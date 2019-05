Haftanın Kitapları

Bir başyapıt

Lord Kinross'tan Atatürk-Bir Milletin Yeniden Doğuşu. Bir dünya liderini tabulaştırmadan, onun tüm insani yönlerini Bir dünya liderini tabulaştırmadan, onun tüm insani yönlerini –zaafları ve erdemleriyle– kaleme alan Lord Kinross, Mustafa –zaafları ve erdemleriyle– kaleme alan Lord Kinross, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı hakkında yazılmış belki de en objektif eserlerden Atatürk'ün hayatı hakkında yazılmış belki de en objektif eserlerden birini ortaya koymuştur. Herkesi bu başyapıtı okumaya davet ediyoruz… (Altın Kitaplar)



Her kadın okumalı

Mustafa Atasoy'dan Hormon: Menopoz Öncesi-Sonrası. Kanında estrojen ve progesteron, yani kadınlık hormonları dolaşan ya da artık dolaşmayan her kadının okuması gereken bir kitap… Menopoz sonrası hormon desteği almak mı “doğaya karşı mücadele” anlamına gelir, yoksa almamak mı? Doktorunuz size gerçek insan estrojenleri yerine at estrojenleri veriyor olabilir mi? Polikistik over, çikolata kisti hastalığı, menopoz, âdet düzensizliklerinde size verilen patentli sentetik/kimyasal progesteron hormonu, kanınızda dolaşan hormonun aynısı mı, yoksa kötü huylu bir taklidi mi? (Destek Yayınları)



Öncülük edecek kitap

Sevil Köybaşı'ndan Afife-Bir Devrin Çocukları. Çocukların görsel algılarını destekleyen çizimlerle ve akıcı anlatımlarla hazırlanan kitap; okumayı sevdiren, okurken bilgilendiren onların penceresinden bakan ve gelecek için yol belirlemede öncülük edecek kitaplar… (Martı Yayınları)



Bir ressamın sürgün yılları

Hıfzı Topuz'dan Paris Sürgünü. Yaşamı acılar ve trajik olaylarla dolu bir ressamın sürgün yılları… Türk resim tarihine damgasını vurmuş olan Avni Arbaş'ın 84 yıllık maceralı yaşamı Paris'te sürgünde geçti. Doğum sırasında eşini de yitiren Arbaş, yıllar sonra ülkeye dönebildi. Bir solukta okunan bu kitaptaki trajik olaylar ve buruk anılar, okuru yazarın usta kalemiyle bir dönemin canlı sanat ortamına götürüyor. (Remzi Kitabevi)



Yeni hedefi dedektif olmak

Kaan Elbingil'den Berk ve Çıp Çıp Dedektif Oldu. Yazarın son macerasında, köpekle kurulan dostluğu, komik bir dedektiflik merakıyla birleştiriyor. Berk'in yeni hedefi dedektif olmaktır. Dünyanın en önemli işi budur ona göre! Ailenin yeni üyesi Çıp Çıp köpek de ortağı olacaktır. İkili, mahalle kasabından okula, her yerde suç ve suçlu aramaya başlar. Ancak orda burada çalınan eşyalardan anlaşıldığı üzere zaten ortada bir hırsız vardır. (Günışığı Kitaplığı)



Doğayla yeni bir yaşam

Latife Tekin'den Unutma Bahçesi. Unutma ve hatırlama gibi hayati önemdeki kavramları sorgulayan ve kent hayatından, toplum kurallarından uzakta, doğayla uyum içinde yeni bir yaşam tasavvuru üzerine kurulu olan kitap, kolay yanıtlar vermeyi reddeden bir metin. Kitap belki de en genel anlamıyla doğa ile kültür arasındaki ikiliği ve bu ikiliğin insanın derinlerinde yansıyan tezatlarını gözler önüne seriyor. (Can Yayınları)



Batılılık- Batıcılık çelişkileri

Erol Manisalı'dan Siyasal İslam, Batıcılık ve Batılılık Kıskacında Türkiye. Yazar “Kısa yazılar halinde, “Batılılık- Batıcılık çelişkileri” ve özellikle bu çelişkinin siyasal İslam’a nasıl yardımcı olduğu işlendi. Özellikle AKP iktidarı döneminde ortaya çıkan çelişkiler yumağı, “siyasal, ekonomik ve kültürel” boyutları ile değerlendirilmiştir. Geçtiğimiz son baharda, Gündoğan’da (Bodrum) bahçedeki bir zeytin ağacının altında kaleme aldığım bu yazılarda AKP döneminde, “insan-toplum ilişkilerindeki garipliklere ve açımlara değinilmiştir” diyor. (Tarihçi Kitabevi)



Bir takım oyunu

Mümin Sekman, Bahar Eriş'ten Çocuklar Nasıl Başarır 2. Yazarlar çocukların başarısını en çok etkileyen faktörleri en yeni bilimsel bulgulara göre tek tek açıklıyor. Çocukların başarısı bir takım oyunu. Çocuğu sürece katan, kendi beklentileriyle çocuğun gerçeklerini uyumlandıran, karakterle uyumlu kariyer tasarımı yapanlar kazanıyor.

