eskimiş ezberlerini gözden geçirmek isteyen herkes için… (Remzi Kitabevi)



Hiç böyle görmediniz

Deborah Underwood'tan Yıldızlar Arası Sindirella. Kuşaktan kuşağa çocuklara hayaller kurduran Külkedisi Sindirella'yı hiç böyle görmediniz. Sindirella'nın ocağın başında oturmaya ayıracak zamanı yok. O alet çantasını elinden düşürmüyor! Sindirella'nın, prenses olmaktan çok başka hayalleri var ama bu Prens'le tanışmayacağı anlamına gelmiyor! (Güldünya Yayınları)