Biliyoruz ki, çocuğunuzun geleceğini merak ediyorsunuz. Çocuğunuz hayata tutunabilecek mi? (Alfa Yayınları)



Hayatınızı değiştirecek

Naz Baycan'dan Merve Kült-Bir Çöküş ve Diriliş Öyküsü. Beklenmedik anlarda yaşadığı bayılma ve yüksek oktavda küfür etme şikâyetiyle gittiği doktorlardan farklı bir tür panik atak olduğunu öğrenmesiyle hayatı değişen Merve Kült sizin de hayatınızı değiştirmeye geliyor… Neden yaptığını sorguladığı işi, bulamadığı aşkı, kaybettiği yaşam heyecanıyla sıkı sıkı sarılınacak, hiç bırakılmayacak bir dostunuz, huzurlarınızda diz çöküyor. (Artemis Yayınları)



Kimisine şaşacaksınız

Cazim Gürbüz'den Ehl-i İslam'dan Cinsel Fetvalar. Din ve cinsellik, öylesine birbiri ile sıkı ilişkili ki… Cima üstüne kurulmuş bir dünya, cima zevklerini vaat eden bir cennet ve tüm bu yapıya uygun olarak tarih boyunca ve günümüzde verilen fetvalar fetvalar fetvalar… Bu kitapta kaynakları ve fetvacıları gösterilen “şahitli-ispatlı” cinsel fetvaların kimisine çok şaşacaksınız, çoğunu okurken yüzünüz kızaracak, kimisine de kahkahalarla güleceksiniz. (Berfin Yayınları)



Buna şaşırmadım?

Selami Genli'den Ben Kimim?-Tımarhane 2. Yazar “Dem, nem, cem, gem… Beni bu dört kelime yüzünden deli diye yaftaladınız. Buna şaşırdım mı? Tabii ki hayır! Çünkü her biriniz, sistem denen bu zırvalığın değirmenine su taşıyan küçük kovalardan başka bir şey değilsiniz. Sakın yanlış anlamayın, size hakaret etmiyorum. Sadece gerçekleri açıklamaya çalışıyorum. Çünkü benim işim bu; sadece gerçekleri anlatmak” diyor.. (Bilgi Yayınevi)



Ne istiyorum? Varoluşum ne?

Mine Özgüzel'den Edebiyat Terapi. Bugün hâlâ kendime şu soruları soruyorum: Kimim? Ne istiyorum? Varoluşum ne? Bunlara içtenlikle cevap verebilmek için kime döndüm? Sartre'a. Çünkü o kendi varoluşunu ölümüne dek sorgulamaktan hiç vazgeçmez ve “insan, kendisini oluşturduğu varlıktan başka hiçbir şey değildir” diye yazar. Ben de onunla birlikte, onun yolundan giderek, varoluşumu tüm çıplaklığıyla bir kez daha sorgulamak istiyorum. (Doğan Kitap)



Uzay filmlerindeki gibi

Deniz Erbulak'tan Mete 2-Bu Gezegeni Seviyoruz. İnanmayacaksınız ama öğretmen bu ara Güneş, Ay ve Dünya’nın yörüngelerinden söz edip duruyor. Yörünge, birbirlerinin etrafında dönerken kullandıkları yolmuş. Babamın trafiğin olmadığı caddeyi kullanması gibi bir şey bence bu. Gezegenler de en kestirme yoldan Güneş’in etrafında dönüyor herhalde. Ay’dan falan da bahsettik. Güneş Sistemi’nden ve galaksimizden de! Tıpkı uzay filmlerinde olduğu gibi. (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Kendi kendine konuşan kadınlar

Seray Şahiner'den Antabus. Leyla'yı çok iyi tanıyoruz. Sadece gazetelerin üçüncü sayfa haberlerinden değil; kendimizden, ailemizden, yakın çevremizden, komşularımızdan. Leyla, başına buyruk olmasının önüne engeller konularak tek başına bırakılmış. Antabus, Leyla ile birlikte, ona bakıp görmezden gelenleri de anlatıyor. Yazar, romanında bir “iç sesler” geçidiyle baş başa bırakıyor okuru. Susturulduğu için kendi kendine konuşan kadınların romanı bu. (Everest Yayınları)



Hayat kurtaran 20 adım

Canan Efendigil Karatay'dan Karatay Diyeti’yle Obezite ve Diyabete Çözüm Var! Kitap diyabet hastalarından gelen yoğun talebe yanıt vermek için yazıldı. Karatay her zamanki anlaşılır üslubuyla obezite ve diyabet hastalığının nasıl geliştiğini ve nasıl düzeltilip önlenebileceğini anlatıyor. Her tür şekerin vücuda nasıl zarar verdiğini gözler önüne seriyor. İnsülin direncinden, hipoglisemi ataklarından ve insülin takviyesinden kurtulmanın şifrelerini veriyor! (Hayykitap)



Yaşın ötesinde bir aşk

Andrew Sean Greer'den Bay Less. Yazar, “turist Amerikalı”yla alay ederken kültürün, cinsiyetin, yaşın ötesinde bir aşk hikâyesini, dehanın yakınında olmanın ama o yüceliğe asla erişememenin acısını mizahı asla unutmadan anlatıyor. Bay Less, yanlış anlaşılmalar, sonu gelmeyen hatalar ve insan kalbinin derinliklerine dair bir roman. “Fark yaratan üslubu ve edebiyatta nadir görülen derinlikteki başkarakteri, bu romanı muhteşem kılıyor.”- Roxane Gay – (İthaki Yayınları)



İstanbul için hayaller

Feridun M. Emecen'den Fetih ve Kıyamet 1453. Adını tarihe yazmış Fâtih Sultan Mehmed kimdi?

Nasıl bir dünyası vardı? Yaşama dair görüşleri ve

21 yaşında onu “Fâtih” yapan unsurlar nelerdi?

İstanbul onun için ne ifade ediyordu? Onu almak için

kurduğu hayaller neydi? Kuşatmaya hazırlık aşamalarında neler yaşanmış ve fetih nasıl gerçekleşmişti? Yazar bu şanlı fetih üzerine merak edilen pek çok soru, gözden geçirilerek yeni makaleler eklenen bu baskısında, tüm detaylarıyla incelendi. (Kapı Yayınları)



İlk bilim- kurgu eserimiz

Osman Nuri Eralp'ten Başka Dünyalarda Canlı Mahlükat Var mıdır? Türkiye'nin ilk bilim-kurgu eseri, bir asır sonra ilk defa Latin harfleriyle okuyucuyla buluşuyor. Bakteriyoloji ve kimya alanlarında uzmanlaşan Osman Nuri Eralp'in bilimsel çalışmaları, kendi döneminde en kapsamlı ve öncü çalışmalar arasında yer alıyordu. Türkiye'de bilim-kurgu adıyla kategorize edilebilecek belki de en eski örnek olan bu eser, Bilge Kösebalaban tarafından keşfedildi ve Osmanlıca harflerle ilk yayımlanışından bir asır sonra, ilk kez Merve Köken tarafından Latin harfleriyle çevrildi. (Karakarga Yayınları)



Keyifli bir sohbet

Jean Claude Nouet'ten Hayvan Hakları. Biri Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı’nda Fransa temsilcisi, deneyimli bir yargıç, diğeri hayvan sağlığı ve hayvanları koruma üzerine çalışan üniversite hocası bir patolog. Soru-cevap şeklinde ilerleyen keyifli bir sohbet. Güncel tartışmaları yoklayarak, meseleye etik, hukuk ve bilimsellik ekseninde yaklaşan akılcı ve serinkanlı bir yaklaşım. Orta yolcu değil, tam bir ortak yolcu kafası. (Kırmızı Kedi Yayınları)



Mistik bir yolculuk

Kubilay Akman'dan Ezoterik Yollar. Ezoterizm evrenseldir, aynı anda hem herkese hem de hiç kimseye aittir. Üyeleri her türlü inanç sisteminden gelebilir. Yazar, Kabala sistemi, Gül Haçlılar düzeni, Süleyman Tapınağı'nın gizemi, Teosofi anlayışı, Madam Blatvasky'nin dünyası, Aleister Crowley'nin kişisel gelişim ve spiritüel başarı sistemi: Telema, Hermetizim, Maha tekniği ve üstat Maha Vajra'nin öğretilerine giriş gibi ezoterizmin ana başlıklarını aktarırken, okurunu mistik bir yolculuğa çıkarıyor. (Mona Kitap)



Masal okuyorum

Nejat İşler'den Ben Hep Senin Yanındaydım. “Gözlerimi kapadım, seni düşledim. yan koltuğumda oturuyordun. elinde bi kitap vardı. göz göze geldik, “masal okuyorum, iyi geliyor” dedin. Yanıma kitap almayı unutmuşum. Sıkıntımı anladın, kitabı bana uzattın. “Al, okumaya başla, iyi gelecek.” Teşekkür edip aldım kitabı elime. Tam ilk sayfayı çevirecekken uçağın güvenlik anonsu düşlerimden uyandırdı beni. Gözümü açtığımda, hostes kılığına bürünmüş dünyanın en güzel kadını, portakal suyu uzattı, çapkın bi göz kırpış eşliğinde.” (Mundi Yayınları)



Tanrıçaların öyküsü

David Leeming'den Tanrıça Mitleri. Dünyadaki her şeye hükmeden, her şeyi veren ve her şeyi alan ki onlardı. Modern zaman dinlerinde, psikolojide ve bilimde isimleri anıldı, efsaneleri anlatıldı. Kadim zamanların bereketli, doğurgan Toprak Analarından modern zaman cadılarına; ölümün kırbaçlarını sevgi sancıları olarak yorumlayan Vika'dan, Tanrı'nın kayrasına eren Meryem'e kadar sevilen, korkulan, merhamet dilenen, avunulan, tapılan, bazen yıldız gibi parlayan ama bazen insanlığın üzerine karanlıklar salan Tanrıçaların öyküsüdür bu kitap… (Say Yayınları)



Mesnevî hikâyeler

Nevzat Tarhan'dan Hz. Mevlana ile Aile Terapisi. Yazar kitabında, Hz. Mevlâna’nın asırlar aşan bilgeliğini modern psikolojide kabul gören anlayışla bağdaştırarak insanın anlam arayışında kendi iç hakikatini görmesini vurguluyor. Bu kez, aile bireylerinin birbirleriyle ilişkilerini Mesnevî hikâyeleri ışığında ele alıyor. Mesnevi’deki hikâyelerin rehberliğinde, eşler arası dinamiklerin, ebeveynlerin çocuklarıyla iletişimlerinin nasıl gelişmesi gerektiğine değiniyor. Kitap, kırk altı hikâyeyi, aile bireylerinin psikolojik iletişimleri üzerinden ele alıyor olması açısından alanında özgün bir çalışma. (Timaş Yayınları)



Çarpıcı bir kaçış öyküsü

Michael Morpurgo'dan Anya’yı Beklerken. On yaş ve üzeri her yaştan okurun yüreğini titretecek bu sürükleyici roman, savaş mağduru çocukların kaderini değiştirmek üzere seferber olan küçük bir kasaba halkının olağanüstü mücadelesini konu ediniyor. Yakın gelecekte beyazperdede izleme fırsatı da bulacağımız kitap, yalnızca İkinci Dünya Savaşı'nı ve bu süreçte yaşanan çarpıcı bir kaçış öyküsü değil; sevgi, sadakat, cesaret ve kıvanç dolu, eşsiz bir dostluk hikâyesi anlatıyor. (Tudem Yayınları)



Senden esirgemem

Furuğ Ferruhzad'tan Önce Ben Öleceğim. Şimdi kışın ortasıdır ve benim hâlâ sobam yok. Param da yok. Buna rağmen hep seni düşünüyorum. Elimde olsa senden esirgemem… Evlenmek çocuk oyunu değil, düğün töreni ve adının güzelliği insanı aldatmamalı. Bir kız gelip insanın yaşamına ortak oluyorsa, o insandan onu destekleyip idare etme gücünün olmasını bekler. Kendinde ne zaman böyle bir güç görürsen evlen. (Totem Yayınları)



Bir metin yaratma

Derviş Zaim'den Rüyet. Kitap geçmiş ve gelecek, özgürlük ve zorunluluk, arzu ile gerçeklik arasında sıkışmış insanın kendisine bir anlam, bir kimlik, bir hikâye, tutarlı ve bütünlüklü bir “metin” yaratma çabasını anlatıyor. Amcalarının inşaat şirketinde mimar olarak çalışan Sine mesleğinin günümüzde büründüğü biçimden rahatsızdır. Asıl istediği, insanların rüya anlatımlarını temel alan bir çağdaş sanat performansı düzenlemektir. (Yapı Kredi Yayınları)